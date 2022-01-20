Срочная борьба: как повысить среднюю продолжительность жизни в эпоху пандемии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Согласно подсчетам международной группы демографов, опубликованном в научном журнале The BMJ, в результате коронавирусной пандемии в 2020 году в 37 развитых странах мира в общей сложности потеряно 28 млн лет жизни граждан. Наибольшие такие потери — в странах Восточной Европы и США. В России также изменилась ожидаемая продолжительность жизни, снизившись на 2,32 года. Как обстоят дела в столице? Разбираемся.

Основой для расчетов и анализа стали данные по 37 развитым странам, включая Россию, которые доступны в международной базе данных о смертности человека — The Human Mortality Database (HMD).

Как следует из опубликованной работы, в большинстве стран показатель ожидаемой продолжительности жизни cущественно снизился. Сильнее всего в России: на 2,32 года — до 71,5 года, как было шесть лет назад. На втором месте США — продолжительность жизни упала на 1,98 года, и на третьем — Болгария (1,75 года). Далее следуют Латвия (на 1,61 года) и Польша (на 1,36 года).

Кстати, во всех странах падение было более выраженным для мужчин, чем для женщин. И тут Россия снова на первом месте. Ожидаемая продолжительность жизни россиян сократилась на 2,33 года, а россиянок — на 2,14.

— У Росстата данные другие: 1,7 года для мужчин и 1,6 года — для женщин. Но это все равно очень много, — считает старший научный сотрудник Института демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерина Щербакова.

Как пояснила эксперт, в первую волну пандемии, которая пришлась на апрель-май 2020 года, смертность от коронавируса была значительно выше в Европе. А вот во время второй и третьей волн — уже в России. Почему так?

В 45 уже развалина

Заведующий Международной лабораторией исследований населения и здоровья ВШЭ Евгений Андреев рассуждает:

— Да, у нас серьезно упал показатель продолжительности жизни. Почему? Потому что в России от коронавируса умирали сравнительно молодые люди! Во всем мире считалось, что риски умереть от коронавируса выше у пожилых, что они растут с возрастом, в том числе по мере появления у человека сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, по моим оценкам, для россиян они увеличивались уже с 45 лет.

Как пояснил эксперт, в России и до пандемии существовали высокие риски смерти для относительно молодых людей.

— Это обусловлено и частым употреблением алкоголя, и более широким распространением сердечно-сосудистых заболеваний и диабета среди еще не старых людей. То есть зачастую то состояние здоровья, которое у условных европейцев наблюдается, как правило, после 60– 65 лет, у россиян присутствует уже после 45. Следовательно, риски умереть от коронавируса повышались уже с этого возраста, — пояснил Евгений Андреев.

Эксперт привел данные Росстата: если мы сравниваем число умерших в 2020 году с показателем 2019 года, то получаем на 323 тысяч человек больше. В этом году, увы, все еще печальнее. Число умерших в России за последние 12 месяцев, то есть с декабря 2020-го по ноябрь 2021 года, превысило 2,4 млн человек. Это худший показатель после 1945 года. Естественная убыль населения без учета миграции перешагнула отметку в 990 000 человек.

— По итогам 2021 года демографические показатели будут значительно хуже, чем в 2020 году, — утверждает главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Такой менталитет

— Есть сразу несколько причин такой высокой смертности, — считает Екатерина Щербакова. — Да, уровень здоровья большинства наших сограждан ниже, чем у европейцев или американцев их возраста. Но дело не только в этом.

Главная наша проблема — низкий уровень вакцинации. У нас число привившихся около 42 процентов — в 1,5–2 раза меньше, чем в развитых странах! Еще одна причина — разница менталитетов. В Западной Европе и США, обратите внимание, против антиковидных мер хотя и протестуют и даже устраивают массовые демонстрации, но большая часть населения маски носит и социальную дистанцию соблюдает! Потому что люди сознательны. У нас же никаких массовых протестов и близко нет, но антиковидные меры зачастую просто, к сожалению, не соблюдаются. В магазинах, метро, автобусах, на массовых мероприятиях большая часть людей либо без масок, либо маска лицо полностью не закрывает. Вот вам и новые заболевшие!

По мнению эксперта, когда пандемия закончится, в России несколько снизится число стариков и людей среднего возраста.

Победить вирус — только полдела

Главный врач московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко считает, что борьба с постковидным синдромом в ближайшие годы станет главной задачей здравоохранения Москвы:

— Мы начинаем сталкиваться с новыми явлениями, которых не было раньше. Достаточно много поражений сердца, — отметила врач.

