Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Плюшевый медведь вычислит заболевших детей: школьники превратили игрушку в бесконтактный термометр

Юлия Панова

Общество
Плюшевый медведь вычислит заболевших детей: школьники превратили игрушку в бесконтактный термометр
Медведь-термометр / Фото: Архив Школы № 1354 «Вектор»

Ученики школы № 1354 «Вектор» модернизировали обычного плюшевого медведя, превратив его в бесконтактный термометр. Игрушку используют в дошкольном отделении для контроля за здоровьем детей.

Учитель инженерных классов Андрей Журавлев рассказал, что над мишкой-градусником команда начала работать еще в прошлом году.

— Изначально мы искали, как создать устройства с тепловизором (прибором для наблюдения за температурой поверхности. — «ВМ»). Решили сделать его с дистанционным датчиком, тем более тогда началась пандемия, и бесконтактные термометры еще не были так сильно распространены, — рассказал Андрей Журавлев.

А потом от администрации школы поступила идея адаптировать устройство для воспитанников детского сада. Так и родилась задумка создать мишку-градусник.

— Очень сложно заставить детей посидеть спокойно, используя обычный градусник. Даже от бесконтактного термометра они убегают или отворачиваются, — добавил Андрей Журавлев.

К проекту подключились трое ребят: Варя Попова, Иван Смоляк и Никита Трудников. Работой руководил Андрей Журавлев. А позже в команду вошел школьный инженер Михаил Матвеев.

— Во время паяния первого тестового варианта мы случайно сожгли датчик. И так как мы с большим трудом доставали необходимые детали, решили попросить опытного сотрудника школы нам помочь, — отметил Андрей Журавлев.

По задумке, играя с плюшевым зверем, малыши, сами того не замечая, измеряют себе температуру. В нос медведю встроили датчики. Они и фиксируют температуру тела ребенка. А результат отображается на дисплее на спине игрушки. Инновационное устройство безопасно для игр. Такой градусник дети не смогут разбить или сломать.

— Кроме того, там стоит аккумулятор, заряда которого хватает надолго. Где-то месяц он может работать, а потом нужно будет подзарядить его с помощью стандартного провода для зарядки смартфонов, — рассказал Иван Смоляк.

В планах у ребят сделать игрушку-градусник более точной. Сейчас датчик может выдавать не совсем верные цифры, если, например, ребенок только что пришел с улицы. Но этим страдают и стандартные бесконтактные термометры. Кроме того, ребята хотят разработать специальную программу, которая бы передавала данные о температуре ребенка не на дисплей на спине игрушки, а сразу на смартфон воспитательницы.

ТОП—3 изобретений школьников

— В Предуниверсарии МАИ создали устройство от бессонницы. Оно распространяет приятный запах и «мягкий» свет.

— Ученики школы № 2045 сделали перчатку-поводырь с датчиками расстояния для слабовидящих людей.

— Старшеклассники школы № 2127 разработали метаматериал, скрывающий предметы от волн радиолокаторов.

Читайте также: Устройства для проверки масок и термометрии установят в спортивных школах Москвы

Здоровье панды градусник
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте