Здоровые амбиции: власти делают ставку на парки и спорт

Участница отборочных соревнований Московской межокружной спартакиады «Спорт для всех» в ТиНАО Ксения Гаврилова / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

На присоединенных территориях активно развивается «инфраструктура здоровья»: строятся новые поликлиники, идет обустройство парков и возведение спортобъектов.

В 2022 году Новой Москве исполнится десять лет. Еще в самом начале, определяя главные принципы развития ТиНАО, власти сделали акцент на «создание благоприятной экологической среды», а также объектов социнфраструктуры. Насколько важно обеспечить условия, которые помогут людям заботиться о здоровье, показала пандемия. И сегодня продолжающееся строительство и благоустройство в новых округах призвано решить все те же задачи — чтобы еще больше москвичей имели возможность дышать свежим воздухом, тренироваться, получать качественную медпомощь.

Так, в Коммунарке сейчас достраивают детско-взрослую поликлинику с женской консультацией. Медучреждение рассчитано на 750 посещений в смену. Здесь будут работать 228 врачей и 317 медсестер.

— Кабинеты уже подготовлены для установки оборудования. Готовы наружные сети — водоотведение, водоснабжение, выполнены монтаж электросетей и благоустройство. Строительство планируется завершить к 25 декабря, − рассказал глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, в ближайшие годы Новая Москва перейдет на самые современные стандарты медобслуживания.

— В течение трех лет мы введем еще 7 поликлиник и амбулаторий на 3320 мест. Строительство будет идти за счет города в поселениях Сосенское, Первомайское, Филимонковское, Марушкинское, Мосрентген, Кокошкино и городском округе Троицке, — сказал Владимир Жидкин.

Всего с 2012 года в Новой Москве ввели уже восемь поликлиник и амбулаторий, рассчитанных на 1650 мест. Одновременно в ТиНАО появляются все новые парки, куда горожане приходят за здоровьем. С 2012 года благоустроили более 40 парков и скверов. Среди них — «Парк 70-летия Победы», «Красная Пахра», «Сосны», «Ручеек». Один из последних крупных проектов — парк «Филатов Луг»: здесь обустроили велопешеходный маршрут протяженностью 3,1 километра, экотропу с площадками для отдыха, шесть игровых площадок и пять спортзон. До 2035 года планируют создать 90 парков: оздоровительные, историко-культурные, тематические... Под парковые и рекреационные пространства выделят около 12 тысяч гектаров.

Большое внимание уделяется и развитию спорта. Помимо огромного числа спортплощадок, в том числе в парках, в ТиНАО с 2012 года построили шесть капитальных спортобъектов. В том числе два — в этом году: спортшколу «Москва 98» на 1125 учащихся в поселении Сосенское и ледовый тренировочный центр «Снегирь» в Марушкине.

— На новых территориях за счет средств города планируется ввести десятки спортобъектов, — рассказал Владимир Жидкин. — К наиболее масштабным можно отнести физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами, катком и спортзалами в Коммунарке ориентировочной площадью более 19 тысяч квадратных метров. Я бы отметил и комплекс «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная», и спортивный кластер «Красная Пахра».

Также продолжается строительство горнолыжного склона в Щаповском и всесезонного спортивно-развлекательного комплекса рядом со станцией метро «Прокшино».

КСТАТИ

Сейчас в ТиНАО реализуются два наиболее масштабных проекта по благоустройству парков: в Троицком лесопарке и парке «Говоровский лес». Так, во втором парке почти полностью доделаны дорожки для пешеходов и велосипедистов, монтируются детские площадки, мангальная зона.