Как выбрать клинику ЭКО

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Многие пары, у которых не получается своими силами зачать и родить малыша, склоняются к мысли попробовать процедуру ЭКО. Этот способ становится настоящим спасением часто даже для отчаявшихся семей. Что такое ЭКО и как выбрать подходящую клинику и врача для этой процедуры — читайте в этой статье.

ЭКО является вспомогательной репродуктивной технологией, суть которой заключается в оплодотворении яйцеклетки за пределами женского организма и дальнейшем переносе ее в полость матки.

Эта процедура рекомендована к проведению при различных случаях, например, в связи со снижением фертильности, врожденными и приобретенными пороками яичников, эндокринном или иммунологическом бесплодии и других ситуациях, связанных со здоровьем обратившихся пациентов.

Программы ЭКО

Существуют различные программы ЭКО, которые подбирают с учетом особенностей здоровья и возможностей той или иной пары. Например, есть базовый вариант ЭКО, процедура с донорскими ооцитами и другие. Подробнее об этих программах можно почитать по ссылке https://altravita-ivf.ru.

Как правильно выбрать клинику для проведения ЭКО

Во-первых, по возможности нужно точно знать, что именно является причиной бесплодия. Существуют клиники, специализирующиеся на узких направлениях, которые позволяют женщине забеременеть. Если случай больше частный, чем общий, есть смысл обратиться к специалистам узкой направленности.

Во-вторых, следует решить, будет эко бесплатным или платным. Если выбран последний вариант, то выбор среди медицинских учреждений будет намного больше. Например, можно посмотреть варианты предлагаемых программ в клинике ЭКО «АльтраВита».

Также надо учитывать опыт работы врачей и выяснить статистику клиники. Наиболее значимый показатель эффективности клиники – процент успешных циклов ЭКО. Не менее важно, почитать отзывы предыдущих клиентов о работе и результативности конкретных специалистов.

Если есть возможность, то стоит узнать подробнее об оснащении учреждения. Его лаборатории должны быть оборудованы специальными фильтрами, обновляющими воздух. Подобная техника может быть только в отдельно стоящих зданиях, поскольку установить такое оборудование в обычном бизнес-центре невозможно.

Не лишним будет уточнить, есть ли дальнейшее сопровождение после процедуры. Лучше сделать выбор в пользу учреждения, в котором ведут наблюдение за женщиной в течение нескольких недель после процедуры.

Нужно решить и, насколько критично расположение клиники. Если медцентр находится далеко от дома, то вырастут траты на дорогу туда и обратно и за другие дополнительные услуги.

Наконец, важно ориентироваться на свои ощущения во время и после первого приема у врача. Специалист должен вызывать доверие не только с медицинской точки зрения, но и с человеческой — быть вежливым, уметь успокоить и подобрать индивидуальный подход. Если есть малейшие сомнения в компетентности или учтивости врача, не стоит продолжать с ним работу. Вместо этого лучше обратиться к другому доктору, который поможет справиться с проблемой бесплодия.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом

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