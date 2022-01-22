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Дорого внимание: как выгодно избавиться от ненужных новогодних подарков

Маргарита Мартовская

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Дорого внимание: как выгодно избавиться от ненужных новогодних подарков
Фото: Pexels

В январе в социальных сетях появилось огромное количество сообществ, через которые москвичи продают ненужные новогодние подарки: разнообразные сувениры, одежду не по размеру, многочисленные сертификаты в магазины и прочее. «Вечерняя Москва» узнала, от чего чаще всего хотят избавиться жители столицы после праздников и как сделать это с выгодой для кошелька.

Технику по себестоимости

В Сети сейчас можно найти множество дорогостоящей техники. Притом абсолютно новой! Смартфоны последней модели, кофемашины, наушники, фены, блендеры. Некоторые продавцы предлагают нераспакованную электронику: в оригинальной упаковке, с гарантией и даже чеком.

Наиболее распространенная причина продажи телефонов и ноутбуков, указанная в объявлениях пользователей, — «подарили новый, но такой у меня уже есть». Те, кто продает технику для кухни, чаще всего приписывают «не подошла по размеру» или «не вписывается в интерьер». Так, например, пользователь по имени Олег Гетманцев выставил на продажу совершенно новую кофемашину с гарантийным талоном. Цена аппарата 42 тысячи рублей.

Эксперт по финансовой грамотности Ксения Баданина отмечает, что избавиться от подобных ненужных подарков можно с выгодой для себя.

— Технику лучше всего продать на специальных сайтах объявлений, — советует «ВМ» эксперт. — Там есть шанс получить за нее первоначальную стоимость. Найдите подобную вещь в интернет-магазинах и смело выставляйте такой же ценник в своем объявлении. Если подаренная техника даже не была распакована, нет смысла отдавать ее за бесценок.

А если вам презентовали электронику еще и вместе с чеком, то можно просто сдать ее обратно в магазин.

Дорого внимание: как выгодно избавиться от ненужных новогодних подарков Фото: Pexels

За платье тоже заплатят

Второй по популярности подарок, с которым жители столицы спешат распрощаться после праздника, — одежда. Также встречаются и аксессуары. Москвичи продают куртки, платья, украшения и даже парфюм.

Пользовательница Анна Подольская разместила объявление о продаже сумки известного бренда за 40 тысяч рублей. Она подчеркнула, что в магазине эта сумка стоила почти в три раза дороже. Причина продажи — подарили, не понравилась.

— Одежду можно сдать за деньги в комиссионный магазин. Чаще всего этим заведениям как раз нужны новые вещи с бирками, — говорит Ксения Баданина. — Я рекомендую завести у себя дома коробку для подобных ненужных подарков — одежды не по размеру, сувениров. Наверняка в вашем окружении есть люди, которым это все может пригодиться. Так вы сможете передарить ненужные вещи. И заодно сэкономите на подарке друзьям!

Верните сертификаты

В Сети масса публикаций о продаже подарочных сертификатов в магазины. Есть абонементы на развлечения — в мотошколу, в аквапарк и на полет в аэротрубе. Срок годности у них, как правило, до декабря 2022 года. Многие продавцы готовы встретиться с покупателем прямо в магазине, чтобы подтвердить подлинность сертификата.

— Если вам подарили купон, вы сможете отнести его обратно в магазин и вернуть его полную стоимость. Сертификаты — это аванс на услугу, который может быть возвращен до тех пор, пока не закончится срок его действия, — говорит Баданина. — Если магазин отказывается вернуть вам деньги, напишите заявление в суд.

По словам эксперта по этикету Марии Воропаевой, продавать подарки — не лучший вариант, но иногда это целесообразнее, чем возвращать презент дарителю.

— По правилам этикета нужно сразу говорить, что подарок вам не нужен. Но многим неприятно слышать такое. Так что, если вы хотите сохранить хорошие отношения с дарителем, презент можно ему не возвращать, — сказала эксперт.

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