Жаркий Новый год 21/22 в Крокус Сити

Фото: АО «КРОКУС»

Роскошный праздник «Жаркий Новый год 21/22» с участием артистов первой величины традиционно пройдет в новогоднюю ночь в Крокус Сити. 31 декабря вы погрузитесь в зимнюю сказку и чарующую атмосферу волшебства Жаркого Нового года 2022!

Гостей Крокус Сити ждет стилизованное пространство со всеми атрибутами новогодней ночи, любимые артисты, просторный танцпол, изысканное меню от шеф-поваров ресторанов Эмина Агаларова, а также большая развлекательная программа для маленьких гостей праздника.

Юных гостей праздника ждет большая развлекательная программа с Дедом Морозом, призами и подарками, специальное детское меню и отдельная зона отдыха.

31 декабря на сцене выступят: Юрий Антонов, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Ирина Дубцова, Валерия, ВИА ГРА и многие другие.

Для гостей праздника в Крокус Сити наступающий 2022 год станет ярким, счастливым, запоминающимся и самым жарким!

Дата: 31 декабря 2021. Начало в 21:00

Место: Крокус Сити

Подробнее: https://crocus-hall.ru/events/zharkiy_novyi_god22/?utm_source=site&utm_medium=events&utm_campaign=zharkiy_novyi_god22