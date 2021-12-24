Легенды отечественного хоккея оправдали свой титул

Сергей Бабинов (слева) из команды «Легенды» и Николай Плотников (справа) из АЛХ принимают участие в матче в честь 75-летия отечественного хоккея с шайбой / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

На крытом катке спортивного комплекса «Олимпийская деревня-80» состоялся праздничный матч, посвященный 75-летию отечественного хоккея с шайбой. В нем поучаствовали звезды этого вида спорта.

До открытия праздничного матча — примерно час. Но в фойе спортивного комплекса уже не протолкнуться. Хоккейные болельщики стоят у дверей, надеясь увидеть легендарных спортсменов.

— Нас ожидает замечательное соревнование: эти люди живут хоккеем, болеют им, — рассказал вице-президент Ассоциации любительского хоккея Александр Мостовой.

Матч скоро начнется. На лед выходят спортсмены команды «Легенды». Фанаты встречают олимпийского чемпиона 1992 года Евгения Давыдова, чемпиона мира 1993 года Андрея Николишина, заслуженного мастера спорта СССР Василия Первухина... В числе игроков — один из лучших атакующих защитников чемпионатов России Александр Гуськов.

— Для меня хоккей — это жизнь. Он заряжает адреналином, дает возможность выплеснуть негативные эмоции. А такие матчи, как сегодняшний, очень важны. Ведь здесь болельщики знакомятся с известными игроками, — говорит Александр Гуськов.

На лед выходит команда Ассоциации любительского хоккея. Держа клюшку в правой руке к зрителям, выходят олимпийский чемпион 1988 года Сергей Светлов, за ним — семикратный чемпион мира Евгений Иванушкин, четырехкратный чемпион мира Иван Максимов...

Капитаны от каждой команды выходят к центральной линии поля. В воздухе повисло напряжение. Судья бросает шайбу точно между клюшками хоккеистов. Они в ту же секунду начинают борьбу. Капитан АЛХ забирает шайбу у соперника и пасует ее своему напарнику. Несколько передач — и шайба летит в ворота «Легенд». Фанаты на трибунах взрываются аплодисментами. Первый период игры заканчивается со счетом 1:0 в пользу команды АЛХ. Они зарабатывают балл и во втором периоде. Счет становится 2:0. Однако на последних минутах игры «Легенды» собирают всю свою мощь и обрушивают ее на противников. Сначала сравнивают счет, а потом и вовсе входят в раж. Матч завершен со счетом 4:6. «Легенды» победили, оправдав свое название.

Ликующие зрители после финального свистка выходят на лед. Среди них много детей.

— Глядя на профессионалов, ребята заражаются этим видом спорта. Поэтому мы стараемся как можно чаще проводить мастер-классы для детей, — говорит мастер спорта СССР Сергей Бабарико.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алина Бородаева, президент ассоциации любительского хоккея:

— Такие мероприятия, как этот праздничный матч, очень важны не только для взрослых, но и для подрастающего поколения. К сожалению, личности талантливых хоккеистов постепенно забываются. Обидно, когда над кроватью наших детей висят фотографии не советских или российских хоккеистов, а канадских спортсменов. Надеюсь, что жители нашей страны заинтересуются командным видом спорта, наконец-то вспомнят богатую историю отечественного хоккея и начнут передавать эти бесценные знания своим близким.