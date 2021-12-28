Столица никогда не спит: как встречают Новый год те, кто на службе

Снегоуборочные машины с новогодним оформлением убирают улицы Москвы. Работа коммунальных служб и многих предприятий столицы не прекращается даже в праздники / Фото: АГН Москва

Впереди — новогодние праздники. Большинство москвичей встретит их за столом, в кругу друзей и близких. Но кому-то придется работать. Как встречают Новый год работники круглосуточных служб и непрерывных производств?

Как выяснилось, встречают нескучно!

— Дежурная бригада роддома всегда празднует Новый год вместе, — рассказывает акушер-гинеколог Ирина Василенко. — Разумеется, это происходит только если нет никаких экстренных ситуаций. В этом случае бригада врачей за полчаса до Нового года собирается в ординаторской за праздничным столом. Как правило, каждый приносит салат, мясо или другое блюдо собственного приготовления. Врачи на дежурстве не употребляют алкоголь, но могут поднять бокалы с детским шампанским или соком. Конечно, обязательно включен телевизор, все смотрят новогоднее обращение президента, как и во время обычного семейного празднования.

Как рассказала Ирина Васильевна, еще одна добрая традиция — поздравление дежурной бригады другими врачами роддома, которые отмечают Новый год дома с семьями.

— Как правило, стараются поздравить всю бригаду сразу, поэтому звонок включается на громкую связь. Таких звонков поступает много, но дежурная бригада вынуждена ответить на все, потому что это важно, — пояснила врач. — В этом плане очень облегчили жизнь мессенджеры, которые позволяют создать общий чат и не поздравлять каждого из коллег по отдельности. Кстати, среди врачей не принято желать легкого дежурства, чтобы не получилось с точностью наоборот!

Метла становится елкой

Вера Москвина, исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, рассказывает:

— У нас принято на Новый год делать такое украшение: ставить метлу вверх ногами и надевать на нее елочные игрушки. Получается такая «коммунальная елка». Многие украшают гирляндами лопаты. Вообще все очень надеются, что в новогоднюю ночь не пойдет снег. Ведь тогда праздник придется провести как раз с этой лопатой!

Константин Крохин, председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ: на Новый год коммунальщики работают в обычном «буднем » режиме.

— Конечно, дежурят диспетчеры и аварийные бригады. Если, например, обещают снегопад, готовят дополнительную уборочную технику. Если морозы — дополнительные бригады тех, кто может найти и устранить порыв теплотрассы, — пояснил Константин Викторович.

При этом, по его словам, число выездов пожарных в жилые дома в последние годы резко снизилось.

— Еще лет 15–20 назад на новогодних каникулах было много бытовых пожаров: уснул с сигаретой в постели. Сейчас таких случаев минимум, потому что постепенно сменился контингент жильцов. Социально ответственных становится все больше, — пояснил эксперт.

Спешим на подстанцию

Михаил Коневский, врач Института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, рассказывает, что хорошей приметой в новогоднюю ночь считается встретить Новый год не в дороге, а на подстанции.

— Поэтому бригада обычно старается пусть за несколько минут, но вернуться «домой», чтобы услышать бой курантов. Конечно, стараемся, чтобы был праздничный стол, но, конечно, без спиртного.

По словам Михаила, сотрудники скорой в новогоднюю ночь имеют больше работы.

— Чаще выезжаем на травмы. Человек выпил, расслабился, ослабил самоконтроль и бац — упал или ударился. Или, бывает, люди выпили и подрались. Вырастает и число ДТП с травмами: кто-то садится за руль подшофе, кто-то торопится в гости и попадает в аварию.

В новогодние каникулы, как пояснил Михаил, число вызовов тоже больше обычного:

— Люди много едят и пьют, в результате обостряются хронические заболевания, — рассказывает эксперт. — Так что, друзья, я призываю к умеренности. Так всем будет спокойнее!

Не отходя от пульта

Встречают праздник и на непрерывных производствах, которых в городе немало. Одно из них — Московский НПЗ, который круглый год производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, битум и другие необходимые столице нефтепродукты.

— Еще во времена СССР возникла традиция, когда ответственные дежурные из руководства завода лично объезжали все операторные, откуда контролируется производство, — рассказывает ветеран производства Валентина Мамонова. — В каждой операторной — подальше от пульта — стояла елочка и был накрыт стол с тортом, конфетами, мандаринами и чаем. Главный инженер или его зам, а также другие руководители, поздравляли дежурную смену, поднимали кружки с чаем и одновременно проверяли, как идет работа. При этом за пультом всегда оставался дежурный — как правило, старший оператор. В общем, контроль и был, и остался самым серьезным.

А еще на предприятии круглые сутки — и новогодняя ночь не исключение — дежурит аварийно-спасательное формирование. Каждую смену — двадцать человек и специальная техника в полной боевой готовности.

— У нас есть хорошая новогодняя традиция. Объявляется тревога: гудит сирена, и спасатели в течение минуты должны собраться и выехать, — рассказывает начальник караула аварийно-спасательного формирования Александр Филатов. — Люди выбегают к автомобилю, а их встречает начальник и поздравляет с Новым годом. Причем, что самое интересное, никто не знает: настоящая тревога или нет. Ведь даже учебные у нас случаются постоянно, потому что люди должны быть постоянно в готовности. Поэтому, когда спасателей поздравляют, они выдыхают, улыбаются и радуются. Как говорится, с Новым годом!

КСТАТИ

В этом году в центре города особых праздничных мероприятий не планируется. Однако в других районах появится около 20 новогодних площадок. В дополнение к уже работающему катку на Красной площади откроются еще два, в Парке Горького и на ВДНХ. Предполагается, что москвичи будут отмечать праздник главным образом в своих районах и реже приезжать в центр города. При этом новогодние ярмарки и уличные фестивали отменять не будут.