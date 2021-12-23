Поездки удобнее, воздух чище

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Как изменилась жизнь в столице в уходящем 2021 году? Что появилось принципиально нового? Какие негативные тенденции, возможно, сошли на нет? «Вечерняя Москва» решила опросить экспертов.

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей Школы экономики:

— Главное транспортное событие года — это, конечно, открытие новых станций Большой кольцевой линии метро. Очень важно, чтобы москвичи не проезжали под землей лишние 6–8 километров из-за маршрутов, напоминающих конфигурацией букву «П». Наконец-то сеть меняется.

В 2016-м открылось МЦК, а в следующем году, надеюсь, запустят БКЛ. Сократится и время в пути, и на пересадках будет меньше народу, поскольку пассажиропоток перераспределится. Второй прорыв года — существенное увеличение доли электробусов.

Сейчас в Москве их уже больше, чем в других крупных европейских городах. Другой вопрос, что сейчас перед нами стоит задача технологической революции. Нужно сделать так, чтобы электробусы на морозе могли не только перевозить пассажиров, но и обогревать салон за счет аккумулятора. Ведь город-то у нас северный. Использование электробусов в Москве — это очень серьезный пилотный проект мирового уровня.

Роман Пукалов, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль»:

— В этом году одно из главных событий в сфере экологии — реконструкция Люберецких очистных сооружений. До сих пор там использовались открытые аэротенки, в результате чего жители многих районов юго-востока Москвы жаловались на запах сероводорода от них. Теперь эта проблема фактически сведена на нет.

Я бы также отметил значительное улучшение работы Мосэкомониторинга — учреждения, отвечающего, в частности, за контроль над состоянием столичной атмосферы. Сейчас Мосэкомониторинг активнее реагирует на обращения москвичей по поводу каких-либо выбросов.

Мобильная лаборатория выезжает в любое время суток, делает замеры, и, если обнаруживаются следы выбросов, идет расследование — кто это сделал. Кстати, как правило, выбросы делают небольшие предприятия: то жгут мусор, то плавят пластик. Крупные же все под контролем. Также в нынешнем году стало окончательно ясно, что Московский НПЗ совершил настоящий экологический прорыв, запустив очистные сооружения «Биосфера». Уникальное для России оборудование способно свести на нет выбросы в Москву-реку. К тому же оно помогает серьезно экономить воду, используемую для нужд предприятия.

Владимир Соколов, председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов»:

— Одно из приятных новшеств этого года — ограничение скорости в центре города. Власти начали с четырех улиц внутри Бульварного кольца — Малая Дмитровка, Большая Никитская, Варварка и Малая Бронная. Эти улицы традиционно пешеходные, гуляющей публики там много, а ведь чем медленнее едет автомобиль, тем больше у него шансов затормозить, скажем, перед «зеброй». Кстати, «зебры» в этом году в Москве стали содержать лучше. Раньше в конце сезона они стирались. Пешеход не понимал, можно ли ему тут переходить улицу. А водитель, не увидев знака, мог и не притормозить. Сейчас для «зебр» используется более износостойкий пластик, и пешеходный переход нормально виден в любое время суток и любое время года.