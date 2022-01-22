«Придется рисковать»: куда вложить средства, чтобы точно заработать

Москвич Антон Дацук, один из игроков на Московской бирже. По мнению экспертов, игра на фондовых рынках — один из лучших, хотя и наиболее рискованных способов инвестиций / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Российский рубль несколько подешевел по отношению к мировым валютам. Эксперты полагают, что это связано с внешнеполитическим давлением и напряженностью в отношениях между Россией и Западом. Реально в текущей ситуации сохранить свои сбережения? Как увеличить доходы и накопления? В какие инструменты стоит инвестировать в этом году? «Вечерняя Москва» опросила экспертов.

Финансовый консультант компании Денис Ушаков уверен: для начала нужно составить личный финансовый план.

— Во-первых, определитесь: сколько и на какой срок вы хотели бы вложить. Во-вторых, решите, что для вас важнее — сберечь деньги или их приумножить. Учтите: во втором случае вам придется в той или иной степени рисковать.

Не ставьте на одну лошадь

Эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт добавляет:

— Не кладите все яйца в одну корзину. Портфель инвестиций должен быть деверсифицирован. Часть средств нужно обязательно хранить на рублевом депозите. Ну хотя бы для того, чтобы в случае чего их быстро достать и потратить: ну, например, на лечение или ремонт машины. Жизнь, знаете ли, многообразна — всякое может случиться. Плюс рублевые депозиты уже почти догнали инфляцию.

Ян Арт также советует покупать, как и прежде, валюту.

— Прежде всего, конечно, американский доллар. В средне- и долгосрочной перспективе он все равно будет расти. А еще я бы советовал швейцарский франк — он очень мало подвержен инфляции. Да, франк есть не во всех банках, но найти можно. Что касается евро, то, на мой взгляд, это валюта не инвестиций, а потребления. Евро стоит покупать, чтобы, когда откроют границы, поехать в какую-нибудь Испанию и там потратить!

Недвижимость может подешеветь

Отдельная история — недвижимость. Российские инвесторы привыкли «вкладываться в стены», но эксперты советуют не спешить.

— Многие до сих пор уверены, что они могут купить квартиру на стадии котлована, а через полтора-два года продать ее на 30–40 процентов дороже, — рассуждает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Забудьте, так уже не бывает! Сейчас, напомню, вы не даете средства девелоперу, а замораживаете их в банке, на специальном эскроу-счете. А девелопер их у того же банка, под процент, берет. Разница между ценой квартиры «на котловане» и в доме «под ключ» минимальна! Сейчас на строительстве жилья зарабатывают уже не столько застройщики и такие, как вы, частные инвесторы, сколько банкиры. По мнению эксперта, в ближайшие месяцы вкладываться в недвижимость точно не стоит.

— На рынке жилья надулся мыльный пузырь. Цены, главным образом, росли из-за льготной ипотеки на новостройки. Официально она была 6 процентов годовых, но застройщики субсидировали часть ипотечной ставки, и кредитоваться на покупку нового жилья можно было под 4 процента годовых и даже ниже, — напоминает Кудрявцев. — В итоге средняя цена на новостройки в Москве достигла исторического максимума, приблизившись к 250 тысячам рублей. Четверть миллиона за «квадрат»! И это в бетоне, без отделки. При том, что реальные доходы большинства москвичей снижались. Но условия льготной ипотеки прошлым летом резко изменились, и этот фактор роста цен на жилье себя практически исчерпал. А нового так и не появилось. Я думаю, в ближайшие месяцы, а может даже годы, цены на недвижимость будут очень плавно, но снижаться. Покупать квартиру сейчас, на пике цен, неразумно.

Ян Арт не согласен:

— В средне- и долгосрочной перспективе недвижимость дорожает всегда! К тому же, не будем забывать, ее можно сдавать, ежемесячно получая «живые» деньги. Да, растут коммунальные платежи. Да, растут налоги на жилье, поскольку растет его кадастровая стоимость. Да, усилился контроль государства за рынком аренды, и лично я бы советовал налог со сдачи жилья платить, даже если к вам еще не пришла налоговая. Но, на мой взгляд, квартира — это один из самых надежных способов инвестиций. Вы даже чисто психологически лучше себя чувствуете, когда знаете, что ваши деньги не в банке, с которым непонятно что будет, а в жилье, которое можно прийти и потрогать.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Биржа ждет

Куда еще можно вкладывать средства? Ян Арт советует идти на фондовый рынок и покупать акции. Желательно — самых крупных российских и американских компаний.

