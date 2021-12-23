Создавая лучшее для мегаполиса

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) поздравил сотрудников метрополитена и строителей с запуском движения по новому участку БКЛ / Фото: Мосинжпроект

Развитие современной инженерной и транспортной инфраструктуры столицы — во многом заслуга специалистов «Мосинжпроекта». Реализованные проекты компании неоднократно становились финалистами и победителями престижных международных премий. Холдинг не первый год занимает лидирующие позиции в отечественных и международных рейтингах. «Вечерняя Москва» рассказывает об уникальных объектах, появившихся в Москве благодаря работе профессионалов.

Среди знаковых проектов, в создании которых участвует «Мосинжпроект», — новые станции Большой кольцевой линии, участки Юго-Восточной хорды и Южной рокады, крупные градостроительные территории. И каждый объект — уникален. О работе инжинирингового холдинга в 2021 году рассказывает генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

— Юрий Николаевич, холдинг выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства Большой кольцевой линии. Расскажите подробнее об этом проекте.

— Мегапроект столичного метростроения, который изменит «транспортное лицо» города, — БКЛ общей протяженностью 70 километров — завершен на две трети. Здесь открыты 22 из 31 станции, а начало декабря ознаменовалось поистине историческим событием: одновременно открыли двери для пассажиров сразу 10 станций БКЛ на 20-километровом участке. Запуск движения от «Мневников» до «Каховской» уникален: такой масштабный «метростарт» был проведен впервые.

— Как удалось решить эту сложнейшую задачу?

— Это потребовало, в том числе, уникальных организационных и технических решений. Передовые технологии в метростроении — информационное моделирование станций, мощные тоннелепроходческие щиты, современные программные комплексы — позволяют решать грандиозные задачи и завершать работы раньше контрактных сроков. Трехмерные модели и элементы технологий информационного моделирования использовались, например, при создании станций «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково». С помощью BIM (Building Information Model — информационное моделирование объектов) были просчитаны все трассировки инженерных коммуникаций и кабельных линий. А каждая станция включает порядка 55 инженерных систем и 25 тысяч единиц оборудования, обеспечивающих надлежащую работу станционных комплексов и их интеграцию в систему действующего метро. С помощью таких методик можно не только в режиме онлайн контролировать ход проектирования и строительства, но и планировать поставки материалов и оборудования, рабочие процессы и графики. В пиковый период на новом участке БКЛ были задействованы порядка 16 тысяч человек одновременно. Нам удалось оптимизировать трудозатраты на строительство каждой станции благодаря внедрению систем планирования и мониторинга численности персонала. Они учитывают общие стратегические задачи по проекту и контрольные события, обязательные для своевременного пуска объектов.

— Как изменилась транспортная ситуация после введения этого участка?

— Открытые 10 станций БКЛ заметно улучшили транспортную доступность для северо-запада, запада и юга Москвы, соединив 11 районов, в которых живут почти полтора миллиона человек, и оказались крайне востребованными. Всего за первую неделю работы ими воспользовались 746 тысяч пассажиров. В поездках по городу благодаря этому участку БКЛ можно сэкономить до 40 минут.

Новая станция БКЛ «Давыдково» встречает первые метропоезда / Фото: Мосинжпроект

— В чем особенность строительства Большого кольца метро?

— Большое кольцо — неординарный проект, крупнейшая в мире линия метро. Одна из его особенностей — условия создания: сложная гидрогеология Москвы и плотная городская застройка. При проходке тоннелей, например, важно учитывать проходящие рядом инженерные коммуникации, крупные городские магистрали. Но главная особенность проектирования и строительства этой линии — в ее уникальной интеграции с другими транспортными артериями столицы. Так, новый участок пересекают Сокольническая, Калужско-Рижская, Серпуховско-Тимирязевская и другие ветки городской подземки, а также Московское центральное кольцо. Сейчас со станций нового участка БКЛ можно пересесть на шесть линий метро и две станции Московских центральных диаметров (МЦД). Впереди — создание пересадок на строящиеся перспективные линии.

Всего на Большом кольце появятся пересадки на 44 направления: Московское центральное кольцо, МЦД, радиальные ветки метро. Кстати, на открытии 10 новых станций мэр Москвы Сергей Собянин отметил: Большая кольцевая линия становится ключевым проектом развития центрального транспортного узла страны, ведь через столицу проходит около 60 процентов всех пассажиров России.

— Юрий Николаевич, когда планируется завершить работы на БКЛ?

— В ближайшие два года специалистам «Мосинжпроекта» предстоит запустить еще девять станций БКЛ. К настоящему времени завершаются тоннелепроходческие работы на Большом кольце, для своевременного ввода станций на ряде отрезков были заданы очень высокие темпы работ. Продолжают строиться станции северо-востока БКЛ, включая «Марьину Рощу», «Рижскую» и «Сокольники», — это один из самых сложных участков, работы здесь ведутся на большой глубине. Возводится и восточный участок — станции «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар», ведется реконструкция «Варшавской» и «Каширской», которые также войдут в состав БКЛ.

