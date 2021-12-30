Поздравление Гагарина и тост за счастье

Фото: Вечерняя Москва

В новой рубрике «Светлана дозвонилась» корреспондент «Вечерней Москвы» Светлана Самченко связывается с очевидцами интересных событий. Сегодня ее собеседница — исполнительница главной роли легендарного новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска.

Вместе с жителями столицы Новый год встречала их любимая газета «Вечерняя Москва». Творческий коллектив издания в последних номерах уходящего года поздравлял читателей и создавал праздничную атмосферу.

1925 год газета встретила без особой помпы. Время было сложное, а Новый год был праздником, доставшимся по наследству от времен старых. «Ну, что ж, мы не против. Разумеется, для нас значительнее другая дата, другое исчисление, годовщина рабоче-крестьянского Октября», — гласила статья в новогоднем номере «ВМ».

В последнем номере уходящего 1924 года на первой странице главными были международные новости. «Старый год принес нам полосу признаний со стороны европейских государств», — писала «Вечерняя Москва». Подведение итогов было выдержано в деловом тоне, согласно плановому отчету.

Немного разбавлял деловой тон стих, посвященный новогодней тематике, но и в нем главной темой была политика. «Запестрел Союз, товаром стала домна — горяча. Если так...прошел недаром первый год без Ильича». Смерть вождя революции стала главным ударом для советских граждан.

Зато последняя страница «Вечерки» пестрела рекламами заведений, приглашающих отметить праздник у себя.

Новый, 1927 год газета тоже встречала в официальном тоне. Праздник был лишь поводом подвести итоги и наметить новые цели. Никаких особых праздничных публикаций не было, только отчеты о строительстве и промышленности.

В канун нового, 1942 года газета ударно писала о том, что город не был сдан врагу. «Радость первых удач приносят бои. Мой народ! Испытанья тяжелое бремя принял ты на могучие плечи свои», — строки стихотворения Алексея Суркова поднимали новогоднее настроение. На последней полосе «ВМ» были опубликованы карикатуры, вселяющие уверенность в скорой победе над фашистами.

Новый, 1962 год встречался весело и легко. Москвичей поздравлял первый космонавт Юрий Гагарин, писатель Валентин Катаев на страницах «ВМ» предлагал поднять тост за счастье, а шеф-повар ресторана «Центральный», одного из самых популярных в столице, товарищ Большаков обещал в наступающем году угощать москвичей блюдами русской кухни. На последней полосе были дружеские шаржи на поэтов и писателей. Среди них был шарж и на входившего тогда в моду поэта Андрея Вознесенского.

Год 1982-й наступал в свете очередных трудовых побед— активно строились метрополитен и жилые кварталы. Праздничный номер «ВМ» состоял из бравурных отчетов трудовых коллективов. В 1992 году газета на первой полосе поместила речь президента России Бориса Ельцина. Он звал россиян к новой жизни. Жители столицы верили, что дальше будет только лучше и новая жизнь вот-вот наступит.