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Мальчик-лунатик ночью пришел на порог школы в сильный мороз

Анна Михайлова

Общество
Мальчик-лунатик ночью пришел на порог школы в сильный мороз
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

22 декабря ночью 9-летний мальчик-лунатик босиком и почти без одежды дошел до своей школы в Москве при морозе минус 22 градуса.

Семья третьеклассника Вани, как обычно, легла спать. Ближе к полуночи школьник встал с кровати, открыл замок на входной двери и вышел на улицу в одних трусах.

Мальчику приснилось, что у него начинаются уроки, поэтому он пошел к своей школе. Раздетый школьник прошел по заснеженным улицам примерно 700 метров. По времени путь занял 15 минут. Уже возле школы раздетого Ваню заметили случайные прохожие. Они укутали ребенка в теплые вещи и пытались согреть, а когда мальчик очнулся и смог назвать свой адрес — понесли его обратно.

У подъезда их встретила взволнованная мать школьника, она выбежала его искать. Мальчику вызвали скорую помощь. Серьезных травм или переохлаждения он не получил, но ноги сильно замерзли. Родители рассказали, что такое с Ваней происходит не первый раз, но он никогда не покидал пределы квартиры.

— Около 10 процентов детей могут страдать подобными явлениями, — говорит кандидат медицинских наук, врач-невролог-сомнолог Юлия Трошина. — Это реакция на стресс. Причем до 15– 16 лет это считается нормой. В большинстве случаев к периоду пубертата все проходит. Если же подобные ночные странности появились у взрослого человека, то тут нужна помощь специалиста

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