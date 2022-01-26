Промышленная фильтрация воды

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

На сегодняшний день невозможно представить жизнь без фильтрованной воды. Практически в каждом офисе или другом учреждении стоят кулеры для воды. Существует и такое большое направление, как промышленная очистка. Подробнее о ней — читайте в этой статье.

Промышленная водоочистка крайне необходима практически для любого предприятия. При выборе промышленной системы водоочистки необходимо учитывать то, где ее будут использовать. Причина в том, что для каждой отрасли существуют собственные нормы относительно качества воды.

Промышленная система водоочистки используется во многих областях. В частности, среди них:

— пищевая промышленность — здесь вода является сырьем. Выбирать установку нужно, учитывая уровень жесткости исходной воды. Специалисты считают наиболее эффективными для этой сферы обратноосмотические установки;

— медицина — в этой сфере из воды делают различные медицинские препараты или используют воду для промывки оборудования. Здесь обычно используют ультрафиолетовую и обратноосмотическую системы;

— сельхоз сфера — вода используется для полива, охлаждения, обеспечения питья птиц и скота. Для всех указанных целей состав воды должен быть разным. Основной в этой области критерий — биологическая составляющая оборудования. Например, важно учитывать подвид животных для исключения вероятности болезни или гибели из-за присутствия в жидкости опасных примесей;

— химчистка — очищенная вода на выходе не должна портить технику. Так, важно, чтобы со временем не образовывалась накипь. В ином случае может испортиться внешний вид одежды;

— котельная — для подготовки воды в этом случае используются сразу несколько систем, среди которых умягчитель, а также фильтры грубой и тонкой очистки.

Какие бывают методы промышленной очистки воды?

Сегодня фильтры для воды способны улавливать практически все виды сторонних веществ. Эти установки применяют в разных методах промышленной очистки воды.

Умягчение — способствует удалению солей жесткости из воды. С помощью этого метода вода может очищаться с изменением агрегатного состояния или без изменения. Обратный осмос — позволяет предотвратить появление накипи на технике и обогащает воду кислородом. Обезжелезивание — помогает наладить работу систем водоснабжения. Из-за наличия железа в воде трубы быстро портятся, из-за чего снижается напор. Метод позволяет нейтрализовать специфический запах, вкус и цвет воды, которые появляются из-за наличия железа в воде. Механическая фильтрация — удаляет из воды примеси песка, ржавчины и иные виды загрязнений. Этот метод применяется для водоочистки при автономном водоснабжении, подготовке артезианской и поверхностной воды и т. п. Ультрафиолет — эту технологию широко используют в промышленности, поскольку она позволяет убить в воде все вирусы и бактерии.

Как плюсы наличия промышленных систем очистки воды?

Во-первых, часто промышленные системы очистки воды полностью автономны, поэтому являются простыми в использовании. Посмотреть варианты некоторых из них можно по ссылке https://vipecology.ru/.

Во-вторых, обычно установки собираются в таком виде, какой требуется тому или иному предприятию для размещения в строго ограниченном пространстве.

В-третьих, системы позволяют справляться с большим количеством загрязнений в воде, главное — выбрать подходящий тип установки.

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