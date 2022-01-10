Праздник отметили под звуки скрипки

Юные артистки Милана Смородина (слева) и Анастасия Белугина на музыкальном фестивале-ярмарке «Третий день Рождества» исполнили «Неаполитанскую песенку» композитора Петра Чайковского. После совместного номера Анастасия выступила с сольным танцем / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

9 января в Историко-культурном и просветительском центре «Соборная палата» состоялся музыкальный фестиваль-ярмарка «Третий день Рождества».

Все самое главное на этом празднике происходит в просторном фойе центра, под сенью огромной рождественской елки. Вдоль стен тянутся длинные столы. И на каждом из них словно открыла филиал сказочная Лавка чудес: подходи, дивись человеческому мастерству, выбирай любой товар в подарок друзьям и родственникам. Вот набор кухонной утвари, которая станет украшением любого дома.

Холщовые сумки, расписные кружки и шкатулки, замысловатые игрушки. Уникальные сувениры, сделанные вручную, пригодятся в каждой семье. А еще здесь продаются книги. Очень много разных томов, в основном православной тематики. Взрослым — богословские монографии, молитвословы. Малышам — рождественские рассказы и стихи, библейские притчи. Преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Анна Макарова выбирает подарки близким.

— Я узнала от коллег, что сегодня будет праздник, и специально пришла за подарками. Многие ярмарки к этому времени уже заканчивают свою работу, а здесь я успела. И ассортимент разнообразный, — говорит Анна.

В Филаретовском зале юные гости праздника творят подарки своими руками. На глазах у всех из самых простых ниток и комочков ваты ребята мастерят трехмерные елочки, которые с удовольствием примут в подарок родители или бабушка с дедушкой.

Москвичка Людмила Седова пришла на фестиваль-ярмарку вместе с дочкой Марией.

— Маше очень нравится что-то делать своими руками, фантазировать, творить. Дочь уже умеет вырезать фигуры из бумаги и картона, лепить, клеить, рисовать. На первой поделке мы не остановимся, сейчас еще одну начнем, — говорит Людмила.

Тем временем над главной лестницей, превращенной в сцену, уже плывут величественные волны доброй, вечной классической музыки.

Семилетняя Милана Смородина занимается в Мастерской скрипичного искусства «Соборной палаты».

— Я играю чуть больше года, но уже выступаю перед зрителями, — говорит Милана. — Сегодня сыграю «Неаполитанскую песенку» Петра Чайковского.

С юной скрипачкой на сцену выходит ее сверстница, балерина Анастасия Белугина.

— Мы завершим фестиваль концертом «Щелкунчик. Любимое». На нем выступят ученики Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Ф. Шопена. Гости услышат «Марш», «Танец Феи Драже», «Тарантеллу», «Китайский танец», «Трепак» и другие знакомые мелодии, — рассказывает руководитель благотворительных проектов Центра «Соборная палата» Светлана Хмельницкая.

По ее словам, программу «В Рождество все немного волхвы» покажет и камерный хор ПСТГУ. В их исполнении прозвучат традиционные славянские колядки и рождественские песнопения композиторов XX и XXI веков.

Фестиваль планируют сделать ежегодным, адаптируя культурную программу для всей семьи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елизавета Фигуркова, руководитель историко-культурного и просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Соборная плата»: Такой музыкальный фестиваль-ярмарка проходит в наших стенах впервые. Идея создать его родилась не так давно. Мы решили, что такой большой и важный праздник, как Рождество, должен быть обязательно отпразднован в нашем центре. В нашей стране очень масштабно отмечают Новый год, а вот Рождество уходит как бы на второй план. Мы же решили это исправить.