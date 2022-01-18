Ассоль и Масик мужественно перенесли прививку

Ветеринар Нарина Алирзаева только что сделала прививку от бешенства чихуа-хуа по кличке Масик / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

18 января в Зеленограде открылся прививочный пункт для животных. Местные жители могли принести туда своих питомцев и бесплатно вакцинировать их от бешенства.

Процедурный кабинет организовали в здании, где располагается ГБУ «Жилищник» района Крюково. У двери перед началом вакцинации выстраивается очередь из владельцев собак и кошек. Около своего хозяина стоит миниатюрный пудель, рядом внимательно изучает обстановку овчарка, по коридору туда-сюда носится неугомонный йоркширский терьер вместе с чихуахуа, а на все это представление с кресел взирают взъерошенные, готовые защищаться коты многочисленных расцветок, пород и возрастов. Пока их хозяева разбираются, кто за кем пойдет и кто в очереди крайний, врач готовит кабинет: она раскладывает одноразовые перчатки, ампулы с вакциной, шприцы, ветеринарные паспорта... Именно в документы, кстати, ставится отметка о прохождении вакцинации.

В кабинет входит жительница Зеленограда Надежда Михайлова. За ней гордо следует миниатюрный пудель с красивым именем Ассоль. Хозяйка ласково называет ее Аськой. Женщина заполняет карточку, подписывает согласие на вакцинацию. Это обязательно. Перед уколом хозяйка Ассоли консультируется с ветеринаром.

— А можно ли делать прививку собаке, если ей уже есть 12 лет? — спрашивает женщина.

Ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных Зеленоградского административного округа Москвы Нарина Алирзаева отвечает, что вакцинация от бешенства необходима на протяжении всей жизни животного.

Пока Аське делают укол, Надежда Михайлова рассказывает, что весной, как только сойдет снег, она вместе со своей собачкой планирует поехать отдохнуть на дачу.

— Моя Ассоль очень любит бывать на природе, резвиться. Поэтому и сделали прививку от бешенства. Я хочу быть уверена, что Ассоль будет здорова, — делится Надежда Михайлова.

Еще один пациент, который пришел сегодня на прививку, — пес Масик породы чихуахуа. Ему всего два года. Хозяйка Масика Ольга Снежко регулярно приводит его на процедуру вакцинации от бешенства.

— Он обычно прекрасно переносит прививку, совершенно не боится врачей и уже привык к периодическим походам к ветеринару. Кроме того, согласитесь, что ради здоровья можно и потерпеть немного, — говорит Ольга Снежко.

По словам ветеринарного врача Нарины Алирзаевой, противопоказаний к вакцинации животных от бешенства нет.

— Мы всегда напоминаем хозяевам собак и кошек о том, что питомцу нужно делать прививку от бешенства, начиная с двухмесячного возраста. Укол необходимо ставить всего один раз в год, и много времени это не занимает. А привить питомца можно в любой ветеринарной клинике, — объяснила Нарина Алирзаева. — Часто жители столицы выезжают вместе со своими питомцами на дачу или на природу. А это как раз большой риск заразиться бешенством от какого-нибудь дикого животного.

ВАЖНО

Вакцинировать питомца, а также получить консультацию можно в государственных ветеринарных клиниках Москвы. Контактная информация размещена на портале открытых данных столичного правительства в разделе «Центры бесплатной вакцинации против бешенства». Также можно быстро и всего за пару кликов записаться на прием к ветеринару на портале mos.ru.