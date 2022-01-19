Студенты-медики помогут отвечать на звонки

Студентка Медицинского института РУДН Софья Морозова готова выйти на работу в кол-центр, чтобы помогать заболевшим коронавирусом людям / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Правительство поручило привлечь студентов-медиков к работе кол-центров по COVID-19. Ребята из вузов Москвы готовы приступить к обязанностям.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, который дал соответствующее поручение, важно, чтобы кол-центры были максимально укомплектованы и, при росте количества звонков на горячую линию, каждое обращение было принято. Студенты медицинских вузов и колледжей, по убеждению премьер-министра, помогут осуществить эту задумку. К тому же в плюсе останутся и ребята: их работу планируют оплачивать.

Студенты столичных медвузов первыми откликнулись на призыв. Среди них — студентка пятого курса Медицинского института Российского университета дружбы народов Софья Морозова.

— Это долг каждого молодого медика — отозваться, когда мы нужны. А еще это отличная возможность приобщиться к борьбе с пандемией для неравнодушных ребят, которые не могут пойти помогать в «красную» зону, потому что живут с пожилыми родственниками, боятся их заразить. А работать в кол-центре безопасно, — считает Софья.

Студентка добавила, что она тоже работала в «красной» зоне в начале пандемии. После того как она вернулась к учебе в очном формате, стала заниматься волонтерством по возможности, но уже на расстоянии от зараженных.

Шестикурсница международной школы «Медицина будущего» Сеченовского университета Маргарита Зацепина тоже готова пойти на работу в кол-центр, если появится такая возможность.

— Сейчас заболеваемость растет и остро требуется помощь большого количества волонтеров. Я знаю, что могу быть полезной в этой деятельности, — говорит Маргарита Зацепина. — К тому же, работая в кол-центре, я смогу получить новый опыт коммуникации, который обязательно пригодится мне в будущем.

Ведь тех, кто звонит на горячую линию, нужно успокоить, направить, дать необходимые рекомендации или просто помочь разобраться с вызовом врача или покупкой лекарств. А так как я на данный момент работаю в «красной» зоне, у меня есть представление о различных степенях тяжести протекания болезни, о характерных симптомах. Так что я смогу быстро распознать тяжелых пациентов при общении с ними по телефону.

Сейчас девушка работает в приемном отделении. В ее обязанности входит оформление пациентов и взятие необходимых анализов.

Также выражают активное желание помочь студенты, которые сами переболели COVID-19 и на себе прочувствовали, насколько в такие моменты необходима помощь.

— В «красной» зоне я не работала, но у меня была возможность помочь зараженным другим способом. После болезни у меня был высокий титр антител к коронавирусу, поэтому я сдавала плазму для тяжелых больных, — сказала студентка шестого курса РНИМУ имени Н. И. Пирогова Регина Киреева.

Она добавила, что ей очень нравится общаться с людьми, слушать их, помогать. Поэтому работа в кол-центре не вызовет у нее каких-то сложностей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза:

— Предложение привлечь студентов очень конструктивное. Я уверен, много москвичей без вопросов пойдут работать в эту службу. Студенты столичных вузов активно помогают в больницах, записываются в волонтеры. Я вижу большие плюсы и для студентов, и для города. Получится разгрузить врачей и работников кол-центра. Молодежи нравится быть в гуще событий, они идут в профессию по зову сердца. Главное, чтобы от работы не пострадала учеба.