Любовь Дулова, заведующая терапевтическим отделением КДЦ «Измайловский» Пироговского центра, добавляет:

— Лично у меня на прием приходят от 3 до 10 таких пациентов в неделю. Возраст — любой: постковидный синдром мы отмечаем как у молодых пациентов, так и среднего, и пожилого возраста. Почти всегда пациенты жалуются на слабость, астению и тревожность.

По словам врача, даже те, кто перенес ковид легко, «на ногах», жалуются на боли и ломоту в мышцах и суставах, нарушения кожной чувствительности.

— Я наблюдала двух молодых пациентов, у которых за четыре и семь месяцев после того, как они переболели в легкой форме, все еще не восстановилось обоняние. Многие пациенты, которые во время заболевания имели нормальные показатели уровня кислорода в крови, говорят, что ощущают «нехватку воздуха», «заложенность за грудиной», «спазм в груди».

У некоторых сохранялся затяжной кашель до 2–3 месяцев после клинического выздоровления, — рассказала Любовь Дулова. — А уж после тяжелого течения COVID-19, долгой гипоксии, пациенты замечают ухудшение интеллектуальных функций, памяти, у них нередко нарушается мозговое кровообращение, усугубляется течение артериальной гипертензии даже на фоне ранее подобранного лечения.

Нужны средства на реабилитацию

— Многие считают, что с точки государства пандемия чуть ли не благо, — рассуждает доктор экономических наук, заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики Сергей Смирнов. — Логика такая: поскольку умирают в основном старики, то и бюджет Пенсионного фонда выигрывает — умершим не надо платить пенсию. Плюс сокращаются расходы на так называемых предпенсионеров, имеющих ряд льгот, — например, возможность выйти на пенсию за два года до наступления пенсионного возраста. Все это действительно так. Но только на первый взгляд.

Как пояснил эксперт, высокая смертность среди людей трудоспособного возраста уменьшает и объем налогов в региональный бюджет — того же НДФЛ. Плюс из-за пандемии резко растут расходы фонда Обязательного медицинского страхования.

— Москве, я думаю, скоро придется потратиться на принятие программ постковидной реабилитации граждан. Ведь в городе переболели ковидом более 1,8 миллиона человек. И часть из них до сих пор не восстановилась. Они берут больничные, ходят по врачам и, следовательно, не работают, не создают продукт или услугу, в бюджет города поступает меньше средств. Плохо это для экономики города? Конечно, плохо. И чтобы исправить ситуацию, тоже нужны дополнительные средства на медицину, — рассуждает Сергей Смирнов.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пора сменить вектор социальной политики

Пандемия, как пояснил эксперт, должна для государства стать поводом задуматься о смене вектора социальной политики.

— Почему у нас граждане к 45 годам превращаются в развалину, а потом их «съедает» коронавирус? Дело не только в российском пофигизме — мол, мы сами виноваты: не привыкли следить за собственным здоровьем. Просто во многих профессиях, чтобы прокормить семью, нужно работать с риском для здоровья, а то и жизни. Почему таксист вынужден по 12 часов в день крутить баранку? От жадности? Нет. Потому что если работать 8 часов, то много не заработаешь, — рассуждает Сергей Смирнов. — Конечно, в 45 у него болит и там, и тут. Таким образом, во многих профессиях нужно менять систему оплаты труда. Плюс необходимо развивать настоящие, а не «игрушечные» профсоюзы, которые отстаивают права трудящихся: чтобы люди не перерабатывали и получали достойные деньги. Нужно развивать и систему профосмотров, чтобы пройти всех врачей можно было легко и быстро, а не ждать неделями то одного специалиста, то другого.

Столица, по словам эксперта, уже много делает в этом направлении. Летом в парках, например, открываются павильоны «Здоровая Москва», где проверить здоровье можно буквально за час. Возможно, этот опыт пригодится и в регионах.

Учиться у столицы

— Москва, как мне кажется, первой поняла, что здоровье граждан — это капитал, — рассуждает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Около половины доходной части городского бюджета составляют как раз поступления от налога на доходы физических лиц. И чтобы этот поток не иссякал и увеличивался, нужно, чтобы физические лица были как минимум здоровы. Ведь это федеральный центр живет главным образом за счет продажи нефти и газа. Поэтому в федеральных СМИ так много внимания уделяется «Северному потоку — 2». Ведь это не просто очередной проект «Газпрома», это потенциальный кормилец! А у Москвы кормильцы — это мы с вами. Поэтому и поликлиники новые строятся, и метро, и дороги, и жилье.

