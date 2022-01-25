Какие продукты и услуги подорожают в феврале

Фото: Pixabay

Производители кондитерских изделий сообщили, что в феврале грядет подорожание сладостей до 23 процентов. При этом Минсельхоз утверждает, что такой тенденции не наблюдается. «Вечерняя Москва» разбиралась в ситуации.

Предупредили о повышении цен многие ведущие пищевые предприятия, в том числе «Объединенные кондитеры», «Хлебпром», «Славянка», Mondelez (Мондэлис), Ferrero (Ферреро). Варьируется только процент подорожания отдельных видов продуктов. Например, цены на бисквиты и печенье предположительно вырастут на 19 процентов, шоколад — в пределах 9 процентов, жевательная резинка и леденцы — не более чем на 6 процентов. Mondelez констатирует: вырастут цены на 60 видов сладостей, включая популярные бренды вафель, шоколада и печенья. Но в Минсельхозе утверждают: массового повышения стоимости сладостей не предвидится. «Такой тенденции нет», — отмечают в ведомстве. Однако то, что производители пересмотрят в отдельных случаях цену товаров, в Минсельхозе считают допустимым.

По словам директора одного из столичных магазинов Натальи Рытик, рост стоимости сладостей удержится в пределах 10–15 процентов.

— Возможное повышение цен связано с подорожанием топлива, а значит, с транспортировкой продуктов, — считает Наталья Рытик.

Повлиять на это может и удорожание сырья, упаковки, электроэнергии и прочие факторы, из которых складывается себестоимость продукта. Запастись сладким впрок не удастся: это товар, который имеет срок годности.

— Когда и насколько подорожают продукты, пока не скажет никто, — утверждает доктор экономических наук А лександр Сагайдак. — Предпосылки для этого есть — это связано с санкционной политикой других стран в отношении России.

Эксперт уверен: развитие сельского хозяйства может стабилизировать ситуацию.

— К счастью, политика нашего государства направлена на поддержку аграрного сектора. И, скорее всего, в ближайшие годы будут увеличены посевные площади зерновых, из которых делают муку, которая есть в основе большинства сладостей, — отмечает Сагайдак. — А как следствие — уменьшится себестоимость товара.

СТОИМОСТЬ ЗА УПАКОВКУ

Печенье «Юбилейное — от 47,99 до 91,99 рубля

Карамель «Леденцы. Мини» — от 29,99 до 43,99 рубля

Леденцы Halls — от 29,00 от 43,98 рубля

Пирожные «Барни» — от 74,99 до 129,99 рубля

Шоколад Alpen Gold от 39,99 до 98,99 рубля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Звонить себе дороже выйдет

Операторы сотовой связи предупредили о повышении цен на архивные тарифы. «МВ» узнала, чем объясняется такое решение.

Компания МТС заявила о повышении цен на архивные (уже не доступные для подключения — «МВ») тарифы после Нового года. Абоненты будут платить за связь на 60 рублей дороже. Вслед за ними в феврале планируют брать с клиентов больше «Билайн», «Мегафон», Tele2, «Тинькофф Мобайл», «ВымпелКом». Их архивные тарифы подорожают примерно на 10–12 процентов.

— Повысилась оплата по действующим тарифам в Tele2 уже в январе. Теперь настала очередь архивных, — говорит менеджер салона связи Tele2 Кирилл Термаков. — Руководство подталкивает клиентов к переходу на новые тарифы, где расчет в основном ведется за гигабайт трафика интернета, а не за минуту разговора. Ведь не секрет, что многие клиенты сейчас больше не звонят, а сидят в интернете, общаются в социальных сетях.

Собеседник «Вечерки» отмечает, что в 2021 году объем потребления трафика абонентами увеличился на треть. А к концу этого года может вырасти еще на 50 процентов. У подорожания связи есть причины.

— Техника не стоит на месте, она развивается с каждым месяцем, из-за чего мобильным операторам надо модернизировать сети связи, — объясняет Александр Андреев, инженер компании, обслуживающей сотовые вышки. — Содержание и строительство сетей, оборудование, электроэнергия обходятся все дороже, как и программное обеспечение.

Операторы пытаются выгадать, уменьшив число бесплатных услуг. Некоторые провайдеры с дела ли платными онлайн-кинотеатры, музыкальные порталы. Или, сохранив стоимость тарифа, уменьшили количество минут либо лимит мобильного интернета.

Фото: Pexels

Цена яиц подскочет и упадет

Россельхознадзор ограничил поставки куриных яиц из стран Евросоюза. Вырастут ли из-за этого цены на продукцию птицефабрик, выяснила «Вечерка».

Как пояснил Россельхознадзор, ограничения связаны с тем, что за неделю выявлено 338 очагов опасных болезней животных.

— Высокопатогенный грипп птиц выявлен в 20 странах.В том числе в Великобритании, Венгрии, Нигерии, Германии, Дании, Ирландии, Франции, — сообщили в ведомстве.

При этом в Казахстане выявлен ящур, а в Венгрии, Италии, Латвии, Румынии, Гонконге и ЮАР зафиксирована африканская чума свиней.

— При этом ни о каких системных перебоях с импортом речь не идет, а темпы производства собственного яйца растут, — подчеркнули в Россельхознадзоре.

Эксперты считают, что цена на яйца вновь подскочит.

— О сумме подорожания можно говорить, зная объем импорта запрещенного мяса в России, — рассказал научный сотрудник Института мировой экономики Алексей Кузнецов. — Если импорт мяса был около 20 процентов, то подорожание зависит от поставщиков, а если треть — то подорожание будет существенным.

Как сообщил «Вечерке» исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков, на рынке сейчас нарушен баланс спроса и предложения. По его словам, подорожание касается прежде всего первого и четвертого кварталов года, а во втором и третьем, скорее всего, цены опустятся «из-за выплеска на рынок яйца от домашней птицы, периода отпусков и сезонного переключения на другие продукты питания».