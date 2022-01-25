Строим прекрасный мир: московские университеты и предприятия рассчитывают на изобретения одаренных студентов

Студенты МГУ имени М. В. Ломоносова Иван Скляров, Лаура Мартиросян и Сергей Коровников (слева направо) пришли на торжественное начало строительства кластеров «Инжиниринг» и «Нанотех» нового научного комплекса «Воробьевы горы» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

25 января, во вторник, в столичных вузах отпраздновали День студента. Главные мероприятия по традиции прошли в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.

На строительной площадке университетской долины МГУ имени М. В. Ломоносова собрались работники и студенты вуза. Здесь стартует строительство нового научного комплекса. Торжественное мероприятие посетил и ректор Московского университета Виктор Садовничий. Бодрой походкой он поднялся на небольшую сооруженную тут же сцену и, окинув взглядом стоявшую позади строительную технику, сказал:

— Сегодня мы начинаем праздник с очень знаковой стройки. Во все времена наши правители поддерживали развитие университета. Вот и сейчас с подачи президента России мы запускаем стройку Инновационного научно-технологического центра, который будет состоять из двух комплексов: «Нанотех» и «Инжиниринг ». Здесь наши молодые ученые будут разрабатывать новые материалы и робототехнику. Они обеспечат Россию новыми технологиями, — заключил Садовничий под шквал аплодисментов.

Ректор взял в руки рацию и громко скомандовал строителям:

— Начать стройку!

Тут же громко заревели экскаваторы, подняли свои тяжелые железные ковши и начали выкапывать котлован.

— Я очень рада началу этой стройки. Я состою в стройотряде, так что и сама работаю здесь, а потом я буду учиться и заниматься наукой в этих корпусах. Сейчас я в основном занимаюсь оформлением бумаг для строительства. Помогаю, чем могу, — рассказала студентка химического факультета вуза Лаура Мартиросян.

Но не только запуском масштабной стройки отметили День студента в МГУ имени М. В. Ломоносова. Виктор Садовничий в честь праздника дал старт новому проекту «Хакатон», посвященному внедрению студенческих разработок в столичные компании.

— Мы открываем соревнование по отбору проектов, нужных бизнесу и большой науке страны. Уже больше 300 ребят представили свои разработки на этот конкурс, — с гордостью сказал Виктор Садовничий.

Старт проекту дали нажатием символической белой кнопки. За спиной ректора тут же зажегся большой видеоэкран с презентациями студенческих инноваций.

Большую значимость этого начинания отметил и первый заместитель генерального директора Российской телевизионной и радиовещательной компании Александр Золотов.

— Это великолепная идея, — сказал он. — В наше время бизнесу и науке просто необходимо действовать сообща. Есть много креативных идей и талантливых разработок, откладывать внедрение которых невозможно без ущерба для экономики страны.

По словам Александра Золотова, компания давно сотрудничает с МГУ имени М. В. Ломоносова.

— В наших офисах установлено больше 60 тысяч различных технических устройств, которые работают на программном обеспечении, разработанном в главном университете страны: его преподавателями и студентами. Это хороший пример внедрения технологий. Идеи одаренных студентов принесли бизнесу большую пользу. А дарований в наших вузах хватает, — заключил Золотов.

После официальной части в главном здании МГУ имени М. В. Ломоносова провели традиционный праздничный капустник, который организовали студенты вуза. Он, по словам ребят, оказывается, важен им не меньше научных открытий или инновационных бизнес-проектов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Министерства науки и высшего образования России, 4 050 000 студентов в среднем ежегодно празднуют Татьянин день в России. В столице в разных вузах учатся более 700 000 студентов. 75 процентов из них находят работу по специальности после окончания университета. В 2021 году вузы Москвы предоставят абитуриентам 11 546 дополнительных бюджетных мест.

ПЕРЕКЛИЧКА СТОЛИЧНЫХ ВУЗОВ

Игорь Ильинский, ректор Московского гуманитарного университета:

— По традиции День студента наш коллектив отмечает на площади перед университетом. С гуляньями, танцами и конкурсами. На праздник приходят персонажи из фильмов и мультиков. Но сейчас в Москве действуют ограничения. Они накладывают отпечаток на празднование. В этот раз мы поздравили друг друга, скажем так, камерно. На ученых советах и заседаниях кафедр. Надеемся, что скоро пандемия отступит и у нас снова будет возможность полноценно отметить День студента.

Татьяна Владимировна, проректор Московского педагогического государственного университета по связям с общественностью:

— Коллектив нашего университета традиционно празднует День студента вместе с ребятами. Многие показывают творческие номера, музей МПГУ открывает выставки сотрудников, которые работают на художественно-графическом факультете. В этом году была открыта ледяная скульптура «Сердце МПГУ», которая посвящена 150-летию нашего вуза.

Это юбилей высшего педагогического образования России. Студенчество — это веселая пора, с одной стороны. С другой — это путь профессионального становления. Среди наших выпускников есть много профессионалов, которыми мы по праву гордимся.Марина Добринец, начальник управления информационной и молодежной политики Московского государственного технического университета имени Н. Э, Баумана:

У нас большой праздник буквально для всех. Мы провели конференцию «Королевские чтения», на которой объявили потрясающий конкурс для студентов: его победители поедут на Байконур и примут участие в запуске ракеты. Кроме того, мы устроили квест для студентов. Им раздали «однодневные зачетки». Ребята должны выполнять разные задания. За свою активность они получают зачеты.

В нашем вузе есть много праздничных традиций: не ходить по главной лестнице, пока не сдашь все экзамены, 25 января поцеловать пять Татьян, чтобы следующая сессия прошла легче, но главная традиция — весело отметить завершение сессии.

Сергей Куликов, проректор по молодежной политикие Московского авиационного института:

— Ко Дню студента мы организовали большую программу мероприятий. В университете прошел круглый стол с участием ректора МАИ Михаила Погосяна и представителей профкома. Еще мы провели для ребят викторину в стиле игры «Сто к одному». Участие в интеллектуальном состязании приняли сборные команды студентов институтов МАИ. А еще мы провели турнир по компьютерным играм.