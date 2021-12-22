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Если елка, то королевская: звезды не экономят на украшении новогодних елок

Динара Кафискина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Если елка, то королевская: звезды не экономят на украшении новогодних елок
Фото: Instagram / fkirkorov

Артисты отечественного шоу-бизнеса вовсю хвастаются в социальных сетях своими новогодними деревьями, которые украшены и по последним трендам, и за очень нескромные суммы. Кто помогает звездам декорировать суперелки, выясняла «Вечерняя Москва».

Одним из самых первых на эстраде похвастался своей огромной — двухэтажной — елкой король сцены Филипп Киркоров. Елку поставили в середине ноября перед празднованием 10-летия его дочери Аллы-Виктории. Искусственная елка с пушистыми ветками декорирована шарами красного и золотого цветов, музыкальными нотами и коронами. В прошлом году Киркоров потратил на весь декор дома 4 миллиона рублей. В этом году, судя по всему, сумма была не меньше.

— Многие звезды действительно предпочитают положиться на декораторов и дизайнеров, — рассказала «Вечерке» предметный декоратор Олеся Балай. — Их услуги дорогие — от 5 до 33 тысяч рублей. Это только работа, без материала. Почти все елки наших звезд искусственные, кроме Анастасии Волочковой. Она у нее находится во дворе. И видно, что Анастасии создавали иллюминацию профессионалы. Она ей обошлась как минимум тысяч в 200. Елки Сергея Лазарева и Полины Гагариной размером до 245 сантиметров стоят от 110 до 150 тысяч рублей с работой дизайнера. Видно, что Дарья Донцова украшала елку сама и в основном игрушками винтажными. Они недешевые. Например, одна стеклянная винтажная игрушка идет по цене от 1 тысячи 600 рублей. И чем сложнее игрушка, тем дороже. Шикарная елка Филиппа Киркорова обошлась ему примерно в 300 тысяч рублей.

Очень многие стали делать игрушки своими руками или обращаются к декораторам. Ручная работа всегда ценится дороже. За один день такую игрушку не создашь. Если же ее делать под заказ, стоить она может примерно 3 тысячи рублей. И это если на ней нет каких-то дополнительных элементов, например лепнины. А найти в интернете готовую гораздо дороже. Вообще покупать елку не обязательно. Сейчас много организаций, где ее вам могут привезти уже полностью наряженную в аренду на 3 месяца. Это выходит дешевле и потом не придется ее нигде хранить.

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