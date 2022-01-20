«Инвалиды не нужны»: в Госдуме объяснили, зачем вводить тотальный запрет на вейпы

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Рост популярности вейпов — опасная тенденция, несущая реальные риски для здоровья молодых людей. Последствиями увлечения подобными электронными устройствами могут стать пневмонии, пневмониты и онкологические заболевания. Проконтролировать состав жидкостей, которыми наполняют устройства электронных сигарет, невозможно, поэтому в них могут содержаться в том числе запрещенные вещества, вызывающие наркотическую зависимость. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Леонов, являющийся одним из разработчиков проекта закона о полном запрете вейпов.

Наркозависимость

По словам спикера, активными курильщиками электронных устройств являются именно молодые люди от 18 до 25 лет. При курении они вдыхают далеко не полезные пары, а настоящий яд, уточнил спикер.

— Дело в том, что сама жидкость, которая содержится в вейпах, трудно регламентируется в отличие от простых табачных изделий. В состав этих наполнителей входят различные ароматизаторы, добавки и даже запрещенные вещества, в том числе и наркотики. Продолжительное курение может вызвать серьезную форму зависимости, — заметил спикер.

Доступны даже подросткам

Еще одна причина, которая подтолкнула парламентариев поднять вопрос о тотальном запрете курительного устройства, связана с тем, что приобрести вейпы при желании может даже несовершеннолетний.

— Разумеется, в России действует запрет на продажу вейпов для несовершеннолетних лиц, как и любой никотиносодержащей продукции, — уточнил Леонов. — Однако никакие запреты, к сожалению, не работают, поскольку эти устройства можно приобрести даже подростку в специализированных магазинах или торговых точках, в которых нет отдельных закрытых витрин с табачными изделиями, но есть свободная продажа подобных устройств.

По словам спикера, контролировать такие объекты очень тяжело, поскольку их много.

— Мы даже провели эксперимент и выяснили, что и электронные, и обычные сигареты в таких торговых точках спокойно продают лицам до 18 лет. И тотальный запрет на продажу вейпов нужен именно для того, чтобы исключить подобный сценарий, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Необратимые последствия

Законодатель подчеркнул, что к нему и его коллегами сегодня поступает большое количество обращений от встревоженных родителей, чьи дети «подсели» на эту модную привычку.

— Молодежь подсаживается на эти «соски» и губит свое здоровье. Имеется огромное количество медицинских исследований, которые подтверждают, что продукты испарения этих жидкостей из вейпов негативно влияют на легочную ткань, разрушают альвеолы легких, приводят организм к необратимым последствиям. Соответственно, это вызывает пневмонии, пневмониты и даже онкологические заболевания. А нашей стране не нужны инвалиды, а нужны здоровые граждане РФ, — сказал спикер.

Не оставляют следов

Главная опасность вейпов в том, добавил депутат, что после курения родителям будет сложно определить — является его чадо жертвой пагубной привычкой или нет.

— Если обычные сигареты оставляют отчетливый и стойкий запах, то вейпы абсолютно не ощутимы. Это усыпляет родительскую бдительность, и ребенок может в тайне увлекаться опасной забавой, — сказал эксперт.

В заключение спикер добавил, что рост популярности вейпов — очень опасная тенденция, несущая реальные риски для здоровья молодых людей. И принятие нового закона о запрете этих устройств позволит уменьшить количество «дымящий» молодежи.

Ранее стало известно, что депутаты от фракции ЛДПР намерены внести на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете на территории России продажи никотинсодержащих жидкостей и электронных сигарет для них (вейпов). Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослав Нилов.