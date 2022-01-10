Какие полезные привычки помогут вам стать более продуктивным

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Наверняка хотя бы раз вы оказывались в ситуации, когда вместо того, чтобы сфокусироваться на важных заданиях, вы отвлекались по малейшему поводу, просматривая почту, листая социальные сети или занимаясь еще чем-то, не связанным с работой. Такая проблема широко распространена среди специалистов, чьи обязанности связаны с умственным трудом, и всегда негативно сказывается на продуктивности.

К счастью, существует несколько простых, но действенных привычек, выработав которые, вы сможете посвятить рабочее время плодотворному труду. Правильный подход к работе поможет вам справиться с проблемами на любой должности, включая JS разработчик вакансии или freelance frontend вакансии.

Хорошо высыпаться

Многие из нас пренебрегают сном, предпочитая выделить дополнительное время для работы или развлечений, но в итоге такая практика приносит обратные результаты. Из-за усталости с самого утра вы не можете ни на чем сконцентрироваться и к концу рабочего дня обнаруживаете, что гора дел практически не уменьшилась.

Планировать свой рабочий день

Самые трудные задачи необходимо выполнять в начале рабочего дня — в это время ваш организм отдохнувший, поэтому сможет справиться даже с самым сложным делом без лишних проволочек. В противном случае вы весь день будете отвлекаться на мысли о неприятном задании, которое вас ожидает, что не лучшим образом скажется на производительности.

Не брать непосильные задачи

Переоценив свои силы, вы можете оказаться в тупике, не понимая, как разобраться с тяжелой и непонятной задачей. Не стоит брать все дела на себя — командная работа даст гораздо лучший результат за короткое время и поможет вам избежать излишней нагрузки. Но если сложный проект необходимо сделать именно вам, попробуйте разбить процесс его выполнения на более простые шаги.

Научиться иногда говорить «нет»

Если ваш менеджер постоянно вынуждает вас брать на себя дополнительные обязанности, которые даже не оплачиваются, в какой-то момент перед вами встанет выбор – отказаться или довести себя до выгорания чрезмерной нагрузкой. Кроме того, работая над чужими задачами, вы, скорее всего, не сможете вовремя и качественно справляться с собственными.

Регулярно наводить порядок на рабочем месте

Чистое и аккуратное рабочее пространство настраивает на профессиональный лад куда лучше, чем захламленная столешница. Постарайтесь разложить все, чем вы редко пользуетесь, в ящики стола или органайзеры — как дополнительный плюс, вы сможете намного проще и быстрее находить нужную вещь. Приятные и неброские декорации добавят уюта вашему рабочему месту и позволят начинать каждый день с положительных эмоций.

Правильно питаться

Полноценное питание обеспечивает ваш организм энергией, которая нужна для работы. Постарайтесь включать в свой рацион блюда с необходимыми нутриентами, а также откажитесь от злоупотребления сладостями — постоянные скачки сахара в крови вызывают раздражительность, мешают работать и вредят здоровью в долгосрочной перспективе.

Делать зарядку

Независимо от того, интересует вас вакансия Node JS разработчик или должность менеджера, забота о собственном теле — главный залог высокой продуктивности. Даже несколько физических упражнений помогут вам прийти в себя и взбодриться перед тяжелым рабочим днем. Хорошей идеей будет сделать зарядку во время перерыва, чтобы организм пришел в тонус, особенно если вы ощущаете сонливость.

Повысить свою продуктивность стремятся многие, однако не всем это удается. Если вы хотите сделать свой рабочий процесс более производительным, в первую очередь вам необходимо заботиться о собственном организме: отдыхать, правильно питаться и обеспечивать необходимый уровень физических нагрузок. Нежелательно в одиночку браться за слишком тяжелые рабочие задачи и тем более соглашаться выполнять чужие обязанности. И наконец, важный фактор высокой продуктивности — максимально упорядоченный рабочий процесс.

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