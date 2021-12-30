Время хороших людей: уходящий год оставляет после себя свет надежд и веру в то, что настоящие герои есть здесь и сейчас

Первая актриса-космонавт Юлия Пересильд / Фото: Роскосмос/РИА Новости

Мы прощаемся с не високосным, но сложным, отягченным большим количеством потерь, нашим 2021-м. Проводим его до дверей и махнем вслед рукой. Больше мы уже не встретимся.

В невозвратности времени есть свои плюсы: именно она позволяет навсегда оставить позади все плохое. Да только список потерь не отпускает, тянет обернуться назад, ощущая, как сжимается горло. Это ведь от ветра так режет глаза, до соленых брызг? Конечно, от ветра. Мы же сильные. Очень...

На фоне тех печалей и трагедий, что выпали всем нам за эти уходящие в прошлое 365 дней, все хорошее, что тоже было в нем, воспринимается острее. И сейчас, когда прошлое, настоящее и будущее будто сходятся на миг вместе, самое время загадать желание. Важно понять, что для нас самое главное.

За второй год испытаний мы как-то почти незаметно для самих себя привыкли к новым формам и форматам жизни. Полюбить их не смогли, но благодаря человеческой привычке создавать плюсы из двух пересеченных минусов потихоньку отыскали, например, некие положительные черты в удаленке. Поначалу ошибочно оценив ее чуть ли не как отпуск, мы стали в итоге собраннее и ответственнее, научились работать без свирепых понуканий, и сама эта ситуация как-то ярче и более выпукло проявила болевые точки и провальные зоны в самой системе организации труда. Но главные перемены, конечно, случились в другом: во вкусе к настоящей жизни. И в понимании того, кто они — люди, которых можно назвать настоящими.

Полицейский Максим Кравченко, спасший женщину на пожаре / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Да, пандемия обострила чувства. И когда стало понятно, что невидимая убийственная дрянь в любой момент может отобрать того, кто дорог, мы стали больше ценить любой миг общения. И да, эти уроки были чудовищно жестоки, но, увы, мы смогли усвоить только их. Беречь, бояться. Молиться о спасении. Верить в чудо. Пытаться помогать. Надеяться. Плакать от боли и, другими слезами, от счастья... Если и были в этом непростом времени свои достижения, то они «прятались» именно тут — в области сердца. Которое стало другим. И бьется иначе.

Этот хороший урок уходящего года назовем уроком восхищения и благодарности. Да, мы могли говорить о бездуховности и отсутствии героев, но они есть, и они рядом с нами. Это кто-то пытался внушить нам, а мы и поверили было, что на земле не осталось людей со светом в душе. А они есть. И неравнодушных не стало меньше. Надо было просто остановиться, оторвать голову от экрана телефона и увидеть их, этих героев наших дней, — совершенно обычных людей.

Спасти ребенка, понимая, что сам рискуешь жизнью. Броситься в огонь, зная, как он опасен, но выхватить из него его жертву — думая о ней, не о себе... Работать в красной зоне, и не просто работать, а специально уйти в нее, зная, как опасно заражение. И пусть символом врача стал на это время не столько белый халат, сколько костюм, больше похожий на скафандр, суть профессии не изменилась, она по-прежнему зовет тех, кто готов идти на риск ради спасения жизней других людей.

Спасший ребенка Владимир Гудков / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Твое дело, твоя честь, твоя искренность и честность — вот то, что в этом году поддерживало людей и вселяло в них веру в будущее. Полет в космос на съемки — не развлечение, а перегрузки и риск. Спортивный подвиг, совершенный потому, что ты хочешь быть лучшим и достойно представлять страну, через волю и боль... Помощь в обезвреживании безумца, открывшего пальбу, оказанная без малейших размышлений о том, что ты подставляешься под удар...

Не говорите, что героев не осталось. Они есть, они рядом. Мы очень многих потеряли в уходящем году. Но и обрели очень многих. Наших. Настоящих. Людей.

Достижение одних — быть такими. Достижение других — научиться это понимать и ценить. Будем помнить тех, кто ушел. А вам, наши настоящие люди, спасибо за силу духа и чистоту души. Именно вы — герои нашего новогоднего номера. И вот оно, наше желание: будьте счастливы.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко / Фото: Виктор Хабаров

КСТАТИ

По статистике, без малого 80 процентов россиян предпочитают встречать Новый год дома, в кругу семьи, 10 процентов желают отправиться в гости. Примерно столько же наших сограждан планируют поехать на дачу, но тоже с родными и близкими.