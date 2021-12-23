Как психологи помогают справиться с пандемией

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице помощь психолога доступна любому москвичу, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. Бесплатные очные консультации проводят специалисты Московской службы психологической помощи населению. А если поддержка нужна экстренно, то можно позвонить на круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 — с городского телефона, +7(495)051 с мобильного или написать в чат на сайте www.msph.ru.

Психологи также помогают людям, которые болеют коронавирусной инфекцией, или столкнулись с другими трудностями, связанными с пандемией. Поддержка оказывается, как пациентам, которые находятся в стационарах, так и людям, которые уже выздоровели, но нуждаются в психологической помощи.

— Мы ни на один день не оставляем без внимания москвичей, которые заболели. Помимо работы в медицинских учреждениях, к нам можно звонить в круглосуточном режиме, можно получать дистанционную поддержку по скайпу и в чате. Люди, которые выздоровели, но нуждаются в поддержке специалиста, могут приходить на бесплатные очные психологические консультации, участвовать в тематических вебинарах, — сообщила Нина Петроченко, руководитель Московской службы психологической помощи населению.

Во временных госпиталях психологи работают ежедневно. Они помогают людям, которые оказались в неизвестной обстановке и находятся в стрессовой ситуации. Такая поддержка специалистов помогает пациентам быстрее пойти на поправку.

О работе в красных зонах рассказывает Наталья Лучина, заведующая филиалом Московской службы психологической помощи в СВАО, куратор работы психологов во временном госпитале на ВДНХ.

Рабочий день психолога в госпитале для пациентов с коронавирусной инфекцией начинается с 8 часов утра. Получив дополнительные заявки, он отправляется в красную зону. Приоритетность обхода зависит от тяжести самочувствия больного. Если есть срочная заявка к человеку, который находится в состоянии повышенной тревожности, паники, то к нему придут незамедлительно. Пациенты отделения реанимации и интенсивной терапии находятся в зоне повышенного внимания. Также на особом учете пациенты, которым пришлось пережить утрату близкого человека.

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Анализ проведенной работы, получение новых заявок и второй заход в красную зону — послеобеденный обход пациентов. Работа психолога сложна по многим параметрам от особых условий работы в средствах индивидуальной защиты до постоянного включения в тяжелые состояния пациентов. Часто нет возможности присесть, и длительные беседы ведутся стоя у кровати больного, а значит помимо профессиональных компетенций для работы, необходима и физическая выносливость.

— Особенно тяжело приходится, когда за смену неоднократно сталкиваешься с ситуациями острого горя. Тяжело бывает, когда осознаешь, что все усилия медиков и психологов, по борьбе с болезнью напрасны и человек уходит. Нас узнают по глазам и с благодарностью принимают помощь и поддержку. Крайне важно найти в человеке его точки внутренней опоры, мотивировать и поддерживать его на пути преодоления болезни, — рассказывает Наталья Лучина, заведующая филиалом Московской службы психологической помощи в СВАО, куратор работы психологов во временном госпитале на ВДНХ.

Помимо работы с пациентами у психологов есть и задача оказания поддержки медицинскому персоналу. Возникают вопросы, связанные с установлением контактов с особенными пациентами, предотвращение конфликтных моментов, профилактика синдрома эмоционального выгорания. После выхода из красной зоны, обеда и отдыха у психолога бывают индивидуальные консультации с работниками временных госпиталей по самому широкому кругу вопросов. Психоэмоциональное состояние врачей, в том числе, залог их успешной работы по лечению пациентов.

Также психологи работают и с родственниками пациентов, которые находятся в максимально тревожном состоянии. Звонки от родных с целью передать слова поддержки родственнику очень важны.

— Мы испытываем огромное чувство радости, когда видим положительную динамику, когда выписываются пациенты, которые, в том числе и с помощью психологов преодолевают свои тяжелые состояния. Появляется уверенность в том, что наши техники и методы работы облегчают страдания людей и что мы причастны к важной миссии по борьбе с этой болезнью, — говорит Наталья Лучина.

У тех людей, кто болеет дома, или кто по каким-либо причинам переживает сложное психологическое состояние, есть возможность в круглосуточном режиме получить помощь психолога в чате и по телефону.

С начала пандемии на телефон 051 люди также стали обращаться с трудностями, вызванными заболеванием Covid-19. Много запросов было связано со страхами за своё здоровье и за здоровье своих близких. Многие люди испытывали панику, при появлении первых симптомов простуды — всем было страшно, что это заболевание может иметь тяжелое течение. Особенно опасались за здоровье пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

— Моя рабочая смена длится 12 часов. Это время работы на телефоне. Я, как и мои коллеги, а нас в смене 9 человек, осуществляем круглосуточное профессиональное присутствие в сложных, непонятных и тяжелых для любого человека ситуациях. Это означает, что позвонившему мы говорим: «Вы не одиноки, я буду рядом. Об этом можно поговорить. Я слышу и понимаю Вас. Я подумаю вместе с Вами. Я дам Вам нужную информацию, и сориентирую, куда Вам обратиться, — рассказывает психолог филиала МСППН «Телефон неотложной психологической помощи» Игорь Кузнецов.

По словам психолога, с приходом новой коронавирусной инфекции люди жалуются на усталость, чувство одиночества, депрессивные состояния. Чаще стали возникать ссоры и конфликты внутри семьи. Поэтому запросы на налаживания отношений с близкими людьми остаются наиболее важными и востребованными.

— В ходе взаимодействия я стараюсь решить задачу изменения актуального состояния позвонившего, ведь в этих звонках абонент находится в слезах, шокирован, напуган, пережил только что или совсем недавно невосполнимую потерю. В таких обращениях я, как и мои коллеги, работаем доступными для телефонного формата инструментами и техниками психологической помощи, — говорит Игорь Кузнецов.

Одним из основных качеств, которыми должен обладать психолог, это интерес к своей работе, а это значит постоянное развитие и совершенствование навыков оказания психологической поддержки — говорит Нина Петроченко.

— Конечно, специалист должен быть стрессоустойчив, адаптивен, иметь высокие профессиональные компетенции. Он очень много чего должен уметь, но, прежде всего, в этой профессии должен работать человек, который наделен чувством эмпатии, умеющий сопереживать и при этом не разрушаться самому, беря на себя частичку чужой боли. Ведь для того, чтобы в полной мере помогать другим, он должен владеть навыками восстановления и своего состояния тожетоже, — добавила она.