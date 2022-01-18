Эксперты подсказали, как развивать свое дело

Выпускница программы «Московский акселератор» Мария Филатова на своем рабочем месте / Фото: Из личного архива Марии Филатовой

18 января выпускница программы «Московский акселератор» Мария Филатова рассказала «Вечерней Москве» о своем проекте и о том, как город помогает развитию женского предпринимательства.

По словам заместителя генерального директора Агентства инноваций Москвы Ксении Борбачевой, сейчас в столице можно наблюдать бум женского предпринимательства. И агентство этому всячески способствует. Оно стремится донести до желающих открыть свое дело информацию о том, что в городе созданы все условия для комфортного ведения бизнеса.

— Вопрос женского предпринимательства сейчас занимает важное место в текущей повестке. К нам приходит все больше москвичек, которые хотят стать предпринимателями или даже открыть свою компанию, — подчеркивает Борбачева. — Мы им оказываем всестороннюю поддержку.

Одной из успешных выпускниц программы «Московский акселератор» стала доктор Мария Филатова. По ее словам, идея создания своего бизнеса у нее родилась давно, еще в годы студенчества, когда она придумала устройство для уменьшения хронических болей в организме. Одно время она сильно страдала от спазмов, но отметила, что благодаря мурлыканию ее кошки неприятные ощущения стали проходить. Изучив этот вопрос с научной точки зрения, она поняла, что мурлыкание создает определенные вибрации, которые позволяют облегчить боль.

— Тогда я еще училась в институте, поэтому решила взять эту тему в качестве студенческой научно-исследовательской работы. Затем узнала о конкурсе «Умник» Фонда содействия инновациям и с тех пор мой проект активно развивается, доказывая свою коммерческую состоятельность, — отмечает Мария.

Желание девушки участвовать во всех возможных конкурсах, получать опыт в предпринимательской сфере и улучшать свою разработку привело ее в программу столичного Агентства инноваций «Московский акселератор». Там она смогла пообщаться с экспертами из научно-медицинской сферы, получить их рекомендации.

— На акселераторе было много потрясающих лекций и семинаров от представителей крупных компаний. Это было мне особенно полезно. Кстати, с некоторыми из них мы сейчас делаем несколько социальных проектов, — говорит врач. — А благодаря акселератору я поняла, куда мне надо дальше двигаться, развиваться. Тем более в городе сейчас созданы все условия для развития своего дела, ведения хорошего и честного бизнеса.

СПРАВКА

Агентство инноваций создано правительством Москвы как подразделение, отвечающее за инновационную повестку города в контексте промышленной и экономической политики. Это создание инновационной инфраструктуры для технопарков, выращивание новых компаний — от стадии проектных команд до уровня резидентов технопарков с помощью образовательных программ.

Эти программы реализуются экспертами на базе агентства.