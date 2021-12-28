Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«МегаФон» начал продавать смартфоны по подписке

Никита Миронов

Общество
«МегаФон» начал продавать смартфоны по подписке
Фото: Pexels

Мобильный оператор запустил программу подписки на смартфоны, которая позволяет абонентам регулярно обновлять устройства, экономя до 30 процентов от их стоимости. Оплата за смартфон ежемесячно списывается с мобильного счета клиента вместе с абонентской платой за услуги связи.

В 2021 году на российском рынке появилось более 50 новых моделей смартфонов. Ключевые производители ежегодно представляют новые линейки с лучшим наполнением и усовершенствованными функциями. Абоненты оператора смогут оформить подписку на смартфоны всех брендов, включая последние флагманские модели Apple, Samsung и Xiaomi, и регулярно обновлять свои гаджеты.

Клиент ежемесячно вносит плату за использование гаджета, а через 12 месяцев, когда общая сумма выплат составит 70 процентов, может сдать старый смартфон и оформить подписку на любой другой, представленный в салонах связи компании.

— Модель подписки на смартфоны успешно зарекомендовала себя во многих странах. Разрабатывая новый сервис, мы учитывали потребности наших абонентов, которые при покупке гаджетов все чаще пользуются рассрочкой и trade-in, — комментирует генеральный директор «МегаФон Ритейл» Владимир Скурихин. — Например, в третьем квартале 2021 года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80 процентов, а рассрочка сроком на один год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов: 55 процентов новых iPhone в розничной сети «МегаФона» были проданы именно на таких условиях. Модель подписки рассчитана на абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях.

Пилотный проект запущен в розничной сети оператора на территории Москвы. В начале 2022 года компания планирует представить сервис во всех регионах страны.

Для участия в программе абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки «БезПереплат» на период подписки. Ежемесячная стоимость формируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана. Партнером в проекте выступает компания ЦФТ.

— Проект интересен как минимум по двум причинам. Первая: на рынке постоянно появляются новые, все более совершенные и дорогие модели смартфонов, которые многие абоненты просто не могут купить за полную цену. А купить им хочется, — рассуждает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Второй момент — не всем понятно, что делать со старыми смартфонами: их нужно правильно утилизировать. Инициатива мобильного оператора позволяет решить обе проблемы.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Все мнения
О проекте