Город борется за человеческий капитал и этот капитал всячески оберегает, создавая людям условия для комфортной здоровой жизни и заработка. Поэтому и массовую вакцинацию Москва первой наладила, и стимулирует горожан прививаться, давая им подарки, разыгрывая квартиры и машины. И антиковидные меры у нас не тотально-кромешные — когда в автобус по QR-коду, а продуманные — чтобы и пандемию сдержать, и экономику не обрушить.

По мнению эксперта, регионам бы не помешало опыт столицы перенять.

— Хотя для этого, наверное, придется менять сам тип экономики. Сделать так, чтобы регион жил не за счет дотаций из федерального бюджета, а за счет высокого ВРП — валового регионального продукта и стабильно растущего внутреннего потребления, — пояснил Кудрявцев. — Тогда и о гражданах будут больше заботиться. Пандемия коронавируса лишь более остро поставила давно заданные социально-экономические вопросы. И первый из них — что считать главным богатством страны: природные ресурсы или людей? От ответа во многом зависит будущее страны. Сохранимся мы или нет? И если да, то в качестве великой страны или мировой бензоколонки?

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала пандемии в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, заболели свыше 270 миллионов человек. Из них свыше 5 миллионов — умерли. По числу заболевших Россия находится на шестом месте в мире — более 10 миллионов человек. По уровню смертности на первом месте сегодня находятся Соединенные Штаты Америки — 858 тысяч человек. В Бразилии — 622 тысячи, в Индии — 488 тысяч, в России — 317 тысяч, в Великобритании — 153 тысячи, во Франции 125 тысяч человек. Самые высокие показатели по числу заболевших на 100 тысяч населения — в странах Европы: Чехии — 122, Бельгии — 111, Словакии — 142.

КАК У НИХ

Пандемия коронавируса привела к резкому сокращению продолжительности жизни. Такой вывод сделали ученые из Оксфордского центра демографических наук имени Леверхульма.

— Для западноевропейских стран, таких как Испания, Великобритания, Италия, Бельгия и другие, последний раз столь значительное снижение ожидаемой продолжительности жизни наблюдалось во время Второй мировой войны, — говорит доктор Хосе Мануэль Абурто, один из авторов работы. — В 22 европейских странах, включенных в наше исследование, наблюдалось снижение ожидаемой продолжительности жизни более чем на полгода. У женщин в восьми странах и у мужчин в 11 странах ожидаемая продолжительность жизни сократилась на год.

По словам ученого, снижения продолжительности жизни удалось избежать лишь в Дании, Норвегии и Финляндии — очевидно, благодаря своевременным мерам и развитой системе здравоохранения.

РЕПЛИКА

Мы стали гедонистами, вот и «прилетело»

Дмитрий Винник, доктор философских наук:

— Аристотель в свое время высказал мнение, что любая проблема и любое явление возникают не только почему-то, но и для чего-то. Для чего человечеству был послан коронавирус? Какое он несет послание? Совершенно очевидно, что невиданный доселе прогресс в медицине резко ослабил естественный отбор. Население Земли вплотную приблизилось к восьми миллиардам человек. Причем менее чем за век оно выросло в четыре раза! При этом, обратите внимание, сама жизнь стала куда более продолжительна и чрезвычайно комфортна. Мы живем в эпоху гедонизма, когда все наше существование подчинено, по большому счету, удовольствиям потребления всего и вся: товаров, услуг, впечатлений. Кто-то называет наше время «золотым веком» человечества, а кто-то, напротив, «темным веком».

В общем, вполне возможно, пандемия послана нам, чтобы осознать конечность существования. Наверное, мы должны понять, что вера в бесконечный прогресс, во все более совершенные технологии — ошибочна. Ведь эти технологии, обратите, внимание, уже давно дают сбой. Тает озоновый слой, меняется климат, а всесильные, казалось бы, антибиотики, спасшие миллиарды жизней, уже перестают действовать — приходится придумывать все новые и новые. Возможно, пандемия — это повод задуматься не о технологиях, а о душе? А еще, мне кажется, коронавирус позволил нам понять важность традиционного человеческого общения. После всех этих локдаунов, карантинов и удаленки вдруг стало ясно, что экранная коммуникация не заменяет разговор с глазу на глаз — на кухне, в кафе, на улице. Вполне возможно, что пандемия вернет человечество, свернувшее не в ту сторону, немного назад. К какой-то развилке, на которой нужно вновь сделать выбор.