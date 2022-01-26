Владимир Черников: Человек — для того, чтобы созидать

Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы

27 января 2019 года не стало руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Васильевича Черникова. И вот уже три года как смириться с этим невозможно.

Бывают люди, для которых определение «живой» — ключевое. Жизнь в каждом их движении, в решениях и поступках. И Владимир Васильевич был таким. Потому и оставил глубокий след в сердцах. Никогда не отказывать в помощи. Никому. И если делаешь такой выбор — помогать, — принимаешь на себя огромную ношу. В какой-то момент становится страшно — не донесешь же. Но если ты — офицер, то знаешь, что отступать нельзя. Это несовместимо с выбранным жизненным путем.

Не знаю почему, но чаще всего люди, выросшие в отдаленных регионах России, такие. Прямые и честные, как снег и лед.

Действуют от всего сердца. Впитали в характер эти просторы Родины, где от горизонта и дальше него — бесконечность. Где океаны и моря разбивают ледяные волны о черные скалы. И живут так — по прямой, не сворачивая никуда. Даже если прямой путь оказывается самым сложным, всегда выбирают его.

Детство Владимира Васильевича прошло на Сахалине. Он рассказывал, как маленьким выходил во двор играть в хоккей из окна второго этажа — такими высокими были сугробы. Остров-рыба сформировал характер, дал жизненную силу и принципы. Там, в переменчивом климате, снегах и льдах, людей не бросают без поддержки. Ведь любое пренебрежение человеком может стоить жизни.

Эти принципы Владимир Васильевич сохранил в своем сердце до последнего дня. Он часто говорил: «Человек — для того, чтобы созидать. А не для того, чтобы бороться или непременно побеждать. Побеждать надо, но созидать, жить в мире и дружбе — вот что главное». Созидание — великая цель каждого рожденного на земле. Оно требует широты, размаха, полета. Нужно быть смелым, чтобы выбирать такой путь. Так, с 2010 по 2015 год Владимир Васильевич возглавлял Департамент СМИ и рекламы города Москвы. Кто из нас не помнит те растяжки и рекламные щиты везде, да так, что столицы и не видно за ними?

Сложные были времена. Но даже тогда, регулируя дикий рынок рекламы, Владимир Васильевич не искал обходных путей. Ему угрожали, звали на встречи — «стрелки». Сегодня это позабытый жаргон. И он шел, не требуя охраны или бронежилетов. Рисковал? Да. Но вера в созидание сильнее страха.

Большой человек был Владимир Васильевич. И тем поразительнее, что при всей своей занятости ценил каждого. Так, однажды подарил парикмахерской у дома, где стригся, музыкальный центр. Просто так. Потому что иначе не мог. Ушел скоропостижно. В одну секунду сердце Владимира Васильевича остановилось. С нами остались воспоминания. И еще — он оставил нам цель: созидать.

ДОСЬЕ

Владимир Васильевич Черников, министр правительства Москвы, глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Родился 8 сентября 1964 года. До 1994 года — кадровый военный, полковник запаса. С 2000 года работал в правительстве Москвы. Действительный государственный советник города Москвы 1-го класса. Скончался 27 января 2019 года.

Редакция газеты «Вечерняя Москва» приносит соболезнования родным и близким Владимира Васильевича Черникова