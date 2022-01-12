Генеральный директор музея-заповедника Елизавета Фокина: Со стрессом помогают справляться спорт, баня и друзья

Фото: Из личного архива Елизаветы Фокиной

Узнать характер человека помогает общение с ним вне стен рабочего кабинета. Неформальная обстановка обычно располагает к откровенному разговору.

Сегодня гостем рубрики стала генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

1 Самое яркое впечатление детства: еду с горки в резиновых тапочках, играю в «Выше ноги от земли» и приземляюсь… носом в лужу. Мне было лет шесть. Не расплакалась — встала и пошла дальше. Наверное, с того времени меня не пугают падения, ведь после них можно встать.

2 Я верю не в приметы, а в знаки. Не боюсь черных кошек, но думаю, что вокруг много подсказок — их можно увидеть, например за окном, или услышать в каких-то фразах.

3 Главная черта моего характера — упорство.

4 Если бы я написала книгу, то это были бы хроники жизни, истории людей, которые меня окружают, которых я знала. Мне кажется, что многие из тех, кого мы видим каждый день или случайно встретили однажды, достойны быть на страницах книг.

5 Мы живем в интересное время: переломным моментом стала технологическая революция. Она сделала наш мир отличным от того, который был знаком поколению наших родителей.

6 Одно из главных изобретений человечества — искусственный интеллект. Интересно наблюдать за развитием технологий и за тем, к чему это приведет.

7 Мои идеальные выходные — много солнца, прогулок и близкие люди рядом.

8 На мое настроение влияет солнце.

9 Себе 20-летней я бы пожелала меньше сомневаться, быть смелее и увереннее в себе. Сейчас мне кажется, что чрезмерная склонность к самоанализу и недоверие интуиции мешали мне тогда развиваться быстрее.

10 Интеллигентного человека я распознаю не только по манере держать себя в обществе, но и по умению есть.

11 Меня вдохновляет современное декоративно-прикладное искусство. Осенью в рамках IV Фестиваля исторических садов в «Царицыно» была открыта выставка керамиста Виктора Решетникова, чьи работы меня просто потрясли.

12 Когда выпадает свободная минутка, я читаю или гуляю.

13 Стакан мой наполовину пуст, и это значит, что его можно наполнить чем-то своим.

14 Люблю короткие поездки, когда можно теряться в маленьких городах: бродить и почти ни о чем не думать. Это бодрит и переключает.

15 Со стрессом помогают справляться спорт, баня и общение с друзьями.

16 Для путешествия во времени я выбрала бы начало XX века. Выбор рискованный: это время перемен. Но именно поэтому оно и притягательно.

17 Считаю, что иногда полезно и погрустить. Не может человек быть всегда в хорошем настроении — у него есть масса эмоций, и он имеет право на слезы, страх, слабость.

18 Меня злит человеческая глупость, а выводит из равновесия несправедливость.

19 Люблю сказки. Хочется верить в кардинальные чудеса, поэтому нравятся сюжеты про Золушку, Емелю. В них замарашки без усилий превращаются в принцесс, лентяи — в героев.

20 Творчество — часть любой профессии. Не может быть все строго параллельно и перпендикулярно, всегда есть место воображению.

21 Я оптимист, мне близок девиз: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее».

22 Мои любимые литературные герои — многослойные персонажи, которых надо разгадывать, в которых есть что-то мистическое. Например, герои рассказов Михаила Булгакова, Михаила Зощенко и Надежды Тэффи, братьев Стругацких.

23 Счастье — это любовь.

24 Одного любимого места для отдыха в России у меня нет. Люблю Подмосковье, где у меня дача. Влюблена в Кенозеро, где побывала летом.

25 Люблю бег, он «очищает» голову и дает чудесное ощущение — второе дыхание открывается ровно тогда, когда кажется, что больше не можешь.

26 Если бы такое было возможно, я хотела бы встретиться и поговорить с Екатериной II и историком Василием Ключевским.

27 Коллекционирую предметы декоративно-прикладного искусства и графику Москвы начала XX века.

ДОСЬЕ

Елизавета Борисовна Фокина родилась 11 мая 1976 года. В 1998 году окончила аэрокосмический факультет Пермского государственного технического университета по специальности «Экономика управления производством».

В 2000 году окончила факультет правоведения Западно-Уральского института экономики и права. Имеет степень магистра искусств Манчестерского университета. В 2016 году Елизавета Борисовна была назначена генеральным директором музея-заповедника «Царицыно».