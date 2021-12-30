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Праздничное настроение москвичам дарят новогодние ярмарки от BY SHOP

Полина Французова

Общество
Праздничное настроение москвичам дарят новогодние ярмарки от BY SHOP
ФОТО: Виталий Каляда

На шести городских площадках появились ярмарки от BY SHOP. На них можно выбрать праздничные аксессуары, подарки близким к Новому году и Рождеству.

На блестящих новогодних шарах изображены русские сказочные герои. Украшения для интерьера и на елку — в виде нежных фей, как будто прямиком прилетевших из сказки. Дети выбирают сладости, перед которыми сложно устоять даже на морозе.

Праздничное настроение москвичам дарят новогодние ярмарки от BY SHOP ФОТО: Виталий Каляда

Здесь можно выбрать еще одну гирлянду — для украшения окна или комнаты, оригинальные елочные игрушки и подарки. Выделяются современные мобильные аксессуары в праздничной оригинальной упаковке: наушники, беспроводные зарядные устройства и другие полезные гаджеты.

Праздничное настроение москвичам дарят новогодние ярмарки от BY SHOP ФОТО: Виталий Каляда

BY SHOP поздравляет своих покупателей с Новым годом! Любые товары можно выбрать на сайте и в приложении BY SHOP по приятным ценам.

www.by-shop.ru

Праздничное настроение москвичам дарят новогодние ярмарки от BY SHOP ФОТО: Виталий Каляда

Адреса площадок:

ул. Матвеевская, вл. 2; Тверская площадь, ул. Тверская, 8, к. 1; пересечение ул. Сколово-Мещерская и ул. Юровская; бульвар Дмитрия Донского, вл. 11; ул. Митинская, вл. 31; Коптевский бульвар, 18а.

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