Отели Хургады

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Хургада может предложить отдыхающим размещение на любой вкус. В городе находится более 170 отелей, которые располагают комфортными номерами и удобным доступом к морю. Туристы могут выбирать гостиницы с любым количеством звезд, ориентируясь на свои запросы и финансовые возможности. Ниже мы рассмотрим ТОП-3 отелей курорта и расскажем, почему они пользуются популярностью среди гостей Хургады.

1. Albatros Palace Resort

Первым в рейтинге лучших отелей города является Albatros Palace Resort 5*, который представляет собой настоящий оазис посреди пустыни. Гостиницу можно назвать отельным курортом, где располагаются частный пляж, шесть ресторанов, семь кафе и баров, теннисный корт. Для плавания можно пользоваться гигантским бассейном, который состоит из большого количества островков и мостов.

Отель работает с 2008 года и располагается на первой линии моря, в 15 езды от международного аэропорта. Для проживания предусмотрены 621 номер — от стандартных до люкс. Комнаты оснащаются телефонией, кондиционером, спутниковым LCD TV, мини-баром. В люксовых номерах есть террасы с джакузи.

Основные услуги гостиницы включают в себя:

питание «все включено»;

детский аквапарк;

дневные и вечерние анимационные программы;

мини-гольф;

пляжные вечеринки;

спа-центр с хамамом и парной;

трансфер в/из аэропорта.

Пляж при отеле имеет песчаное покрытие и тянется на расстояние около 400 метров. Почти у самого берега размещается коралловый риф, который отлично подходит для дайвинга.

2. Sunrise Garden Beach Resort

Отправляясь в тур в Египет, многие отдыхающие выбирают для размещения отель Sunrise Garden Beach Resort 5*, который утопает в пышной зелени пальм на 20-ом км Safaga Road. Гостиница расположена на первой линии моря и имеет собственный песчаный пляж с пологим заходом в воду. В состав комплекса входят двухэтажное здание с reception (ресепшн) и трехэтажные корпуса, где созданы замечательные условия для семейного отдыха.

В гостинице предусмотрены 481 номер под любые запросы. При выборе отеля постояльцы получают в распоряжение:

три ресторана, семь баров;

три плавательных бассейна, в том числе марроканский с подогревом;

собственный аквапарк с горками, аттракционами, детской игровой зоной;

спа-центр с турецкой баней, сауной, джакузи, парной;

тренажерный зал;

детский клуб Kids Planet с мини-аквапарком.

3. Jaz Aquaviva

Отличные условия для проживания и отдыха предоставляет туристам гостиница Jaz Aquaviva 5*. Она располагается в районе Макади Бэй и охватывает большую территорию в 45 км от международного аэропорта. Отличительной особенностью отеля является собственный аквапарк — один из крупнейших в Египте. Гостям доступны свыше 50 аттракционов и горок, которые рассчитаны на посетителей всех возрастов.

Жилье в отеле размещается в четырех корпусах, выполненных в классическом стиле. Постояльцы могут выбирать как стандартные комнаты, так и номера люкс с собственными бассейнами. Внутри предусмотрены кондиционеры, LCD-телевизоры, сейф, наборы для приготовления горячих напитков. Гости могут пользоваться следующими удобствами:

главным рестораном, тремя барами, рестораном египетской кухни;

тремя плавательными бассейнами, в том числе детским;

водным спортивным центром;

услугами серфинг-центра;

спа-центром Makadi spa (включает в себя 29 комнат для процедур и массажа).

Для отдыха на морском побережье предусмотрен собственный пляж, где имеются коралловые рифы для подводного плавания. Гостям бесплатно предоставляются зонты и шезлонги. На берегу работают бар и кафе со свежей выпечкой.

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