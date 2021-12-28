«МегаФон» начал продавать смартфоны по подписке

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Мобильный оператор запустил программу подписки на смартфоны, которая позволяет абонентам регулярно обновлять устройства, экономя до 30 процентов от их стоимости. Оплата за смартфон ежемесячно списывается с мобильного счета клиента вместе с абонентской платой за услуги связи.

В 2021 году на российском рынке появилось более 50 новых моделей смартфонов. Ключевые производители ежегодно представляют новые линейки с лучшим наполнением и усовершенствованными функциями. Абоненты оператора смогут оформить подписку на смартфоны всех брендов, включая последние флагманские модели Apple, Samsung и Xiaomi, и регулярно обновлять свои гаджеты.

Клиент ежемесячно вносит плату за использование гаджета, а через 12 месяцев, когда общая сумма выплат составит 70 процентов, может сдать старый смартфон и оформить подписку на любой другой, представленный в салонах связи компании.

— Модель подписки на смартфоны успешно зарекомендовала себя во многих странах. Разрабатывая новый сервис, мы учитывали потребности наших абонентов, которые при покупке гаджетов все чаще пользуются рассрочкой и trade-in, — комментирует генеральный директор «МегаФон Ритейл» Владимир Скурихин. — Например, в третьем квартале 2021 года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80 процентов, а рассрочка сроком на один год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов: 55 процентов новых iPhone в розничной сети «МегаФона» были проданы именно на таких условиях. Модель подписки рассчитана на абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях.

Пилотный проект запущен в розничной сети оператора на территории Москвы. В начале 2022 года компания планирует представить сервис во всех регионах страны.

Для участия в программе абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки «БезПереплат» на период подписки. Ежемесячная стоимость формируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана. Партнером в проекте выступает компания ЦФТ.

— Проект интересен как минимум по двум причинам. Первая: на рынке постоянно появляются новые, все более совершенные и дорогие модели смартфонов, которые многие абоненты просто не могут купить за полную цену. А купить им хочется, — рассуждает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Второй момент — не всем понятно, что делать со старыми смартфонами: их нужно правильно утилизировать. Инициатива мобильного оператора позволяет решить обе проблемы.