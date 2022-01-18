Как избежать аллергических реакций на компоненты вакцины от COVID-19

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Одним из противопоказаний к вакцинации от коронавируса является гиперчувствительность к компонентам препарата. «Вечерняя Москва» выяснила, как ее выявить и кому еще стоит с осторожностью подходить к принятию решения о прививке.

Можно провести тест

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева отметила, что при наличии аллергических реакций на компоненты вакцин перед прививкой стоит внимательно изучить состав препарата.

— Если человек четко знает, что у него были аллергические реакции на какие-то компоненты, он может прочитать инструкцию: она доступна в интернете и ни для кого не является секретом, — рассказала врач.

По словам специалиста, иногда о наличии аллергии на компоненты вакцины становится известно после первой прививки. В этом случае на вторую фазу и последующие разы дается медотвод.

В составе вакцины от коронавируса нет компонентов, на которые обычно возникают аллергические реакции, заметила Скорпилева.

— Те же самые антибиотики, чужеродный белок, консерванты — в данной вакцине этих веществ нет. А это именно те вещества, на которые чаще всего встречаются аллергические реакции, — рассказала собеседница «ВМ».

При наличии сомнений человек может сделать тестирование на компоненты вакцины, резюмировала специалист.

Другие противопоказания

Аллергические и тяжелые поствакцинальные реакции в прошлом служат поводом отказаться от прививки, отметила эксперт.

— Все решается в индивидуальном порядке. Мы взвешиваем заболевания, риски осложнений и тяжелых аллергических реакций. Вакцинация проводится только в условиях стационара или поликлиники, ни в коем случае не в торговом центре, чтобы могли оказать более действенную помощь, если, не дай бог, что-то случится, — рассказала Скорпилева.

Как отметила аллерголог-иммунолог Надежда Логина, четкой программы обследований перед вакцинацией не существует.

— Каждое аллергическое заболевание требует индивидуального подхода. Пациенты, страдающие аллергией, должны перед вакцинацией обращаться к аллергологу, который их курирует. Нет такого теста, который точно скажет, можно или нельзя делать прививку, — рассказала специалист.

По ее словам, аллергия на пыльцу растений не является противопоказанием к вакцинации, но в сезон цветения вакцинация абсолютно противопоказана.

Вакцинация также запрещена при острых воспалительных заболеваниях, предупредила Логина.

— Это общая практика для всех вакцин. Педиатры тщательно готовят детей к вакцинации, обязательно осматривают перед самой вакцинацией, чтобы не было никаких острых заболеваний или обострений хронических. Это касается не только инфекций, но и аллергических синдромов, — отметила аллерголог-иммунолог.

Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты отметили, что при возникновении осложнений необходимо срочно вызывать скорую помощь. Так, по словам Скорпилевой, тяжелые реакции, вроде отека Квинке, возникают в первые полчаса, и помощь человеку могут оказать прямо в центре вакцинации.

Минздрав опубликовал список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. В перечне есть абсолютные и временные противопоказания. Так, прививка противопоказана тем, у кого имеется гиперчувствительность к компонентам, в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции и поствакцинальные осложнения (например, температура выше 40 градусов, отек в месте инъекции, анафилактический шок, судорожный синдром и т. д.).

Кроме того, прививка противопоказана при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, а также обострениях хронических заболеваний. Вакцинироваться нужно через две–четыре недели после выздоровления или обострения.

Противопоказаниями являются ОРВИ, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.

Препараты «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» нельзя применять при злокачественных новообразованиях. Во время беременности и грудного вскармливания противопоказаны «Спутник Лайт», «Спутник-М», «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «Спутник-М», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» запрещено применять лицам старше 60 лет.