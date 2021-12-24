Москвичам предложили способ сэкономить на роуминге

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Впереди — новогодние каникулы. Мобильный оператор Tele2 в канун начала праздничных путешествий предложил удобные условия общения на отдыхе за рубежом. Российские туристы могут подключить пакеты минут и SMS для выгодного общения в международном роуминге. Предложение актуально на фоне того, что сфера туризма адаптируется к реалиям пандемии и все больше стран открываются для путешественников.

Накануне заграничных поездок в новогодние каникулы оператор рекомендует абонентам воспользоваться услугами, которые помогут сэкономить на связи. Например, подключить пакет для звонков на номера оператора в России. Опция действует в 19 странах, среди которых Турция, Греция, Кипр, Венгрия, Болгария, Хорватия, Сербия, Словения и Черногория. Российские туристы также могут сэкономить и принимать звонки за границей по выгодной цене, используя аналогичный пакет для входящих минут. Предложение доступно в более чем 20 странах мира, в том числе в Таиланде, Мексике, Перу, Ирландии, Исландии и Норвегии.

Кроме того, для путешественников оператор подготовил пакеты SMS. Их можно использовать в поездках по странам Азии, Африки и Америки или Европы и СНГ. Пакеты включают SMS на все мобильные номера России. Услуга доступна в течение 90 дней с момента подключения.

Перед поездкой за рубеж оператор советует клиентам отключить переадресацию звонков, чтобы не платить за вызовы по тарифам роуминга. Проверить баланс в путешествии можно с помощью короткого номера, пополнить счет — в мобильном приложении оператора или на его сайте. Действует также бесплатный номер справочной службы в зарубежных поездка. Подробная информация об услугах связи за границей опубликована на сайте компании в разделе «Роуминг».

— Мобильная связь и интернет за границей обходятся дороже, потому что услуги связи предоставляет не российский, а зарубежный оператор. У него есть договор с российским на обслуживание абонентов последнего, — рассказывает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Все российские операторы стараются выторговать у зарубежных партнеров более выгодные условия для своих клиентов, но это не всегда удается. Во-первых, зарубежные операторы хотят на «чужих» абонентах побольше заработать. Во-вторых, иногда они выступают в качестве монополистов — как, например, на Кубе, и вести переговоры с ними крайне затруднительно. В общем, все предложения российских операторов о снижении затрат на зарубежный роуминг я бы на месте абонентов рассматривал — это реальный шанс хорошо сэкономить.