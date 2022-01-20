Кулинары возрождают рецепты старинных рождественских угощений

Ученики школы № 7 Василиса Таболина, Слава Машков, Полина Холова, Виктория Фарафонова, Александра Федюлина, Дарья Русинович (слева направо) испекли коврижки по рецепту 1909 года / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

20 января в столице стартовал XVI Международный молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Рождество». В этом году мероприятие впервые провели на площадке учебного заведения — Московского государственного университета пищевых производств.

В рамках фестиваля организаторы устроили соревнования кулинаров в пяти номинациях: «Мясо», «Тесто», «Видео», «Сервис» и «Арт». В борьбе за звание чемпиона приняли участие команды из 10 школ, 25 колледжей и вузов, а также индивидуальные конкурсанты: студенты и преподаватели — 29 кулинаров.

На большом овальном блюде в самом центре стола, где представлены блюда в номинации «Мясо», — запеченный молочный поросенок, украшенный замысловатыми фигурами из солений, овощей, хрена. Подобное угощение вкушал в придорожном трактире Павел Чичиков, герой «Мертвых душ» Николая Гоголя.

— Этот старинный рецепт хранится в нашем колледже, преподаватели передают его каждому новому поколению учеников, — рассказывает студентка колледжа сферы услуг № 10 Дарья Калиненкова. — Сначала мы его отварили, потом запекли. На готовку ушло 4,5 часа.

На столе стоят и другие угощения: квашеная капуста с клюквой, рождественский агнец из теста. По традиции его ставят рядом с хозяином дома. Здесь же рождественская кутья из ячменя, овса и риса с медом, орехами и сухофруктами. Это рождественское блюдо приготовлено по старинному рецепту.

Конкурсанты, которые боролись за победу в номинации «Тесто», украсили столы и выпечкой: сдобными пирогами, кулебяками, эклерами с начинкой из птичьих потрошков. Студентка колледжа сферы услуг № 10 Нина Гончарова вместе с педагогом Дмитрием Никулиным испекла сдобный пирог с ягодами: клюквой, смородиной.

— А еще в начинку мы добавили яблочный пектин. Он помогает ягодной массе не растечься по всему пирогу, фиксирует ее. Надрезы по центру символизируют Вифлеемскую звезду, которая ознаменовала Рождество Христово, — рассказывает Дмитрий Никулин. — Для пирога мы использовали муку высшего сорта. В старину ее называли «хорошо просеянной, тонкого помола». Хозяйки готовили из нее только по праздникам. Это было дорогое удовольствие.

В этой же номинации свои блюда презентовали и ребята из школы № 17. Вместе с учителем технологии Анной Яшиной они приготовили коврижки по старинному рецепту, который был напечатан в кулинарной книге 1909 года выпуска. Ребята применили современные технологии: они украсили свои изделия съедобным перламутровым гелем — пищевым кандурином. А еще сверху ребята разложили листики, сделанные из мастики.

— Мы готовили этот торт с душой, вместе раскладывали клубнику, готовили тесто. Оно состоит из муки, сметаны, масла. Туда же мы добавили немного миндальной муки для вкуса, а еще щедро всыпали в тесто цукатов и меда, — рассказывает одна из юных кулинаров Полина Хохлова.

Кулинарные шедевры участников конкурса оценивали специалисты НИИ хлебопекарной промышленности, кулинарных ассоциаций, известные шеф-повара, кондитеры и участники прошлых фестивалей.

— Столы в этом году очень богаты. Чего здесь только нет. Но напомню, что Рождеству предшествует пост, который длится чуть больше месяца. Поэтому рождественский стол традиционно изобилует тем, по чему люди успели соскучиться: мясо, выпечка, — рассказала организатор фестиваля Анна Карпинович. — Мы обычно просим участников, чтобы они представляли на конкурс блюда, приготовленные по старинным рецептам. Одни находят их в интернете, другие — в записных книжках своих бабушек. И это прекрасно. Рецепты передаются из поколения в поколение.

Отдельно представили свои работы начинающие кулинары в номинации «Арт». Студентки Первого Московского образовательного комплекса Алена Логинова и Валерия Фадеева приготовили для конкурса пряничный домик. Они украсили изделие «снегом », сделанным из белого шоколада.

— Традиция подавать на рождественский стол такое угощение уже долгое время существует в Европе. Мы поискали старые рецепты пряничных домиков, выбрали этот, самый «пряный». Раньше принято было добавлять много специй в угощение. Имбирь, корица, мускатный орех и какао — это главный секрет вкусного пряничного домика, — рассказывает Алена Логинова.