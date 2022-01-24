Как московские компании модернизировали работу сотрудников за время пандемии

Администратор столичного фитнес-клуба Екатерина Чубенко (справа) измеряет температуру своей коллеге Анне Лосевой. Несмотря на то что многих сотрудников компании перевели на удаленную работу, меры безопасности в тренажерном зале продолжают соблюдать / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С 24 января столичные компании перешли на частичную удаленку. Корреспондент «Вечерней Москав» узнала, как они сумели модернизировать работу сотрудников.

Сокращают количество сотрудников в офисах и залах крупные фитнес-сети. По данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, в некоторых клубах сетей Spirit.Fitness, DDX, Encore отказались от должностей администраторов. Людей заменили автоматические системы прохода. В клубах X-Fit и World Class внедряют виртуальные услуги.

— Многие фитнес-клубы в период пандемии стали внедрять цифровые продукты. И мы не исключение. Например, мы разработали и запустили виртуальные тренировки. На экране посетителю транслируют пошаговую инструкцию, как выполнять разные упражнения. Также у нас есть услуга персональных онлайн-тренировок. Все это сделано для тех, кто не хочет лишний раз контактировать с окружающими, — сказала управляющая фитнес-клубом X-Fit Столешников Кристина Маркарова.

Цифровые сервисы помогают сотрудникам работать удаленно и в компании, которая занимается предоставлением сервиса для быстрых медосмотров в сфере охраны труда.

— В связи с новыми распоряжениями мэра Москвы мы снова отправили часть сотрудников на удаленку. За два года пандемии этот процесс уже отлажен. Для удобной коммуникации специалистов мы внедрили множество виртуальных сервисов, — говорит основатель компании Юлия Манн.

Она добавила, что часть сотрудников, которым необходимо присутствие в офисе, вакцинировались.

— Чтобы еще больше минимизировать их нахождение в помещении, мы ввели сокращенный рабочий день в пятницу, — отметила Юлия Манн.

Гендиректор консалтинговой компании Павел Вешаев рассказал, что ограничения тоже не доставили трудностей.

— Оказывать консультации клиентам можно и онлайн благодаря современным технологиям видеосвязи. Это удобно и экономит время, — считает Вешаев.

В пресс-службе таксомоторной компании рассказали, что на данный момент менее 10 процентов сотрудников находятся в офисе.

— Мы внимательно следим за ситуацией с распространением коронавируса и поддерживаем все необходимые меры по борьбе с пандемией. Наши сотрудники не посещают офис без особой необходимости, — рассказали в пресс-службе компании.

Также там добавили, что сотрудники, чья работа на удаленке невозможна, каждые три дня сдают ПЦР-тесты.

Из-за распространения «омикрона» перешли на удаленку и многие турфирмы.

— 30 процентов штата сейчас работают на дистанте. В основном это коснулось людей, которые находятся в группе риска — лица старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания, — говорит гендиректор туркомпании Артур Мурадян. — Кроме того, специалист, который переболел ОРВИ, должен предоставить отрицательный ПЦР-тест.

По словам Мурадяна, сотрудники, которые пройдут ревакцинацию в 2022 году, получат несколько дополнительных дней отпуска за счет компании.

ЭТО ЗАКОН

В 2021 году в Трудовой кодекс внесли изменения о дистанционной работе. Теперь начальство должно обеспечивать специалистов всем необходимым оборудованием. Согласно поправкам руководство может уволить сотрудника, если он не выходит на связь в течение двух рабочих дней.