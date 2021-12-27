Превзошли ожидания. Как пандемия повлияла на российский отопительный рынок и рекордный рост продаж котлов

Фото: Пресс-служба «Навиен Рус»

Подводим итоги первых 11 месяцев 2021 года вместе с директором по маркетингу ООО «Навиен Рус» Никитой Голубевым.

— Как вы оцениваете в целом ситуацию на рынке отопительного / инженерного оборудования в связи с кризисом: нынешнее состояние и прогноз?

— В настоящий момент ситуация на российском рынке оборудования достаточно позитивная. Наша отрасль относится к критически важной части инфраструктуры для жизнеобеспечения людей. Учитывая сохраняющиеся ограничения в передвижениях, туризме, сфере развлечений, экономика должна консолидироваться вокруг инфраструктурных проектов и строительства. Важным драйвером для развития малой энергетики является продолжение и ускорение газификации регионов в рамках указа президента РФ. 2021 год превзошел все наши ожидания.

С момента открытия официального представительства в России средняя ежегодная динамика роста по продажам превышала на 10 процентов барьер, компания демонстрировала постоянный рост, несмотря даже на временное падение рынка вызванного различными кризисами. Несмотря на то что прошлый год был достаточно трудным, для нашей компании он стал успешным, особенно в части поставок настенных конденсационных котлов. По итогам исследований российского агентства «Литвинчук Маркетинг» бренд занял первое место в сегменте настенных газовых котлов. Для нас это абсолютный рекорд, ведь мы уже восьмой год подряд занимаем пьедестал в среднем ценовом сегменте.

Что касается абсолютных цифр, то за 11 месяцев 2021 года нам удалось реализовать более 135 тыс. настенных газовых котлов на российском рынке. Это означает, что каждый пятый проданный настенный газовый котел в России в 2021 году является Navien.

С учетом всех факторов, я считаю, что это хороший результат. Ведь мы по-прежнему первые в своем сегменте. За 2021 год сильно преобразился наш модельный ряд, расширилась линейка.

— Какие события стали значимыми в уходящем 2021 году?

— Напомню, что бренд за свою 40-летнюю историю смог пройти путь от первопроходца на локальном корейском рынке до лидера в своем сегменте в Азии, США, Европе и России. Примечательно то, что каждый из этих рынков достаточно сильно отличается между собой как потребностями покупателей, так и их уровнем дохода. Россия в списке оказалась последней не по значимости, а по временным характеристикам, на этот рынок мы вышли относительно недавно. А уже спустя всего пять лет, в 2018 году, мы продали свой миллионный настенный газовый котел. Для отрасли это стало своего рода рекордом. Наряду с этим летом 2021 года мы приодели рубеж в 1 400 000 единиц, а также три раза подряд получили премию доверия потребителей «Марка № 1 в России».

Согласно планам нашего коммерческого отдела, в случае сохранения текущей тенденции рынка мы планируем и далее придерживаться двузначным темпам роста и к концу 2024 году стать первым брендом на российском рынке, который сможет продать и установить более 2 000 000 настенных газовых котлов.

Для большинства компаний в нашей отрасли 2021-й был годом испытаний на прочность, но бизнес находит в себе силы обновляться, переосмыслять свое место в этом мире, находить новые средства для общения со своей аудиторией. Поэтому лично для меня ответ однозначный — это ребрендинг. Преображения в корпоративной айдентики коснулось множество мировых холдингов и концернов из самых различных отраслей. Ребрендинг не обошел стороной и отопительный рынок. Изменения в фирменном стиле стали логичным продолжением смены корпоративной стратегии. В будущем наша компания будет позиционировать себя в качестве умного партнера по созданию комфортной окружающей среды. Главное изменение логотипа коснулось появления на нем третьего элемента — образа человека. Он расположился в центре фокуса внимания и имеет угол наклона 36,6 градуса. Он проводит аналогию с комфортным состоянием человеческого организма.

— В преддверии выставки Aquatherm Moscow 2022 анонсируйте ваши новости: новинки, акции, события и т. д. Какие у вас в целом планы на 2022 год?

— Вывод на российский рынок целого ряда новинок: котел с сенсорной панелью управления, премиальная система водоподготовки и водоочистки, новый конденсационный котел с повышенной производительностью ГВС. Наиболее приоритетным направлением для нашей команды станет развитие продаж конденсационной техники и каскадных систем, а также комнатных тепловых пунктов.

Все это и многое другое можно будет увидеть на нашем стенде на выставке Aquatherm Moscow 2022. Ждем вас в гости на нашем стенде.

Также, пользуясь случаем, хотел бы пожелать участникам рынка и коллегам-маркетологам в 2022 году покорения новых вершин. Пусть год Тигра подарит вам новые возможности для роста и развития, откроет ранее недоступные перспективы, а везение пусть всегда остается вашим верным спутником.