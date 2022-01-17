Перед вакцинацией уровень антител проверять не нужно

Фото: Из личного архива Валерия Вечорко

Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко на днях сделал повторную прививку. 16 января он объяснил свое решение о ревакцинации и почему считает, что это очень важно для каждого человека.

В первый раз Валерий Вечорко вакцинировался полгода назад. До этого он болел коронавирусом, у него были антитела. Но когда их уровень упал, главврач решил снова сделать прививку.

По словам Валерия Ивановича, ревакцинация важна, поскольку не все прививки обеспечивают защиту на всю жизнь. Например, вакцина от столбняка требуется раз в десять лет, от гепатита В — раз в пять лет, от гриппа — ежегодно.

— Минздрав России рекомендует идти на ревакцинацию через шесть месяцев после последней дозы предыдущей прививки или перенесенного COVID-19. Похожий подход и в других странах, — рассказал он.

Повторная прививка, считает главврач больницы № 15, необходима всем, чтобы усилить иммунный ответ в период пандемии.

— Особенно важно ревакцинироваться людям старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, тем, кто в группе риска, — медикам, работникам социальной сферы, преподавателям, а также имеющим сопутствующие заболеваниями, — подчеркнул он.

Что касается препаратов для ревакцинации, то ее можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.

При этом перед прививкой совершенно не обязательно проверять уровень антител.

— Минздрав, как и ВОЗ, рекомендует вакцинироваться и ревакцинироваться без учета антител. Специалисты считают, что добавление антител к уже имеющимся только усилит иммунитет. Научные исследования подтверждают это, — пояснил Валерий Вечорко.

Медик также отметил, что эффективность прививок пока остается высокой для всех вариантов вируса.

— Вакцины разрабатывали против исходного уханьского штамма. Ученые постоянно отслеживают мутации генома SARS-CoV-2, особенно участка, кодирующего S-белок. Если изменения станут настолько глобальными, что можно будет говорить о возникновении нового штамма, а не о его новых вариантах, тогда придется разрабатывать другие вакцины, — сказал он.

ДОСЬЕ

Валерий Иванович Вечорко родился 1 августа 1973 года в деревне Городной Белорусской ССР. Трудовую деятельность начал фельдшером скорой помощи в Чернобыльской зоне отселения. С 2016 года возглавляет больницу № 15. В 2020 году награжден госпремией РФ за достижения в области гуманитарной деятельности.