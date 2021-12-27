Герои среди нас: в России отмечают День спасателя

Максим Сысоев с соратниками из аварийно-спасательного отряда № 3 ставит рекорды по количеству совершенных за год выездов / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

27 декабря отмечается День спасателя России. Корреспондент «Вечерней Москвы» встретилась с героями, которые рискуют своими жизнями, чтобы помочь людям при пожарах и других бедствиях.

По стопам родных

Руководитель смены 32-й спецчасти по тушению крупных пожаров МЧС ЮАО Андрей Тюрников сегодня получает государственную награду «За отвагу на пожаре».

— Это почетно и важно. Эта награда — одна из самых высоких для пожарного, — говорит Андрей.

Медали он удостоился за свои действия на пожаре, который произошел в ноябре 2020 года на улице Газопровод в Чертанове Южном. Этот вызов должен был быть обыкновенным, как все остальные. В заявке, которую получили диспетчеры, сообщалось, что горит складское помещение. Ничего сверхъестественного.

Но спустя три минуты, когда Андрей Тюрников со своим отрядом прибыл на место, стало понятно, что ликвидировать набирающее силу возгорание будет непросто.

— Первым делом, когда прибываешь на пожар, нужно оценить ситуацию. Я заметил кое-что странное: было боковое горение, слышался свист. Это означало, что внутри есть баллоны с газом, которые скоро разгерметизируются, и будет взрыв. Я распорядился оцепить территорию на расстоянии 300 метров от здания и увести подальше людей, которые толпились неподалеку, хотели забрать свои вещи из соседних помещений и машины с близлежащих стоянок, — вспоминает Андрей Тюрников.

Пожарный, несмотря на уговоры, никого не пустил в опасную зону. Спустя три минуты прогремел мощный взрыв. Острые осколки стекла, арматура, куски бетона — все разлетелось по округе. Но никто не пострадал. Как выяснилось позже, внутри баллонов оказался пропан-бутан.

В профессии Андрей уже 11 лет.

— Я с раннего детства знал, кем хочу стать, когда вырасту. У меня много родственников работали в пожарной охране. Поэтому много времени я проводил в частях, наблюдал за их работой, рассматривал технику и представлял себя в форме и с напорным рукавом в руках, — вспоминает Андрей.

И его мечта осуществилась.

Руководитель смены 32-й спецчасти по тушению крупных пожаров Андрей Тюрников представлен к госнаграде «За отвагу на пожаре» / Фото: Пресс-служба МЧС

Дело добровольное

Даниил Воинов из Всероссийского студенческого корпуса спасателей вступил в организацию добровольцем в 2019 году.

— С самого детства, заслышав вдалеке тревожный вой сирен, я мчался на балкон. Мне было очень интересно наблюдать за пожарными, их машинами. Благо жили мы на 16-м этаже, обзор был хороший, — говорит Даниил. — А пару лет назад я узнал о корпусе спасателей, захотел стать частью этого дела. И стал. Эта работа, кстати, не мешает мне получать образование, — рассказывает Даниил Воинов.

Молодой спасатель учится по специальности «Судовождение». Профессия предполагает, что четыре месяца в году он будет проводить в море, а еще четыре — в «свободном плавании». Это время Даниил планирует посвящать отряду.

— Приведу простой пример, который объяснит, кто такие спасатели. Каждый год для пожарных и их родных на катке устраивают традиционный флешмоб. Можно прийти и покататься всей семьей. Если поскальзываешься на льду, обычно мало кто помогает. А когда в такой ситуации вокруг спасатели, уже через секунду рядом возникают несколько рук, готовых удержать от падения. Мы всегда начеку, — отмечает доброволец.

В прошлом году Даниил принимал участие в ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов в Рязани. За это его наградили нагрудным знаком МЧС «Участник ликвидации последствий ЧС».

Доброволец Даниил Воинов из студенческого корпуса спасателей совмещает работу с учебой / Фото: Из личного архива

Одна пятая века службы

Рабочий день Максима Сысоева из аварийно-спасательного отряда (АСО) № 3 Пожарно-спасательного центра начинается чуть раньше назначенного времени. Он приходит на полчаса раньше, чтобы узнать, как дела у коллег из предыдущей смены.

— Я не хочу, чтобы наше общение сводилось к официальному приему-передаче оборудования. Поэтому за чаем или кофе беседуем на отвлеченные темы, — говорит Максим.

Иногда это единственный перекус пожарного за день. При поступлении вызова невозможно предугадать, на сколько затянется работа. Спасатели могут управиться за час или провести на пожаре целый день.

Максим Сысоев пришел в профессию, можно сказать, случайно. В детстве он не грезил стать спасателем.

— Однажды, когда я учился в университете, к нам на классный час пришел человек из студенческого корпуса спасателей. Он рассказывал о предметах, которые они изучают. В списке было оказание медицинской помощи. А мне так хотелось научиться этому! Решил записаться, ну и втянулся, — рассказывает Максим.

А потом он попал на стажировку в спасательный отряд № 3. Когда освободилось место в штате, устроился на работу. Так и служит там 20 лет.

— Я помню Максима еще юным практикантом, — вспоминает начальник отряда № 3 Денис Маркелов. — Это одна из особенностей нашего коллектива — у нас нет текучки. Основной состав работает здесь примерно с 2002 года.

В 2021 году отряд, где служит Максим Сысоев, осуществил более трех тысяч выездов — больше, чем у других. Причем рекорды АСО № 3 ставит каждый год.

На работе Максим, кстати, нашел свою любовь. С женой Еленой он познакомился на одном из выездов. Девушка состояла в пожарно-спасательном отряде № 7. Максим увидел ее и влюбился. Теперь у счастливой пары двое детей. Максим так же каждый день спасает жизни людей, а Елена воспитывает двоих детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Подоприхин, руководитель пожарно-спасательного Центра:

— Сегодня мы также отмечаем 31-ю годовщину создания Корпуса спасателей России. Для нашего центра праздник знаменателен тем, что в 2021 году мы продолжили работу по вводу в строй пожарно-спасательных отрядов в Новой Москве. Сейчас идет активная работа по реформированию аварийно-спасательной службы. В следующем году продолжится совершенствование организационно-штатной структуры центра. Например, будут введены должности начальников караулов и их помощников. На эти посты назначат сотрудников, которые в 2021 году показали достойные результаты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, в учебном центре ведомства за год готовят 70 спасателей-добровольцев. За 3,5 месяца они проходят 288 часов практики и теории. А в учебно-методическом центре ГО и ЧС обучили 21 720 человек по 107 программам. Единовременно обучение могут проходить до 650 человек.