— Я слышу много прогнозов, что, дескать, 2022 год будет провальным, что акции и расти не будут, и дивидендов владельцам не принесут. Но почему?! Мировая экономика после пандемии восстанавливается. Совершенно очевидно, что коронавирус будет или побежден, или продолжит циркулировать, но на рынки не влиять. Мы приспособились, вы не находите? Москва нормально, как до пандемии, отметила Новый год, никаких локдаунов, как в 2020-м, нет. И я не вижу причин для падения экономики. Цена нефти — один из главных индикаторов мирового спроса — стабильно высока.

Предприниматель и инвестор Евгений Каюмов считает, что не все так радужно.

— В первую очередь стоит смотреть на компании, которые не зависят от локдаунов и прочих ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Потому что в 2022 году, так или иначе, ограничения еще будут. И они могут сильно повлиять на стоимость акций таких компаний. Конечно, не в лучшую сторону, — убежден эксперт.

По его мнению, инвестировать желательно в компании таких сфер, как интернет-сервисы, торговля, фармацевтика и онлайн-банкинг.

Руководитель инвестиционной компании Анастасия Кошелева добавляет:

— Стоит обратить внимание и на акции IT-организаций, компаний космической отрасли, производителей нефти, газа и стали. Думаю, что фирмы из этих сфер продолжат уверенно себя чувствовать и в 2022 году.

Если же опыта в инвестициях нет, то лучше доверить управление деньгами профессионалам.

Для этого можно купить пай в паевом инвестиционном фонде (ПИФе), уверена финансовый эксперт по инвестированию Юлия Хижняк.

— Работая с ПИФами, инвесторы дают средства управляющей фондом компании, а ее сотрудники уже вкладывают их в отдельные акции и облигации, — пояснила эксперт.

Ян Арт согласен с одним уточнением:

— ПИФы бывают разные. Есть, например, отраслевые, работающие с акциями и облигациями компаний определенной отрасли. Такие, как мне кажется, частному инвестору не нужны, — рассуждает эксперт. — Ваш ПИФ должен работать с самым широким спектром ценных бумаг. Ну, например, с корзиной из 505 акций 500 избранных и торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний. Тогда ваши шансы заработать, а не потерять, намного выше.

Следите за лидером

Аналитик финансовой группы Алексей Коренев также советует, как вариант, обратиться к брокеру и через него выбрать стратегию автоследования.

— Есть известные трейдеры, т. е. биржевые игроки, которые из года в год показывают достойный финансовый результат. Вы можете через вашего брокера следовать всем движениям этого «счастливчика»: покупая и продавая те же, что и он, ценные бумаги. Это вполне законно, но нужно заплатить комиссию. Конечно, есть риски. Даже на старуху бывает проруха, и известный трейдер может показать отрицательный результат. Или, например, в 2022 году он выберет консервативную стратегию и решит вкладываться только в наиболее надежные финансовые инструменты. И, скажем, за год увеличит свои инвестиции всего на 10 процентов. Вы тоже увеличите на 10 процентов, но, скажем, 4 из них будет комиссия. Останется всего 6 — меньше, чем на депозите. В общем, никто вам бешеных доходов не гарантирует. Хотя вероятность того, что в режиме автоследования вы заработаете больше, чем если будете инвестировать самостоятельно, довольно велика.

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Не рискуйте последним

В качестве инвестиции также можно выбрать и криптовалюту, но в случае, если есть понимание, как она работает.

— Есть фундаментальный прогноз, что криптовалюта в 2022 году покажет рост от 40 до 150 процентов. Но важно подчеркнуть, что рука об руку с потенциально высокой доходностью идет довольно сильный риск. Поэтому, выбирая такой способ инвестиций, вы должны обладать свободными финансами, а не тратить на покупку криптовалюты последние заработанные деньги, — советует Евгений Каюмов.

Анастасия Кошелева также убеждена, что сохранить свои средства можно, вложившись в драгоценные металлы. Эти активы наиболее защищены в условиях пандемии, высокой инфляции и других сложностей в мире.

— Инвестиции, например в золото, помогут не только сохранить средства, но и приумножить их — в августе этого года мы наблюдали рост цены до рекордных 2078 долларов за унцию, — рассказывает эксперт.

Виктор Кудрявцев предупреждает:

— Если уж покупать золото, то не физическое — ведь его нужно где-то хранить, а это дорого, а «бумажное». Это обезличенные металлические счета. Это счет в банке, где указано количество драгметалла, которым владеет клиент, но не указаны его физические характеристики — проба, слитки, производитель и другие. Такие счета гарантируют их владельцу право требования того количества металла, которое он купил.

