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С чистого листа: названы главные сложности с поиском работы в новогодний период

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ Новый год — 2022
Общество
С чистого листа: названы главные сложности с поиском работы в новогодний период
Фото: Pixabay

Наступление Нового года — это повод не только весело отметить любимый праздник, но и основание задуматься о том, чтобы начать жизнь с чистого листа. И первое, что делают многие, — меняют место работы. Насколько выгодно увольняться в период праздников и как быстро можно найти желаемую вакансию в начале года, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Плохая затея

Карьерный консультант и доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров категорически не рекомендует увольняться в период праздников. Исключения могут быть лишь в том случае, если у вас имеются запасной план или несколько приглашений от работодателя:

— Во-первых, до 15 января на рынке будет простой и вы не сможете найти новую работу, если уходите с основного места в никуда. Во-вторых, если даже вам удалось найти работу, но вы сообщили будущему работодателю, что уже покинули прежнее место, он начнет использовать вашу напряженную ситуацию в своих корыстных целях, предлагая заработок ниже. А вы, из-за того что нет источника дохода, будете соглашаться на любые условия.

Когда же человек остается на прежнем месте и спокойно мониторит рынок, у него есть возможность выбрать более выгодное предложение с хорошими условиями.

Когда лучше искать работу

Эксперт также опроверг расхожее мнение о том, что существуют самые лучшие периоды для поиска работы, а бывают «мертвые сезоны»:

— То, что в году имеются сезоны, когда на рынке представлено больше вакансий, — это миф и иллюзии. В летний период столько же предложений, как и в деловые сезоны — осенью и весной. Просто летом все решения касательно кадров принимаются медленнее, поскольку большинство руководителей в отпусках.

Эксперт уточнил: вакансии представлены в течение всех четырех сезонов в одинаковом количестве, остальное зависит от мотивации соискателя и работодателя.

Что касается трудоустройства в новогодний период, эксперт уточнил, что каждый руководитель пытается принять на работу нового сотрудника до праздников, чтобы он смог заступить на смену уже в январе.

Самые нужные профессии в Новый год

В беседе с «ВМ» карьерный консультант также рассказал, какие профессии являются самыми востребованными в праздничный период. По его словам, особо ценны в Новый год актеры и аниматоры, изображающие сказочных персонажей:

— Большой спрос на Дедушек Морозов, Снегурочек и артистов, которые изображают и олицетворяют приход зимы. Также очень востребованы в это время сотрудники курьерских служб и таксисты. Связано это с большим количеством поездок и отправкой подарков.

Именно в праздничный сезон представители этой профессии зарабатывают «самые большие деньги», так как спрос на их услуги достигает пика в новогоднюю ночь.

Валинуров в список профессий, востребованных в Новый год, также включил сотрудников экстренных служб, полицейских и медиков, поскольку в связи с «активным празднованием увеличиваются аварийность на дорогах, количество происшествий и бытовых конфликтов».

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