— Ведутся ли работы в метрополитене по другим линиям, помимо БКЛ?

— Специалисты холдинга занимаются и развитием радиальных линий подземки: сейчас ведутся работы на двух участках будущей Троицкой линии от МЦК до Коммунарки, проектируются Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии, возводятся платформы Люблинско-Дмитровской линии на севере и Калининско-Солнцевской — на юго-западе (эта линия свяжет город с аэропортом Внуково).

— Специалисты «Мосинжпроекта» возводят не только метро. Расскажите, пожалуйста, о других проектах холдинга.

— Также в центре внимания нашей компании — развитие дорожно-транспортной сети города. Речь в первую очередь идет об участках Юго-Восточной хорды и Южной рокады. В их составе — сложнейшие искусственные сооружения, в том числе — путепроводы через железнодорожные пути. Появление новых трасс продиктовано необходимостью разгрузить существующие автодороги, создать новые маршруты, сократить время в пути для автомобилистов.

Создание системы хордовых магистралей — ключевой проект развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Хорды напрямую соединят периферийные районы города, снизив общую нагрузку на улично-дорожную сеть центральных районов, Московскую кольцевую автодорогу и Третье транспортное кольцо.

Сотрудники холдинга «Мосинжпроект» участвовали в строительстве более 60 станций Московского метрополитена с 2011 года / Фото: Мосинжпроект

— Есть ли проекты дорожного строительства, требующие особого внимания специалистов компании?

— Это, в частности, улично-дорожная сеть в динамично развивающихся районах столицы — например, территория бывшей промзоны ЗИЛ. Здесь ведется строительство дорог в зоне жилой застройки в северной и южной части промзоны.

Одновременно с этим возводится мост через затон Новинки длиной более 600 метров, который свяжет реконструируемую набережную Марка Шагала с проектируемым проездом № 4062 и станет частью магистральной улицы. Другой пример развития городских районов — транспортная сеть в административно-деловом центре в Коммунарке в Новой Москве (это Троицкий и Новомосковский административные округа). А в рамках развития транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» строится новый пешеходный мост, который соединит Рубцовскую и Семеновскую набережные Яузы.

— «Мосинжпроект» — оператор развития крупнейших градостроительных территорий столицы. Какие проекты там реализуются?

— Это административно-деловой центр в Коммунарке, комплекс Мневниковской поймы, развитие высвобождаемой территории Центра имени М. В. Хруничева, где, помимо Национального космического центра (НКЦ), управляющей компанией по строительству которого также выступает «Мосинжпроект», планируется создание особой экономической зоны, размещение предприятий научно-производственного кластера, развитие социальной и транспортной инфраструктуры. Суммарная площадь планируемых к строительству на всех трех территориях объектов превышает 12 миллионов квадратных метров. Национальный космический центр станет крупнейшим космическим центром в мире: на одной площадке выстроят ряд предприятий ракетно-космической промышленности, центральный офис и ситуационный центр «Роскосмоса», отраслевые институты, молодежные конструкторские бюро и другие объекты. Главной архитектурной особенностью проекта станет 47-этажная башня высотой более 288 метров со шпилем. Этот проект совместно реализуется Правительством Москвы и ГК «Роскосмос» по поручению Президента России В. В. Путина. Здесь планируется обеспечить порядка 20 тысяч рабочих мест.

КСТАТИ

«Мосинжпроект» развивает центр компетенций BIM. В планах компании создать единую BIM-модель одной из перспективных линий московского метро, что станет еще одним важным шагом по внедрению информационных технологий в метростроении. Входящий в состав холдинга Проектный институт «Мосинжпроект» признан «BIM-компанией года» в составе клуба BIM-лидеров России.

ФАКТ

Участок Большого кольца, открытый в 2020 году, участок Некрасовской линии и ТПУ «Нижегородская» стали победителями международного конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Проекты холдинга — парк «Зарядье» и Дворец гимнастики в Лужниках — становились лауреатами престижной премии в области недвижимости MIPIM Awards. В 2021 году в финал MIPIM Awards вышел проект Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское». Несколько лет подряд холдинг «Мосинжпроект» является отраслевым лидером (строительство инфраструктуры и инжиниринг) в рейтингах крупнейших компаний России (RAEX600, РБК 500 и др.).

СПРАВКА

По версии престижной международной профессиональной премии PROESTATE&TOBY Awards 2021 «Мосинжпроект» признан лучшей инжиниринговой компанией года. Еще два проекта холдинга получили эту премию в своих номинациях — парк «Зарядье» стал лучшим зданием с сохраненной окружающей средой, а лучшим медицинским офисным зданием признан Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское». За объективностью голосования следил независимый консультант премии — международная фирма Dentons. Кстати, «Мосинжпроект» в этом году поднялся на девять позиций в рейтинге 250 крупнейших строительных компаний мира ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors, заняв 114-е место.