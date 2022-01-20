Повторная вакцинация — самая надежная профилактика заражения

Медсестра Екатерина Цыплакова делает прививку от коронавируса москвичу Николаю Сергееву / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В поликлинике «РЖД-Медицина» активно проходит ревакцинация железнодорожников и их семей.

В поликлинике к профилактическим мерам строгий подход. Маски, бахилы, дезинфекция рук — обязательны. У стойки регистратуры администратор Юлия Шалимова просит каждого пациента заполнить анкету, отвечая на все вопросы честно и подробно.

— Как самочувствие? Давно ли болели гриппом, ОРВИ или другими простудными заболеваниями? Нет ли хронических болезней или аллергий? В первый раз прививаетесь или у вас ревакцинация? — строго вопрошает Юлия.

— Здоров. Давно не грипповал, — улыбается пациент Николай Сергеев. — Когда летом «Спутником» прививался, перенес на редкость легко: кое у кого из друзей температура поднялась, а мне хоть бы что! Короткий, но внимательный осмотр у терапевта Алха Тагирова — и вот уже медсестра Екатерина Цыплакова набирает для Николая в шприц дозу «Спутника Лайт».

— Вы один пришли или с другом? Вопрос не праздный: сейчас к нам поступили дозы, рассчитанные на двоих.

К счастью, в коридоре как раз ожидает ревакцинации коллега Сергея по работе Владимир Иванов. Вакцину медсестра делит по-братски: половину — Володе, половину — Сергею. Не успевают парни получить свои инъекции, а в кабинет уже стучится следующий посетитель. Врач этой же поликлиники Валида Аджиева решила повторно привиться «Спутником V».

— Вакцинировалась в прошлом году. Пора снова. И колоть буду именно «Спутник V», — говорит Валида. — Мне нужно съездить за границу, а там въезд разрешен для привитых именно этой вакциной.

У стойки администратора новый клиент — Владимир Каминцев, который прививается от коронавируса впервые.

— Мне было нельзя — по медицинским показаниям. А сейчас срок медотвода истек, слава богу, — рассказывает Владимир. — Прививайтесь, а то будете тяжело болеть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Галина Мурашкина, заведующая поликлиникой:

— Сейчас подавляющее количество наших пациентов — железнодорожники и члены их семей — приходят на ревакцинацию. Тех, кто вообще не вакцинировался, очень мало. Примерно каждый день к нам приходят около 50 человек, но бывают и такие дни, когда приходят до 200 человек. Каждого мы спрашиваем, какую вакцину он выбирает. Те, кто ревакцинируются, в основном прививаются «Спутником Лайт». Однако некоторые выбирают «Спутник V» или «Кови-Вак».