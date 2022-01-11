Школьные волонтеры приглашают москвичей поучаствовать в флешмобе снежных фигур

Фото: Рexels / Ylanite Koppens

Участникам предлагают сделать из снега, льда и подручных материалов фигуры, посвященные наступившему году и добрым делам.

Московский центр «Патриот.Спорт» приглашает школьников, студентов, их родителей и педагогов присоединиться к флешмобу снежных фигур «Слепи из снега символ года». Волонтерская акция проходит в рамках «Эстафеты живых дел» и продлится до конца января.

Участникам предлагают проявить креативность и сделать снежные фигуры или ледяные скульптуры, символизирующие для них наступивший год. Это могут быть не только тигры, которые выступают символом 2022 года по восточному календарю. Идеи и сюжеты могут отражать итоги прошедшего года и ожидания от наступившего, иллюстрировать добрые истории, быть портретами их создателей и просто красивыми абстракциями. Все зависит лишь от фантазии участников.

Чтобы разнообразить зимние скульптуры, можно использовать любые подручные материалы: краски, ветки, шишки, предметы одежды, детали механизмов. Если в процессе создания будут использованы пластик, стекло и другое вторсырье, все это нужно будет сдать в переработку, когда фигуры растают. Узнать, куда отнести материалы, поможет «Экокарта города».

— Зима — время самых ярких и добрых праздников в году. Давайте подарим себе, друг другу и городу красоты и веселья: выйдем в парки и дворы и слепим что-нибудь необычное! Это будет полезно для всех: совместные зимние активности на свежем воздухе укрепляют здоровье и дружбу. Мы всегда с радостью участвуем в творческих, экологических и других акциях Московского центра «Патриот.Спорт» и в этот раз обязательно планируем присоединиться к флешмобу всем отрядом!, — рассказала Юлия Жилина, руководитель волонтерского отряда «Клуб добрых сердец» Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

Процесс создания и получившиеся фигуры можно фотографировать и снимать на видео. По желанию можно записать ролик о том, что означает ваша скульптура, или даже снять игровые мини-фильмы с участием снежных героев и декораций. Фото и видео нужно разместить в социальных сетях с хештегами #ПатриотСпорт и #СлепиСимволГода, а в постах отметить Московский центр «Патриот.Спорт».

Снимки и видео с работами участников флешмоба соберут в общий видеоролик, который появится на YouTube-канале Московского центра «Патриот.Спорт». Создатели самых креативных снежных фигур получат подарки.