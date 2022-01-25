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В День студента Главархив Москвы рассказывает о том, как поэт Вячеслав Иванов получал высшее образование

Павел Гриднев

Общество
В День студента Главархив Москвы рассказывает о том, как поэт Вячеслав Иванов получал высшее образование
Прошение Вячеслава Иванова ректору Московского университета о зачислении его на историко-филологический факультет университета. 1884 г. / Фото: Главархив Москвы

Поэт-символист, драматург и переводчик Вячеслав Иванов родился в 1866 году. Как и многие знаковые представители отечественной культуры, он жил и обучался в Москве, сначала в гимназии, а потом и в Московском университете. Документы о жизни поэта, в том числе и в период его университетской учебы, сохранились в Главархиве в виде студенческого дела в фонде Московского университета.

Формулярный список о службе отца Вячеслава Иванова говорит, что мальчик появился на свет в Москве в семье скромного отставного титулярного советника Ивана Тихоновича и дочери титулярного советника Александры Преображенской. Сохранившаяся копия свидетельства о рождении указывает, что крестили будущего поэта 1 марта 1866 года в московской Георгиевской церкви в Грузинах.

В 1871 году глава семейства тяжело заболевает и вскоре умирает. Этот случай наложил отпечаток на всю последующую жизнь Вячеслава Иванова — тогда нервного впечатлительного ребенка.

Но немного погодя юноша вступает на ученическую тропу: в девятилетнем возрасте поступил в Московскую 1-ю мужскую гимназию, где делает первые стихотворные переводы и которую заканчивает в 1884 году с золотой медалью. В сохранившемся аттестате зрелости Вячеслава Иванова нет ни одной четверки. После гимназии он поступает в Московский университет на историко-филологический факультет — золотого медалиста с блестящими способностями тут же принимают на обучение.

Однако проучился Вячеслав Иванов в университете недолго. В мае 1886 года он, имеющий прекрасную успеваемость, написал прошение университетскому ректору об увольнении его из числа студентов. В тот период Иванов решился на очень серьезный шаг — в июне 1886 года он сыграл свадьбу с сестрой своего гимназического друга Дарьей Дмитриевской. Молодые обвенчались в московской Предтеченской церкви на Старой Конюшенной. К тому же времени относятся и первые стихотворные опыты Иванова.

Почти сразу после свадьбы супруги уезжают в Германию. Здесь Вячеслав Иванов решил продолжить образование в Берлинском университете, рассчитывал заниматься античной филологией и историей. После молодая семья перебирается в Париж, далее в Италию, но семейная жизнь дает трещину.

В середине 1890-х годов происходит окончательный разрыв Ивановых, и в мае 1896 года Синод утверждает им официальный развод. В сохранившемся отношении Санкт-Петербургской духовной консистории ректору Московского университета, расторжение брака случилось из-за доказанного прелюбодеяния Вячеслава Иванова. Ему навсегда запретили вступать в новый брак и наложили семилетнюю церковную епитимью — наказание для верующих.

К тому моменту Вячеслав Иванов, который к этому времени жил в основном в Италии был к этому готов. Он окончательно выбирает для себя творческую стезю, переезжает в начале XX века в Петербург и посвящает себя созданию стихов и работе с литературными изданиями.

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