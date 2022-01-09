«Чувствую себя на двадцать»: о чем мечтает 101-летний ветеран Иван Кривошеев

Фото: Официальный сайт «Бессмертного полка»

Ивану Никитичу Кривошееву, ветерану из Химок, 101 год. Он прошел всю войну, защищал Сталинград, сражался за Донбасс, Львов, Тернополь, оборонял Чехословакию и Польшу. В мирное время Иван Никитич почти четверть века посвятил службе в органах госбезопасности. А год назад ветеран решил устроить свадьбу.

Иван Никитич часто вспоминает своих сослуживцев и мечтает хотя бы на мгновение встретиться с ними, поговорить. Однако боевых товарищей уже нет в живых, признался ветеран. Поэтому, по его словам, рассказывать о прошлом нужно молодежи.

— Я считаю, что молодое поколение нужно приобщать к патриотизму, чтобы оно любило Родину так же, как и старшее поколение, — говорит ветеран.

Кривошеев родился в селе Гусиха Спасского района в Поволжье в 1920 году. В 40-х годах окончил пединститут имени А. И. Герцена в Ленинграде. Однако осенью 1942-го студента призвали в Красную армию. Пройдя трехмесячные краткосрочные курсы артиллеристов, он был направлен в 865-й артполк 302-й стрелковой дивизии (51-й армии), которая вела ожесточенные бои под Сталинградом.

— В одной из битв в 1942-м я получил осколочное ранение в ногу. Был доставлен в медсанбат, но сбежал оттуда в свою дивизию. Не хотел расставаться с товарищами, не хотел отставать, — рассказал собеседник «ВМ».

Ветеран участвовал в операциях по освобождению Львова, Тернополя и Донбасса. Самые страшные бои, по его словам, пришлись на Тернополь. Враги удерживали город в течение месяца, а помогали им местные националисты. Когда город был взят советскими солдатами, 302-я стрелковая дивизия, в который был и Кривошеев, получила почетное наименование — Тернопольская.

— Когда это произошло, я понял, что мы сделали это, нас невозможно теперь остановить, победа уже близка, — с радостью вспомнил Кривошеев.

После Тернополя бойцов ожидали Чехословакия и Польша. При освобождении лагеря смерти Освенцима советские воины пытались спасти как можно больше людей, поэтому не использовали при операции огонь.

А вот День Победы герой встретил на подступах к Праге. 9 мая 1945 года он со слезами на глазах смотрел на развевавшееся Красное знамя над Дворцом Масарика.

Фото: АГН Москва

Прага, по словам Ивана Никитича, в тот день ликовала. Советских освободителей целовали и подбрасывали в воздух.

— Слова благодарности мы слышали в городах и селах Германии, Польши и Чехословакии. В местах, которые освобождали от фашистских захватчиков, — вспомнил он.

Когда война закончилась и наступила мирная жизнь, Кривошеев понял, что ни за что не вернется к педагогике, и связал свою жизнь с военным делом. Около 25 лет он прослужил в органах государственной безопасности. Дослужился до звания подполковника.

Несмотря на боевые заслуги, главной страстью ветерана была все же поэзия. По сей день он слагает стихи о трудной судьбе своей дивизии.

Иван Никитич мечтает о том, чтобы молодые никогда не забывали подвиг дедов.

— У истории хорошая память. Она не позволит предать забвению все то, что совершил советский народ, — уверен собеседник «ВМ».

В 2016 году ветеран выпустил свой первый сборник стихов, а потом — еще в 2018-м и 2020-м. Неоднократно становился победителем литературных конкурсов. Недавно в свет вышел его двухтомник, в котором рассказывается о боевом пути 302-й стрелковой дивизии.

Несмотря на увечья, полученные в боях, ветерану удалось дожить до 101 года. А все благодаря хорошим генам и отсутствию вредных привычек, считает ветеран.

— Не курил никогда. Пил, но очень редко. В основном держать себя в строю мне помогали физическая культура и литература. У меня ясный ум, трезвый рассудок. Чувствую себя на 20 лет, — признался он.

У Кривошеева еще много планов и идей для книг.

Год назад ветеран и его возлюбленная Валентина Сергеевна решили скрепить свой союз узами брака. Как рассказала «ВМ» сама избранница Ивана Никитича, до замужества с ним они были знакомы на протяжении многих лет.

— Вместе мы уже 15 лет, год назад зарегистрировали свой брак. А знакомы всю жизнь практически. Мы были соседями. Когда у Никитича умерла супруга, он остался один. Я тоже была одна. Начала за ним ухаживать, так как ему было тяжело. Так и полюбили друг друга. Мне 84, а ему 101. Не думала, что такое возможно, — смеясь, призналась Валентина Сергеевна.

Собеседница «ВМ» добавила, что Иван Никитич обожает гостей, любит читать стихи и готовится к 102-му дню рождения.