Госпитали оснастили лучшим медоборудованием

Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

Более 140 тысяч пациентов вылечили врачи резервных госпиталей Москвы в 2021 году. Об этом 18 января сообщили в Департаменте здравоохранения города.

Количество заболевших коронавирусом в столице растет. За сутки, с 17 на 18 января, в Москве выявлено 8342 случая заражения, госпитализирован в стационары 821 человек, на искусственной вентиляции легких находятся 507 человек. Активно распространяется новый штамм «омикрон» — сегодня он уже доминирует в городе, а штамм «дельта» отошел на второй план.

В полную силу на протяжении уже почти двух лет работают резервные госпитали. Всего их сегодня открыто пять, все они могут принять более семи тысяч пациентов. Расположены такие госпитали в Ледовом дворце «Крылатское», в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники», в автомобильном торговом центре «Москва», в павильоне № 75 на ВДНХ, в медицинском комплексе в Коммунарке. С момента их открытия практически в самом начале пандемии в них прошли лечение свыше 172 тысяч человек.

— Создание резервных госпиталей стало своевременным и эффективным решением в условиях пандемии. Это уникальные учреждения не только с точки зрения масштабности, но и по уровню оснащенности медицинским оборудованием, которое не уступает стационарам, — отметил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Токарев. — Госпитали также стали площадкой для внедрения в практику врачей новых цифровых сервисов, улучшающих качество оказания медицинской помощи. При этом в них обеспечены комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинского персонала.

Каждый временный госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием. Там есть собственные лаборатории, рентгеновские аппараты и аппараты КТ и ИВЛ. Кроме того, каждая койка имеет индивидуальную кнопку вызова медперсонала и клапан подачи кислорода.

А еще врачи временных стационаров применяют современные технологии, например сервис «Ньюс2», интегрированный в единую цифровую платформу здравоохранения. Он помогает анализировать состояние пациента. Если изменение параметров говорит о возросшем риске ухудшения, врач может быстро изменить тактику лечения.

КСТАТИ

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что, несмотря на двукратный рост заболеваемости COVID-19, на 99 процентов, уровень госпитализаций остается прежним: ежедневно в стационары поступают 750–800 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За последнюю неделю было госпитализировано 5,5 тысячи человек, а неделей ранее — 5,1 тысячи.