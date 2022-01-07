Обнажить ствол: что нужно знать о хранении и использовании оружия

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Одна из основных причин преступлений, совершаемых в новогодние каникулы, — потеря самоконтроля из-за употребления алкоголя. Праздничный вечер может стать опасным, если в руках пьяного человека окажется оружие. О том, как обезопасить себя владельцам оружия и что можно, а чего нельзя с ним делать, «Вечерней Москве» рассказал заместитель начальника вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по столице полковник полиции Александр Сивов.

— Какие легальные виды оружия существуют?

— Оружие в зависимости от целей его использования, а также по основным параметрам и характеристикам подразделяется на четыре вида: гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и холодное.

Для покупки оружия потребуется соответствующая лицензия. При ее наличии граждане могут приобрести: охотничье оружие, оружие самообороны, спортивное оружие, сигнальное оружие и холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой или национальным костюмом.

— Как правильно хранить гражданское оружие?

— Оружие и патроны должны храниться по месту жительства их владельца. При этом важно, чтобы оружие из тайника мог взять только владелец. Для этого, согласно требованию закона, оружие должно храниться в запирающихся на замок сейфах, сейфовых шкафах или специальных металлических шкафах.

В местах временного проживания оружие также можно хранить. Но и в этом случае требуется соблюдать условия, исключающие доступ к ним посторонних лиц.

— Чего категорически нельзя делать с гражданским оружием?

— Запреты, связанные с оружием, закреплены в шестой статье ФЗ «Об оружии». Например, в законе указано, что нельзя носить оружие в состоянии опьянения и на публичных мероприятиях (собрания, митинги, шествия и т. п. — прим. «ВМ»). Также нельзя обнажать оружие без наличия оснований для его применения.

Кроме того, закон запрещает осуществлять незаконную переделку оружия и устанавливать на гражданское оружие приспособления для бесшумной стрельбы.

Также запрещается пересылка оружия и продажа патронов лицам, не имеющим лицензии на владение оружием.

Чтобы избежать проблем с законом, гражданам следует помнить о сроках действия разрешительных документов. В случае истечения таких документов на хранение и ношение оружия следует их продлевать.

— Можно ли воспользоваться оружием в целях самообороны?

— Есть ряд случаев, при которых граждане могут использовать имеющееся у них на законных основаниях оружие. Среди них — защита жизни, здоровья и собственности. При этом следует понимать, что даже в перечисленных случаях оружие можно применять только при крайней необходимости. Использование оружия для необходимой самообороны не должно причинить вред третьим лицам и по возможности их имуществу.

Также важно отметить, что перед использованием оружия в вышеупомянутых целях нужно четко предупредить об этом лицо, против которого оно применяется, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь иные тяжкие последствия.

Так или иначе, но о каждом случае применения оружия следует незамедлительно сообщить в территориальный орган внутренних дел и Росгвардию.