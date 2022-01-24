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Лидеры образования: столичные школы собрали лучшие кадры и технологии, и теперь их ученики показывают высшие результаты

Марьяна Шевцова

Общество
Лидеры образования: столичные школы собрали лучшие кадры и технологии, и теперь их ученики показывают высшие результаты
Молодой педагог школы № 2030 Дарья Юшина преподает английский язык. Девушка считает, что задача учителя сегодня не просто дать ребенку знания, но и уделять достаточно внимания вопросам воспитания подрастающего поколения, помочь детям найти нужные ориентиры в потоке доступной им информации / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Сегодня отмечается Международный день образования. Столичные школы являются одними из лучших в мире за счет современных технологий, талантливых педагогов и детей.

образования работают более 56 тысяч педагогов.

— В московских школах давно нет дефицита кадров. И одна из причин этого — высокая конкурентоспособная зарплата. К тому же школы заинтересованы в притоке молодых квалифицированных кадров.

Поэтому для тех, кто только начинает свой путь в профессию, в столичных учреждениях образования созданы все необходимые условия, — рассказал заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов.

Так, например, уже в период обучения студенты педвузов могут познакомиться с профессией, участвуя в проекте «Ассистент учителя».

— Их задача — сопровождение образовательного процесса первоклассников. И в дальнейшем у молодых педагогов есть все возможности для профессионального роста и развития: повышение квалификации на базе вузов-партнеров, обучение на магистерских программах у лучших преподавателей, участие в конкурсах профессионального мастерства, — добавил он.

На сегодняшний день, по данным Департамента образования и науки Москвы, в системе работают более 28 тысяч молодых педагогов. И это не случайно: за последние годы престиж профессии учителя значительно вырос.

27-летняя Дарья Юшина — молодой педагог школы № 2030. В прошлом году она стала лауреатом конкурса «Молодые педагоги — московскому образованию» в номинации «Учитель-мастер». Девушка работает в системе образования с 2017 года и преподает английский язык.

— Выбор профессии я сделала еще в средней школе. У меня были отличные учителя, которые стали достойным примером для подражания, — поделилась она.

Большую роль в профессиональном становлении Дарьи сыграло участие в организации мероприятий для младших школьников. Это дало ей возможность, еще будучи старшеклассницей, попробовать поработать с детьми.

— Мне это так понравилось, что уже не было никаких сомнений, кем я стану в будущем, — отметила девушка.

После школы в 2012 году Дарья поступила в Московский педагогический университет на факультет иностранных языков, а после его окончания сразу же пришла работать в школу.

По мнению молодого педагога, современные учителя — это помощники.

— Сегодня существует огромное количество возможностей для получения информации помимо книг. Учитель уже не единственный источник знаний. Поэтому наша задача — помочь детям разобраться в этом огромном потоке информации, показать им ориентиры, — считает Дарья.

Дети же, уверена она, в некоторой степени даже являются учителями для взрослых.

— Благодаря им мы стремимся совершенствоваться, ведь дети очень продвинутые и во многом разбираются не хуже нас, — подчеркивает она.

Дарья Юшина также считает, что школы Москвы оперативно реагируют на вызовы времени. Так, в столичных образовательных учреждениях много внимания уделяется вопросу воспитания ребят. Это не значит, что раньше школа этим не занималась. Просто сегодня процесс воспитания детей и подростков стал таким же значимым, как и сам процесс их обучения.

Привлекают молодежь в педагогику еще и высокие достижения системы образования. 30-летний учитель истории и обществознания школы № 1375 Никита Коровин свой предмет выбрал, потому что считает, что каждый гражданин должен знать историю своей страны. Тогда, говорит он, можно избежать ошибок прошлого.

Московские школы Никита считает лучшими.

— В столице огромное количество высококвалифицированных специалистов, а «Московская электронная школа» — яркий пример того, как технологии помогают делать обучение интересным и эффективным, — сказал он.

Кстати, «Московская электронная школа» в 2021 году получила свое развитие. Например, ее интегрировали с Единой медицинской информационно-аналитической системой, что позволило отменить бумажные справки об отсутствии ребенка по болезни для школ и детсадов. Был также расширен набор учебных материалов благодаря интеграции с ведущими образовательными платформами страны, ученикам и педагогам теперь доступны виртуальные лаборатории — интерактивные онлайн-симуляторы опытов и экспериментов. Также появилась возможность создать свое электронное портфолио.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Результаты наших школьников на ЕГЭ в 2021 году не хуже предыдущих лет. В олимпиадах ученики столичных школ показали просто выдающиеся результаты: москвичи завоевали половину всех медалей на Всероссийской олимпиаде школьников и установили рекорд на международных олимпиадах, завоевав 19 золотых медалей, обогнав ровесников из остальных городов мира. Развитие получил и проект предпрофессионального образования, мы открыли новые востребованные направления — предпринимательские и медиаклассы.

Наталия Киселева, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы:

— Конкурсы профессионального мастерства дают молодым педагогам возможность быть услышанными, найти единомышленников и понять, в каком направлении им необходимо двигаться. Наша задача — сделать все, чтобы учителя начали взаимодействовать друг с другом, поскольку именно в диалоге рождаются новые дидактика, методы и приемы, происходит обмен опытом, таким образом, каждый находит для себя что-то важное.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2021 году открыли свои двери 34 объекта образования на 16 385 мест. Это 12 зданий для малышей и 22 — для школьников. Власти привели в порядок территории 400 учреждений. Более 100 тысяч единиц новой техники закупят для школ в ближайшие 5 лет. В бюджете Москвы на этот год предусмотрено 7,8 миллиарда рублей на повышение на 3,1 процента финансирования на каждого ребенка.

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