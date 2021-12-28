Как спасти россиян от последствий инсульта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Инсульты в России — вторая по распространенности причина смертности после ишемической болезни сердца. Ежегодно около полумиллиона россиян переносят инсульт. По данным Росстата, только в 2020 году острое нарушение мозгового кровообращения унесло жизни более 135 000 россиян. По уровню смертности от инсульта Россия занимает лидирующие позиции в мире: 115 жертв на 100 тысяч человек населения. По данным Научного центра неврологии, в стране проживает более миллиона людей, перенесших инсульт, и только 8–10 процентов всех этих случаев заканчиваются относительно легко, когда у пациента восстанавливаются основные функции в первые три недели. Более того, специалисты центра отмечают, что до 15 процентов случаев инсультов (около 70 000 в год) происходят в молодом возрасте: 18–45 лет.

Инсульт развивается чрезвычайно стремительно, но при этом часто не удается распознать удар сразу, поскольку первичные симптомы не выражены ярко. У медиков существует понятие так называемого терапевтического часа: как правило, это время оценивается в 4,5 часа от начала инсульта — в течение него можно избежать необратимых последствий. Ученые посчитали, что скорость отмирания головного мозга во время ишемического удара составляет 1,9 миллиона нейронов в минуту и за один час без лечения мозг «стареет» на 3,6 года. Учитывая, что каждая минута имеет значение для жизни и здоровья, многие развитые страны в последние годы стали уделять внимание именно скорости оказания медицинской помощи при инсульте.

Как снизить смертность жителей России от инсульта? К дискуссии подключился бизнесмен Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по развитию России. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан. Предприниматель надеется, что его предложения будут поддержаны государством на законодательном уровне. Среди его идей есть и те, что касаются спасения людей от последствий апоплексического удара. Бизнесмен предлагает обратиться к опыту развитых стран.

— В конце 2017 года в Австралии была запущена первая специальная передвижная служба скорой медицинской помощи, направленная на борьбу с инсультом и работающая в радиусе 20 километров от Королевской больницы Мельбурна, покрывая население в 1,7 миллиона человек, — пишет предприниматель на сайте 20idei.ru. — За первые два года работы у команды было более 2500 вызовов, были сделаны процедуры 1025 пациентам до прибытия в госпиталь. Каждый седьмой пациент, нуждавшийся в тромболизисе, получил лечение в течение первых 60 минут после удара, а для каждого двенадцатого из них инсульт мог бы стать смертельным при отсутствии специализированной скорой помощи.

В Германии «инсультные» бригады скорой помощи появились еще в 2011 году. Согласно исследованию их работы в Берлине за период с февраля 2017 года по октябрь 2019 года, они были задействованы в 749 случаях инсультов (49 процентов), остальные 794 (51 процент) случая инсульта обслужила общая неспециализированная скорая помощь. Сравнивая эффективность двух разных подходов, ученые пришли к однозначному заключению: мобильная «инсультная» команда увеличивает уровень выживаемости людей и снижает риск получения ими инвалидности.

— Пациенты получали тромболизис чаще (60 процентов против 40) и в среднем на 20 минут раньше. Смертность по прошествии трех месяцев после инсульта оказалась ниже (7 процентов против 9). Более того, 51 процент пациентов «инсультной» скорой помощи сообщили об отсутствии ощутимых для ежедневного функционирования повреждений, в то время как в другой группе таких людей оказалось 42 процента, — приводит конкретные цифры предприниматель.

Аналогичные мобильные «инсультные» подразделения доказали свою эффективность и в США. По итогам исследования, проводимого в семи городах с 2014 по 2020 год, выяснилось, что 53 процента пациентов с инсультом, получивших лечение в спецмашинах скорой помощи, в итоге подтвердили полное выздоровление, в то время как этот же показатель для пациентов обычной неотложки составил 43 процента.

— Я предлагаю в России оборудовать машины скорой помощи технологиями для оказания экстренной диагностики и терапии при инсульте, — пишет бизнесмен на сайте 20idei.ru. — Чтобы определить степень поражения клеток мозга и назначить соответствующие лечебные процедуры, нужно провести экспресс-анализы и компьютерную томографию. Сейчас это делается в госпитале после приезда скорой помощи, на что уходит драгоценное время. Введение специализированных машин скорой помощи при инсульте поможет сэкономить время и начать лечение уже по пути в больницу. Такая скорая помощь (по примеру машин в Германии и Австралии) включает в себя: компьютерный томограф; мини-лабораторию для экспресс-анализа; оборудование для тромболизиса; видеосвязь с неврологом в больнице.

Благодаря установленному в машине скорой помощи оборудованию и специально обученным фельдшерам, поддерживающим связь с врачом из больницы, пациента смогут обследовать и начать его лечение, не дожидаясь госпитализации.

Очевидно, что для внедрения «инсультных» автомобилей и бригад скорой помощи потребуются время и финансирование. Но все усилия и вложения, уверен бизнесмен, в итоге окупятся и принесут огромную пользу общественности и государству. Помимо печального факта повышенной смертности, инвалидность, временная и постоянная потеря трудоспособности наносят ощутимый урон государственному бюджету и экономике страны в целом. Поэтому действия, направленные на снижение этих негативных последствий инсульта, будут выгодны во всех отношениях. Но главным эффектом предлагаемых мер станет спасение жизни и здоровья тысяч россиян, попадающих под удар этого опасного заболевания.

— Предложение вполне логичное. Между прочим, до 2014 года так называемые инсультные бригады у нас тоже существовали, но потом грянула «оптимизация» и их сократили, — рассказывает врач Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Михаил Коневский. — Если на случай с инсультом будут выезжать неврологи (а это их профиль), да еще со специальным оборудованием, то уровень оказания медицинской помощи может быть выше, чем у остальных врачей. Следовательно — ниже выраженность последствий инсульта и смертность от этого заболевания.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев, добавляет:

— Борьба с наиболее распространенными заболеваниями важна еще и по чисто экономическим причинам. Любой медик скажет, что инсульты сейчас сильно помолодели: сказываются гиподинамия, неправильное питание, лишний вес, вредные привычки. И каждый год десятки тысяч экономически активных людей либо отправляются на больничный, либо теряют трудоспособность и получают инвалидность, либо вовсе умирают. В России и так остро не хватает рабочих рук (мы вынуждены завозить мигрантов), а тут еще и собственных граждан в расцвете лет теряем. Для экономики это — колоссальный ущерб!

Москва, как пояснил эксперт, поняла это одной из первых. Он напомнил, что еще в 2017 году в городе была создана так называемая инсультная сеть — по аналогии с действовавшей «инфарктной» сетью. В нее входят крупнейшие городские больницы, в которых есть оснащенные всем необходимым диагностическим и хирургическим оборудованием региональные сосудистые центры.

— Открыть подобную сеть в каждом российском городе вряд ли возможно: просто не хватит ни средств, ни специалистов. А вот организовать специальные инсультные бригады — решение более экономичное, но, уверен, не менее эффективное. Ведь оказывать помощь начнут уже прямо в машине, — рассуждает Кудрявцев.

Дмитрий Давыдов надеется, что его идеи будут услышаны и поддержаны государством на законодательном уровне.