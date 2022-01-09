Как пользоваться кредиткой выгодно: советы экспертов

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Кредитные карты становятся все более популярными в России. Можно ли получить от них выгоду и не влезть в долги, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Самый базовый и очевидный плюс владения кредитной картой — у вас всегда есть под рукой деньги, которые можно занять у банка.

— Простой пример: зашли в магазин, а там очень дорогой и качественный холодильник продается с существенной скидкой и стоит всего 50 тысяч рублей. У вас на карточке только 20 тысяч. Но кредитка позволяет уйти в минус и потратить еще 30 тысяч, — пояснил аналитик группы компаний «ФИНАМ» Алексей Коренев. — Итого вы успели ухватить товар по скидке и не взяли кредит на него под высокий процент.

Главное не забывать, что деньги необходимо вернуть в так называемый грейс-период, то есть срок, в течение которого проценты не начисляются. Это может быть 30, 60 или больше дней, необходимо уточнить у банка.

Еще одна, по словам эксперта, выгода — это возможность получить кешбэк (возврат части денег за покупку на карту). Чаще всего размер кешбэка составляет от 1 до 5 процентов. А в суперакционных предложениях процент может доходить до 30 и даже 70 процентов. В этом случае пользоваться кредиткой становится еще выгоднее.

— Также кредитной картой весьма удобно оплачивать залог за бронь в отеле, аренду квартиры или машину. Процентов за это не будет, поскольку залог не списывается с карты, а временно блокируется, и можно заморозить деньги банка, а не свои, — пояснила руководитель управления кредитных карт крупного банка Дарья Сербина.