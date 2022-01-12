Смотри, плати, не бойся: система распознавания лиц удобна и безопасна

Участник фокус-группы Владимир Беляков тестирует систему оплаты лицом на «Тургеневской» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

11 января в пресс-службе столичного метрополитена опровергли информацию об использовании технологии оплаты лицом в целях контроля за соблюдением масочного режима. Ранее об этом сообщили несколько СМИ. «Вечерняя Москва» решила узнать, что представляет из себя эта система распознавания лиц для оплаты проезда, как ей пользоваться и почему она набирает все большую и большую популярность среди пассажиров.

Сервис начал работать в тестовом режиме в августе прошлого года. Тогда фокус-группа из тысячи человек на протяжении двух недель оплачивала проезд «взглядом» на специальных турникетах с черной наклейкой на Филевской линии. После проведения успешного эксперимента, с 15 октября эта функция стала доступна на всех станциях метрополитена.

— Для оплаты проезда пассажиру нужно зарегистрироваться в мобильном приложении московского метро, добавить фотографию своего лица и привязать банковскую карту, с которой будут списываться деньги за проезд. А для прохода достаточно посмотреть в камеру, установленную на турникете. Система моментально узнает пассажира и пропустит его через турникет, — рассказывает начальник службы платежных сервисов Московского метрополитена Жанна Ермолина.

Стоимость самого проезда для пассажиров, пользующихся такой системой, составляет 46 рублей — как и при оплате транспортной картой «Тройка». Благодаря появлению этой технологии очередь в кассы для покупки билетов сократилась почти в два раза. По словам пассажиров, им больше не нужно искать банковскую карту в карманах и переживать из-за потери «Тройки» — достаточно просто подойти к турникету. Кстати, сейчас системой пользуются уже более 55 тысяч пассажиров.

— Мы продолжим активно развивать этот сервис — летом запустим его на станциях Московского центрального кольца, а до конца года — протестируем на Московских центральных диаметрах и наземном транспорте. Уверены, что популярность сервиса будет только расти, — добавляет Ермолина.

Помимо этого, система распознавания лиц помогает отследить опасных преступников. Однако информация о том, что благодаря полученным с камер турникетов данным пассажиров будут штрафовать за отсутствие средств индивидуальной защиты, оказалась ложной.

— Вынесение постановлений только по скриншотам, а также фотографиям, полученным в том числе от сторонних лиц, не представляется возможным. База данных сервиса сотрудникам ГКУ «Организатор перевозок» недоступна. А при регистрации в приложении пользователь не оставляет своих личных данных — имени, фамилии и так далее, — сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

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