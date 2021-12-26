Плюшевый медведь вычислит заболевших детей: школьники превратили игрушку в бесконтактный термометр

Медведь-термометр / Фото: Архив Школы № 1354 «Вектор»

Ученики школы № 1354 «Вектор» модернизировали обычного плюшевого медведя, превратив его в бесконтактный термометр. Игрушку используют в дошкольном отделении для контроля за здоровьем детей.

Учитель инженерных классов Андрей Журавлев рассказал, что над мишкой-градусником команда начала работать еще в прошлом году.

— Изначально мы искали, как создать устройства с тепловизором (прибором для наблюдения за температурой поверхности. — «ВМ»). Решили сделать его с дистанционным датчиком, тем более тогда началась пандемия, и бесконтактные термометры еще не были так сильно распространены, — рассказал Андрей Журавлев.

А потом от администрации школы поступила идея адаптировать устройство для воспитанников детского сада. Так и родилась задумка создать мишку-градусник.

— Очень сложно заставить детей посидеть спокойно, используя обычный градусник. Даже от бесконтактного термометра они убегают или отворачиваются, — добавил Андрей Журавлев.

К проекту подключились трое ребят: Варя Попова, Иван Смоляк и Никита Трудников. Работой руководил Андрей Журавлев. А позже в команду вошел школьный инженер Михаил Матвеев.

— Во время паяния первого тестового варианта мы случайно сожгли датчик. И так как мы с большим трудом доставали необходимые детали, решили попросить опытного сотрудника школы нам помочь, — отметил Андрей Журавлев.

По задумке, играя с плюшевым зверем, малыши, сами того не замечая, измеряют себе температуру. В нос медведю встроили датчики. Они и фиксируют температуру тела ребенка. А результат отображается на дисплее на спине игрушки. Инновационное устройство безопасно для игр. Такой градусник дети не смогут разбить или сломать.

— Кроме того, там стоит аккумулятор, заряда которого хватает надолго. Где-то месяц он может работать, а потом нужно будет подзарядить его с помощью стандартного провода для зарядки смартфонов, — рассказал Иван Смоляк.

В планах у ребят сделать игрушку-градусник более точной. Сейчас датчик может выдавать не совсем верные цифры, если, например, ребенок только что пришел с улицы. Но этим страдают и стандартные бесконтактные термометры. Кроме того, ребята хотят разработать специальную программу, которая бы передавала данные о температуре ребенка не на дисплей на спине игрушки, а сразу на смартфон воспитательницы.

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