Впрочем, как пояснил эксперт, золото — актив негарантированный. Были случаи, когда его цена не росла, а резко падала. И нужно было ждать годы, чтобы она выросла вновь.

Куда деньги точно вкладывать не стоит? Наталья Смирнова, генеральный директор консалтинговой компании, рассуждает:

— Самый плохой вариант инвестиций — это финансовые пирамиды, которые, кстати, никуда не делись. Если вам обещают инвестиции под 10 процентов в месяц, а то и выше — разворачивайтесь и уходите. Вероятность потерять все деньги — свыше 90 процентов.

Еще одно рискованное место — микрофинансовые организации.

— Они предлагают отдать им ваши деньги в долг под проценты. Эти деньги потом в виде быстрых кредитов будут кому-то выданы, а вы получите доход. Схема банальна и очень проста. Но только на первый взгляд, — пояснил финансовый аналитик группы компаний Владимир Сагалаев.

По словам эксперта, есть больший риск, особенно в нестабильной экономической ситуации, что микрофинансовая организация объявит себя банкротом, и обратно свои средства вы уже не получите. И чем меньше компания, тем выше риск. Важно помнить, что под страхование вкладов деньги, вложенные в МФО, не попадают. В целом же эксперты сходятся во мнении, что вкладываться имеет смысл исключительно в понятные лично вам финансовые инструменты.

РЕПЛИКА

Здоровье, образование и загородный дом

Сергей Смирнов, заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков института социальной политики:

— Самые простые и надежные способы сбережения средств — это банковские депозиты и покупка ОФЗ — облигаций федерального займа. Ставки — примерно на уровне инфляции. Я бы также советовал покупать валюту. Вряд ли доллар и евро рухнут. Хороший вариант долгосрочных вложений — это покупка разного рода раритетов. Ну, например, редких книг, вещей или автомобилей. Но тут важно прислушиваться к советам профессионалов.

Не всякая старая вещь растет в цене. Я также думаю, что хорошим вложением станет покупка загородной недвижимости. Но не домика в СНТ с туалетом на улице, а таунхауса или коттеджа в поселке с полной инфраструктурой. Дело в том, что сейчас, в связи с ростом удаленки, наблюдается массовый переезд москвичей за город: ведь работать и жить в условном лесу куда приятнее, чем в городе. При этом, однако, людям важен городской комфорт — близость магазинов, детсадов, школ, поликлиник. Если все это рядом, то цена такой недвижимости будет только расти.

Также я бы советовал делать инвестиции в свое здоровье: качественное питание, лечение, посещение спортивных центров, полноценный отдых. Дело в том, что здоровье всегда можно перевести в деньги. Кто здоров, тот способен больше зарабатывать! Ну и наконец образование. Это тоже базовая ценность, о которой многие забывают. Сегодня легко получить профессию, которая поможет зарабатывать самостоятельно: от сварщика до IT-инженера. Причем часто больше получает не окончивший магистратуру, а тот, кто умеет что-то делать руками: автослесарь, электрик, сантехник. Вложив деньги в получение одной из востребованных рабочих специальностей, вы можете надолго забыть о материальных проблемах!

КАК У НИХ

В разных странах мира есть свои традиции инвестирования.

— Американский средний класс, например, любит инвестировать во франшизы. Этот вид инвестиций позволяет открыть собственный бизнес по примеру уже успешно работающих компаний. Еще один способ инвестиций — стартапы. Речь может идти как о собственном деле, так и о финансировании чужой идеи. Снова успех зависит от умения делать правильные расчеты.

— Самая популярная инвестиция в Италии — недвижимость. Во-первых, она быстро дорожает. Во-вторых, ее легко сдать. В-третьих, в Италии действуют налоговые льготы, позволяющие вычесть часть денег, потраченных на новую недвижимость, со своего годового дохода.

— В Китае принято инвестировать, даже если вам 90. С подросткового возраста и до самой старости китайцы хранят деньги на своих счетах в местных банках. Главная цель накоплений стариков — отдать деньги молодым на свадьбу, чтобы те купили квартиру, машину, а также другие важные и полезные вещи.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Среднегодовая инфляция в 2022 году снизится до 6 процентов, а ключевая ставка достигнет своего пика летом, повысившись до 10,5 процента. Такой прогноз дает гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. В НРА ожидают, что в этих условиях ставки по банковским вкладам приблизятся к 10 процентам годовых, а по стандартным программам ипотеки станут двузначными.

При этом полная стоимость потребительских кредитов по отдельным категориям выйдет за пределы 25 процентов. В то же время курс доллара сохранится в диапазоне 73–76 рублей, так что полностью перекладываться в валюту не стоит.