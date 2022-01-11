Как строят «Рижскую» Большой кольцевой линии

Бригадир чеканщиков Максим Бережной трудится в тоннелях станции «Рижская» Большого кольца метрополитена. Работы не останавливались даже в праздничные дни, когда большинство горожан отдыхали / Фото: Александр Попов / Вечерняя Москва

10 января в столичном Стройкомплексе рассказали о работах по созданию новых станций метро. Стройка не останавливалась даже в новогодние праздники.

Станция «Рижская» Большой кольцевой линии метро считается одной из самых трудных в строительстве новой ветки. Причин тому несколько: расположение вокзала и железной дороги рядом, серьезная глубина заложения самой платформы — более 70 метров. Бригадир чеканщиков СМУ-6 Мосметростроя Максим Бережной — один из тех, кто трудился все праздники на будущей станции. От качества проводимых его бригадой работ зависит герметичность подземных сооружений, где поедут составы с пассажирами.

— Объемы на «Рижской» у нас большие, а сроки сжатые, в марте должны закончить, — отметил Максим Бережной. Под его руководством 17 специалистов, которые готовят швы в тоннелях к чеканке. Ее обещают провести до зеркального блеска. После зачистки швов между тюбингами — металлической «одеждой» тоннелей — вкладывают свинцовые шнуры и разбивают мягкий металл по шву специальным молотком. Сверху промазывают безусадочной смесью. Сам раствор напоминает цемент, но имеет более крепкий состав, быстро схватывается и расширяется, обеспечивая полную герметичность шва.

В арсенале чеканщиков — гайковерт, чеканочный молоток с насадками разного размера под толщину шва, а также насос контрольного нагнетания. Используют бригады и пескоструйный аппарат. Специальный кварцевый песок, который привозят на стройплощадку в огромных мешках, перед подачей на шов чугунных колец сушат тепловыми пушками.

— Все делаем вручную, поэтому чеканщик должен быть выносливым, выдерживать большие физические нагрузки, — поясняет Максим Бережной.

Он добавил, что у метростроевцев проведение работ не зависит от праздников. Главное — соблюдение определенной этапности. Само строительство станций городской подземки относится к непрерывному циклу работ. Остановить их нельзя — ни в Новый год, ни в какой-то другой красный день календаря. На каждой площадке остаются специалисты и рабочие.

Как отметили в Мосметрострое, помимо «Рижской», работы ведутся и на других станциях Большого кольца — на «Сокольниках», «Марьиной Роще», на пересадках с «Электрозаводской» и «Авиамоторной» на радиальные линии городской подземки. Также ведется продление Люблинско-Дмитровской ветки на север города. Три станции — «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» — активно строятся. Уже готовы тоннели между ними. Бригады сосредоточены на создании станционных комплексов и устройстве обделки перегонов.

В столичном Стройкомплексе добавили, что сооружение новых станций городской подземки, в первую очередь Большого кольца — одна из приоритетных задач. Помимо этого, идет строительство новой линии метрополитена — Коммунарской, которая соединит юго-запад столицы и Новую Москву. Работы развернуты на центральном отрезке будущего направления.

— До 2025 года планируется запустить участок от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки». Здесь будет 11 станций, — отметили в Стройкомплексе города.

Также ведется продление Калининско-Солнцевской ветки. Ее дотянут до аэропорта Внуково. В планах также продлить и Сокольническую ветку метрополитена до станции «Потапово».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иигорь Войстратенко, председатель Мосгосстройнадзора:

— К подрядчикам предъявляются жесткие требования, а возводимые конструкции должны строго соответствовать проекту. Специалисты горного надзора пристально следят за качеством проходки тоннелей между станциями метро. Сюда относится также проведение буровзрывных и маркшейдерских работ. В фокусе внимания не только станции метро, но и сопутствующая инфраструктура.