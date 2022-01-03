Бытовуха на пьяной почве: как проходят новогодние праздники у следователей

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В новогодние праздники большая часть жителей страны отдыхает. Однако представителям не всех профессий удается уйти на полноценные каникулы. О том, какие преступления чаще всего происходят в новогодние праздники, о работе следователей в этот период и преступлениях уходящего года корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с заместителем руководителя ГСУ Следственного комитета России по городу Москве Владимиром Вазаговым.

— Как проходит дежурство сотрудников СК в новогодние праздники?

— Важно понимать, что следователи несут круглосуточное дежурство, независимо от праздников. В новогодние дни, как и в некоторые другие праздники, нередки народные гулянья. Это предполагает массовое скопление людей, а значит, правоохранительные органы должны нести усиленное дежурство. Следователи работают наравне с другими правоохранителями. И конечно, в новогодние каникулы требуется увеличивать количество дежурных следователей.

При этом руководство СК также должно быть начеку для координации действий дежурных на случай ЧП и принятия незамедлительных мер.

— Работать в праздники сложнее, чем в обычные дни, или так же?

— Не думаю. Разумеется, следователи тоже хотят отдохнуть и провести время с семьей, но служба — есть служба. Следователи это понимают и ответственно относятся к выполнению своих обязанностей.

— Есть ли какие-то сезонные, «праздничные» преступления?

— Обычно преступность в этот период уменьшается. Однако бывает и так, что праздничные дни прибавляют работы. В первую очередь это связано с употреблением алкогольных напитков. Нередко именно алкоголь, принятый в неразумных количествах, приводит к возникновению конфликтов, в том числе на бытовой почве. В данном случае, говоря простым языком, к сезонным, «праздничным» можно отнести преступления против личности и общественной безопасности.

При этом, как и в обычные, непраздничные дни, в случае возникновения ЧП дежурные следователи СК взаимодействуют с другими правоохранителями и также предпринимают максимально возможные меры для раскрытия преступления, что называется, по горячим следам. Зачастую в этом помогает система видеонаблюдения, используемая на территории Московского региона.

— Чем запомнился 2021 год? Были ли какие-то особо сложные дела?

— В 2021 году был ряд резонансных дел против личности и общественной безопасности. Но хотелось бы отметить, что СК уделяет особое внимание расследованию преступлений коррупционной и налоговой направленности. Иными словами, ведомство активно принимает меры, направленные на противодействие расхищению бюджета, и всячески содействует его наполняемости. И в этом смысле прошедший год был довольно успешным.

Так, в 2021 году, в том числе благодаря работе столичного СК, в бюджет России удалось вернуть 11,2 миллиарда рублей (в 2020 году — 8,9 миллиарда рублей). В сумме арестованное имущество в рамках уголовных дел о налоговых преступлениях с обвинительным заключением составило 2,5 миллиарда рублей, что на 0,9 миллиарда превосходит показатель 2020 года.

Если говорить о наиболее запомнившихся в текущем году примерах дел о налоговых преступлениях, по которым уже завершено расследование, могу выделить два. Первое — в отношении генерального директора одной из крупных нефтедобывающих компаний по факту уклонения от уплаты налогов на сумму почти три миллиарда рублей. Второе — в отношении генерального директора одного из крупнейших поставщиков химической продукции по факту уклонения от уплаты налогов на общую сумму 0,6 миллиарда рублей.

В целом за последние 10 лет работы по расследованию дел налоговой направленности отмечена хорошая динамика, бюджету РФ возмещено 73 миллиарда рублей от ущерба, причиненного налоговыми преступлениями.